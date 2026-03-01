 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Kreisliga A Kempen-Krefeld live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis.

von André Nückel
Waldniel muss auswärts ran.
Waldniel muss auswärts ran. – Foto: Ellen Akkermann

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Spieltag 21 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Freitagabend gastiert der VfB Uerdingen beim Hülser SV und der SC Waldniel muss zum SC Niederkrüchten. Außerdem braucht der SC Viktoria Anrath gegen den SC Schiefbahn ein Erfolgserlebnis, um im Aufstiegsrennen nach zwei sieglosen Partien wieder neu anzugreifen.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
0
2
Abpfiff
Fabian Wick jubelte früh, (13.) Timm Diego Lambertz zu einem günstigen Zeitpunkt unmittelbar nach Anstoß im zweiten Abschnitt (46.) - sehr zur Freunde des SC Waldniel, der beim SC Niederkrüchten mit 2:0 siegte und damit im Rennen um die vorderen Plätze bleibt. Für Niederkrüchten wurde es vor dem Abpfiff aus personeller Sicht bitterer, als Alexander Erk die rote Karte sah (87.).

SC Niederkrüchten – SC Waldniel 0:2
Schiedsrichter: Tobias Finken (Nettetal)
Tore: 0:1 Fabian Wick (13.), 0:2 Timm Diego Lambertz (46.)
Rot: Alexander Erk (87./SC Niederkrüchten/)

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
1
3
Abpfiff
Der VfB Uerdingen darf zumindest die Momentaufnahme genießen! Auch wenn bei Gleichstand der direkte Vergleich in erster Instanz zählt, ist die Übernahme der Tabellenführung etwas, worüber sich die Gäste am des Hülser SV am Freitag gefreut haben dürften. Irfan Yildiz traf früh für den VfB, der sich im zweiten Durchgang auf Burhan Sahin verlassen konnte. Der 37-Jährige traf nämlich doppelt (48. & 74.) und sorgte dafür, dass das Tor von Lukas Schild vom HSV ohne Wirkung blieb. Das Torverhältnis des VfB Uerdingen ist nach dem 3:1-Erfolg besser als das von Anadolu Türkspor, das am Sonntag gegen Bockum II spielt. Der Hülser SV kann noch aus der Top fünf rutschen.

Hülser SV – VfB Uerdingen 1:3
Hülser SV: Arndt Heidemann, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild (73. André Voigt), Jakob Dohmen, Lars Stoffelen (58. Arved Lütz), Tomek Geerkens (63. Marcus Jochum), Noah Poschmann, Michael Enger, Matthias Dohmen, Dennis Hackler (46. Mike Königshausen) - Co-Trainer: Dirk Ronneburg - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes
VfB Uerdingen: Kevin Lehmann, Alexander Haybach, Lukas Steuten (71. Luka Peric), Michele-Vincenzo Pernice, Leon Lindmüller, Jonas Kremer, Emre Temel (73. Timm Bernd Goos), Irfan Yildiz (79. Dimitris Almasidis), Jan-Lucca Stumm (66. Lars Lindmüller), Erhan Mutlu, Burhan Sahin (86. Sofiane Khaled) - Trainer: Stefan G. Rex
Schiedsrichter: Jason Smit
Tore: 0:1 Irfan Yildiz (10.), 0:2 Burhan Sahin (48.), 1:2 Lukas Schild (61.), 1:3 Burhan Sahin (74.)

Heute, 13:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
13:00
Spieltext TSV Meerbus. III - TuS Gellep

Heute, 15:00 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:00live
Spieltext VfL Willich - SC Hinsbeck

Heute, 17:15 Uhr
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
17:15
Spieltext Anadolu - TSV Bockum II

Heute, 15:30 Uhr
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
15:30live
Spieltext Vik. Anrath - Schiefbahn

Heute, 15:30 Uhr
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:30
Spieltext SSV Strümp - VfR Fischeln II

Heute, 15:30 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
15:30
Spieltext FC Hellas - Brüggen II

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
So., 08.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - TSV Kaldenkirchen
So., 08.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Niederkrüchten
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Rhenania Hinsbeck
So., 08.03.26 15:00 Uhr SC Schiefbahn - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 08.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - Anadolu Türkspor Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hülser SV - SSV Strümp
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - FC Hellas Krefeld
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Viktoria 07 Anrath

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:00 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II

