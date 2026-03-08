Kreisliga A Kempen-Krefeld live: Aufstiegskandidat wechselt Trainer

Im Blickpunkt: TSV Kaldenkirchen. – Foto: Michael Locke

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird diesmal komplett am Sonntag ausgetragen - und das hat einen guten Grund: Viele A-Ligisten spielten am Mittwoch noch im Pokal, unter anderem hat Viktoria Anrath mit einem Derbysieg Selbstvertrauen getankt. Im Topspiel geht es nun zum SC Waldniel. Der VfB Uerdingen ist derweil gegen den Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch ausgeschieden und empfängt nun den FC Hellas Krefeld, der auch eine bewegte Woche in den Knochen hat, denn Trainer Kalli Himmelmann hat den Klub schon wieder verlassen - mehr hier.

>>> So lief das Kreispokal-Achtelfinale in Kempen-Krefeld

UPDATE: Der TSV Kaldenkirchen hat den Trainer wechseln müssen.