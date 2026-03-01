Kreisliga A Kempen-Krefeld live: So läuft der Sonntag!

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen nach zwei sieglosen Partien wieder neu anzugreifen.
SC Niederkrüchten – SC Waldniel 0:2
Schiedsrichter: Tobias Finken (Nettetal)
Tore: 0:1 Fabian Wick (13.), 0:2 Timm Diego Lambertz (46.)
Rot: Alexander Erk (87./SC Niederkrüchten/)
Hülser SV – VfB Uerdingen 1:3
Hülser SV: Arndt Heidemann, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild (73. André Voigt), Jakob Dohmen, Lars Stoffelen (58. Arved Lütz), Tomek Geerkens (63. Marcus Jochum), Noah Poschmann, Michael Enger, Matthias Dohmen, Dennis Hackler (46. Mike Königshausen) - Co-Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Lukas Steuten (71. Luka Peric), Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Jonas Kremer, Emre Temel (73. Timm Bernd Goos), Irfan Yildiz (79. Dimitris Almasidis), Jan-Lucca Stumm (66. Lars Lindmüller), Erhan Mutlu, Burhan Sahin (86. Sofiane Khaled) - Trainer: Stefan G. Rex
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Irfan Yildiz (10.), 0:2 Burhan Sahin (48.), 1:2 Lukas Schild (61.), 1:3 Burhan Sahin (74.)
22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II
