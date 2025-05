Kreisliga A Kempen-Krefeld live: neue Transfers, alle Spiele

Spieltag 30 in der Kreisliga A Kempen-Krefeld: Der SC Union Nettetal II könnte in dieser Woche aufsteigen: In eigener Hand hat es der SCU nach seiner Pleite gegen Meerbusch III allerdings nicht. Der TSV Kaldenkirchen muss am Dienstag beim SV Vorst verlieren und Nettetal II dann am Freitag das Topspiel gegen Thomasstadt Kempen gewinnen.

Heute, 15:30 Uhr Hülser SV Hülser SV SC Schiefbahn Schiefbahn 15:30 live PUSH

Heute, 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 15:00 live PUSH

31. Spieltag

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - FC Hellas Krefeld

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - SC Union Nettetal II

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - SV Vorst

So., 11.05.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - TIV Nettetal

So., 11.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Viktoria 07 Anrath

So., 11.05.25 15:00 Uhr TSV Meerbusch III - Hülser SV

So., 11.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - SC Niederkrüchten

So., 11.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VSF Amern II

So., 11.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - TSV Krefeld-Bockum II



32. Spieltag

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr KTSV Preussen Krefeld - TSV Boisheim

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr Hülser SV - Thomasstadt Kempen

Fr., 16.05.25 19:30 Uhr TIV Nettetal - VfR Krefeld-Fischeln II

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr VSF Amern II - TSV Kaldenkirchen

Fr., 16.05.25 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - SSV Strümp

So., 18.05.25 12:30 Uhr SC Union Nettetal II - SV Vorst

So., 18.05.25 13:15 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - SC Schiefbahn

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

So., 18.05.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Meerbusch III

