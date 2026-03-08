 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kreisliga A Kempen-Krefeld live: Aufstiegskandidat wechselt Trainer

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Hier gibt es alle Informationen zum Spieltag - der TSV Kaldenkirchen wechselt den Trainer.

von André Nückel · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser
Im Blickpunkt: TSV Kaldenkirchen.
Im Blickpunkt: TSV Kaldenkirchen. – Foto: Michael Locke

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.
VSF Amern II

Der 22. Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wird diesmal komplett am Sonntag ausgetragen - und das hat einen guten Grund: Viele A-Ligisten spielten am Mittwoch noch im Pokal, unter anderem hat Viktoria Anrath mit einem Derbysieg Selbstvertrauen getankt. Im Topspiel geht es nun zum SC Waldniel. Der VfB Uerdingen ist derweil gegen den Bezirksliga-Tabellenführer OSV Meerbusch ausgeschieden und empfängt nun den FC Hellas Krefeld, der auch eine bewegte Woche in den Knochen hat, denn Trainer Kalli Himmelmann hat den Klub schon wieder verlassen - mehr hier.

>>> So lief das Kreispokal-Achtelfinale in Kempen-Krefeld

UPDATE: Der TSV Kaldenkirchen hat den Trainer wechseln müssen.

>>> FuPa Kempen-Krefeld auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Kempen-Krefeld

>>> Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld

Heute, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
13:00live
Vor dem Auswärtsspiel bei TuRa Brüggen II gibt es beim TSV Kaldenkirchen, der Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksliga hat, einen Trainerwechsel: Fabian Wiegers, der im Sommer ohnehin zum VfR Krefeld-Fischeln gewechselt und von Andreas Schwan ersetzt worden wäre, ist zurückgetreten. „Es war so ein schleichender Prozess. Es gibt mit Sicherheit Gründe, die das Ganze ein bisschen eskalieren lassen haben. Aber da gibt es unterschiedliche Sichtweisen darüber, wie die Dinge abgelaufen sind oder nicht abgelaufen sind“, erklärte er Amafuma. Das Verhältnis zur Sportlichen Leitung sei nicht mehr zu kitten, heißt es weiter. Außerdem soll es möglich sein, dass Kaldenkirchen-Spieler Wiegers nach Fischeln folgen.

Der bisherige Co-Trainer Kai Otten wird den TSV bis zum Saisonende übernehmen.

Heute, 15:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
15:30live
Spieltext Hülser SV - SSV Strümp

Heute, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
15:15live
Spieltext VfL Willich - Anadolu

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:00
Spieltext TuS Gellep - SC Hinsbeck

Heute, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
15:30live
Spieltext VfB Uerding. - FC Hellas

Heute, 15:00 Uhr
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:00
Spieltext Schiefbahn - VfR Fischeln II

Heute, 15:30 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:30live
Spieltext SC Waldniel - Vik. Anrath

Heute, 13:00 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Niederkrüchten
SC NiederkrüchtenSC Niederkr.
13:00
Spieltext TSV Bockum II - SC Niederkr.

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - FC Hellas Krefeld
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr TSV Kaldenkirchen - VfB Uerdingen
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SC Niederkrüchten - DJK VfL Willich
Fr., 13.03.26 20:00 Uhr SSV Strümp - SC Schiefbahn
So., 15.03.26 12:00 Uhr TSV Meerbusch III - TuRa Brüggen II
So., 15.03.26 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - SC Waldniel
So., 15.03.26 15:15 Uhr Anadolu Türkspor Krefeld - TuS Gellep
So., 15.03.26 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Krefeld-Bockum II

24. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr Hülser SV - TSV Kaldenkirchen
So., 22.03.26 13:00 Uhr TuRa Brüggen II - SC Rhenania Hinsbeck
So., 22.03.26 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - VfR Krefeld-Fischeln II
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SSV Strümp
So., 22.03.26 15:00 Uhr TuS Gellep - SC Niederkrüchten
So., 22.03.26 15:15 Uhr DJK VfL Willich - SC Viktoria 07 Anrath
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Meerbusch III
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Waldniel - SC Schiefbahn

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Kempen-Krefeld

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein