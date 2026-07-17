 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Kreisliga A Kempen-Krefeld: Diese Transfers stehen schon fest - UPDATE

Alle Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld.
Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld. – Foto: Michael Zöllner

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Kreisliga A KE/KRE 25/26
Kreisliga A KE/KRE
VfL Willich
SC Waldniel
VfB Uerding.

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Kempen-Krefeld: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

DJK VfL Willich
Trainer: Stefan Poetters, Sascha Hein
Zugänge: Pawel Grzeska (SV Oppum), Luke Meyer (SV Oppum), Domenic Hamacher (TuS Gellep), Oguz Sentürk (SC Schiefbahn II), Lennart Lührmann (Eigene Jugend), Luca Griese (Eigene Jugend), Leno Frank (DJK VfL Willich II), Simon Nicklas Brocker (VfR Krefeld-Fischeln), Felix Tim Oliver Kant (SV Oppum II), Özgün Özdemir (TSV Meerbusch II), Luca Griese (DJK VfL Willich), Lennart Lührmann (DJK VfL Willich), Anil Gözen (DJK VfL Willich), Benedict Essel Mensah (Anadolu Türkspor Krefeld)
Abgänge: Zivko Zivkovic (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Patrick Jokiel (DJK VfL Willich II), Felix Griß (SC Viersen-Rahser)

FC Hellas Krefeld
Trainer: Leon Pietta, Bonko Smoljanovic
Zugänge: Nick Sotiriou (VfR Krefeld-Fischeln II), Maurizio Garau Serra (VfR Krefeld-Fischeln II), Semi Emre Gürbüz (CSV Marathon Krefeld), Giuseppe Parvisi (Anadolu Türkspor Krefeld), Antonio De Luca (Anadolu Türkspor Krefeld), Kosmas Kokotas (FC Hellas Krefeld II), Kenan Cantürk (Anadolu Türkspor Krefeld), Ekrem Aksu (CSV Marathon Krefeld), Yavuzhan Özün (SuS Krefeld), Joel Sesli (VfR Krefeld-Fischeln II)
Abgänge: Sefedin Beciri (SC Viktoria 09 Krefeld), Lukas Alexander Vogel (FC Traar), Pascal Stronczek (TSV Krefeld-Bockum III), Yavuzhan Özün (SuS Krefeld), Alhassan Alabboud (VfL Tönisberg II), Lucas do Bonfim (vereinslos (Verletzungspause/ Studium)), Mehmet Ufuk Erkan (VfR Krefeld-Fischeln II), Kai Sirtl (FC Hellas Krefeld II), Lazem Mohamed (VfL Tönisberg II), Vasilis Zerdevas (SC St. Tönis 1911/20 II), Petros Petridis (GSC Hellas Düsseldorf), Nahim Teniani Chamoro (SV Helpenstein), Domenic Lucas (TV Lobberich)

Hülser SV
Trainer: Marcel Fimmers, André Wienes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

OSV Meerbusch II
Trainer: Frank Kollegger
Zugänge: keine
Abgänge: Bilal Winkelmann (SC St. Tönis 1911/20 II)

SC Niederkrüchten
Trainer: Patrick Biercher
Zugänge: Jason Caspers (Willkommen zurück), Marek Hiepen (VSF Amern III), Andrej Schweizer (), Noah Kehrberg (), Ben Beckers (), Melih Cevdet Ceylan (), Ralf Schrynemackers (), Ralf Schrynemackers ()
Abgänge: Robin Vogl (DJK Fortuna Dilkrath), Kewel Yezion (SC Union Nettetal II), Tim Friedrich (SC Waldniel)

SC Rhenania Hinsbeck
Trainer: Sebastian Thissen, Marco Hammann
Zugänge: Daniel Schmitz (SC Rhenania Hinsbeck), Maurice Wittlings (SC Rhenania Hinsbeck), Leonard Schulze (SC Rhenania Hinsbeck), Justus Ploenes (SC Rhenania Hinsbeck), Oliver Schenk (aus Verletzung), Tom Heydhausen (aus Verletzung)
Abgänge: Niklas Bongartz (TSV Boisheim), Marco Heryschek (Karriereende), Philipp Bongartz (SC Rhenania Hinsbeck II), Nils Jacobs (SC Rhenania Hinsbeck II), Lukas Raddatz (SC Rhenania Hinsbeck II), Max Zanders (SC Rhenania Hinsbeck II)

