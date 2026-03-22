 2026-03-13T07:45:35.464Z

Kreisliga A Kempen-Krefeld live: So läuft der Sonntag

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Jendrik Schwanitz trifft dreifach für TSV Kaldenkirchen beim 3:0 gegen Hülser SV und springt auf Rang drei.

von André Nückel · Heute, 08:25 Uhr · 0 Leser
Foto: Daniel Bender

Spieltag 24 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Mit drei Treffern entscheidet Jendrik Schwanitz das Duell zwischen dem Hülser SV und dem TSV Kaldenkirchen nahezu im Alleingang. Kaldenkirchen übernimmt Rang drei vom HSV.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 20.03.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
TSV Kaldenkirchen
0
3
Abpfiff

In der Kreisliga A Kempen-Krefeld gewann der TSV Kaldenkirchen beim Hülser SV mit 3:0 und zog mit nun 40 Punkten mit den Gastgebern gleich, die nun Rang vier belegen. Bereits vor der Pause stellte Jendrik Schwanitz die Weichen, als er zunächst zur Führung traf (39.) und nur wenige Minuten später erhöhte (44.). Der Hülser SV kam offensiv nicht zum Anschluss, sodass Kaldenkirchen die Partie kontrolliert fortsetzte. In der Schlussphase sorgte Schwanitz mit seinem dritten Treffer für die endgültige Entscheidung (81.), wodurch Kaldenkirchen Rang drei erobert. Zudem ist die kleine Formkrise beendet.

Heute, 15:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
SSV Strümp
15:00
Spieltext FC Hellas - SSV Strümp

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
SC Rhenania Hinsbeck
13:00
Spieltext Brüggen II - SC Hinsbeck

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
TSV Meerbusch
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - TSV Meerbus. III

Heute, 15:45 Uhr
SC Waldniel
SC Schiefbahn
15:45
Spieltext SC Waldniel - Schiefbahn

Heute, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
VfR Krefeld-Fischeln
13:00
Spieltext TSV Bockum II - VfR Fischeln II

Heute, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
SC Viktoria 07 Anrath
15:15live
Spieltext VfL Willich - Vik. Anrath

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
SC Niederkrüchten
15:00
Spieltext TuS Gellep - SC Niederkr.

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - FC Hellas Krefeld
Fr., 27.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Waldniel
So., 29.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV
So., 29.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - DJK VfL Willich
So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - TSV Krefeld-Bockum II
So., 29.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuRa Brüggen II
So., 29.03.26 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - VfB Uerdingen
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TuS Gellep

26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Waldniel
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Niederkrüchten
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - SSV Strümp
Do., 02.04.26 18:30 Uhr VfB Uerdingen - Anadolu Türkspor Krefeld
Do., 02.04.26 18:30 Uhr TuS Gellep - VfR Krefeld-Fischeln II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Hülser SV - SC Rhenania Hinsbeck
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK VfL Willich - SC Schiefbahn
Do., 02.04.26 20:00 Uhr FC Hellas Krefeld - TSV Meerbusch III