SC Schiefbahn
Trainer: Pascal Dierig
Zugänge: Alexander Siepmann (CSV Marathon Krefeld), Irfan Yildiz (VfB Uerdingen), Berdan Deniz (TuS Gellep)
Abgänge: Simon Vieten (Pausiert), Marco Lippolis (SC Düsseldorf-West), Robin Montag (SC St. Tönis 1911/20 III), Philipp Undi (SC St. Tönis 1911/20 III), Moritz Sauer (SC Viktoria 07 Anrath III)

SC Viktoria 07 Anrath
Trainer: Sven Schmitz, Daniel Steinmetz
Zugänge: Giray Köprülü (SSV Strümp), Deniz Eray Karli (SV Lürrip), Diego Lifia (eigene Jugend), Diego Matthiessen (eigene Jugend), Julius Weinhold (eigene Jugend), Paraskevas Apostologlou (eigene Jugend), Carlos Tenderich (ASV Einigkeit Süchteln)
Abgänge: Frederik Dominas (SC Viktoria 07 Anrath II), Kevin Müllers (SC Viktoria 07 Anrath II), Moritz Eveleigh (Pausiert), Kevin Müllers (SC Viktoria 07 Anrath III), Frederik Dominas (SC Viktoria 07 Anrath III), Moritz Eveleigh (DJK Tusa 06 Düsseldorf III)

SC Waldniel
Trainer: Klaus Ernst
Zugänge: Tim Friedrich (SC Niederkrüchten), Andrij Petik (Fortuna Mönchengladbach), Christian Schnitzler (SC Waldniel II), Noah Mundfortz (SC Waldniel II)
Abgänge: Ilir Tahiri (Berufliche Pause), Paul Wilms (Berufliche Pause), Lars Bonsels (Berufliche Pause)

SSV Strümp
Trainer: Mike Hein
Zugänge: Leon Kempkens (TSV Meerbusch), Eren Muhammed Helvaci (Anadolu Türkspor Krefeld), Burhan Sahin (VfB Uerdingen), Kevin Pfaff (VSF Amern), Hamza Incirci (Anadolu Türkspor Krefeld)
Abgänge: Giray Köprülü (SC Viktoria 07 Anrath), Benjamin Willing (Karriereende), Falco Reuter (MSV Hilden)

SuS Schaag
Trainer: Artur Grzesiak
Zugänge: Dimitrijs Panteleicuks (TSV Kaldenkirchen II), Timo Steuten (MTV Stuttgart II)
Abgänge: Dominik Schmitz (SuS Schaag II), Timo Steuten (MTV Stuttgart II)

TIV Nettetal
Trainer: Sezai Özcan, Deniz Metin
Zugänge: Demirhan Kumlu (SC Union Nettetal)
Abgänge: Amir Hossein Ahmadi (Anadolu Türkspor Krefeld)

TSV Kaldenkirchen
Trainer: Andreas Schwan
Zugänge: Andreas Schwan (Vereinslose Spieler Niederrhein), Ben-Oliver Boeken (SC Union Nettetal), Leon Weiss (ASV Einigkeit Süchteln), Leo Kirschnick (DJK VfL Willich), Enes Memedov (TV Lobberich)
Abgänge: Fabian Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Kai Lukas Otten (VfR Krefeld-Fischeln), Philipp Stephan Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Jörg Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Janis Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Lars Heines (VfR Krefeld-Fischeln)

TSV Krefeld-Bockum II
Trainer: Leslaw Goluch
Zugänge: Robin Müller (TSV Krefeld-Bockum), Dimic Race (TSV Krefeld-Bockum II), Bartlomiej Gondek (KFC Uerdingen 05), Oliver Slawomir Kitowski (VfL Tönisberg II)
Abgänge: Dimic Race (TSV Krefeld-Bockum II), Mika Jan Polenk (TSV Krefeld-Bockum III), Görkem-Samed Koyuncu (TSV Krefeld-Bockum III)

TSV Meerbusch III
Trainer: Jannik Boortz, Andreas Lahn
Zugänge: Kevin Stienen (SV Oppum)
Abgänge: Markus Klann (TSV Wachtendonk-Wankum), Pascal Langensiepen (VfR Krefeld-Fischeln III), Matheos Mavroudis (SC Germania Reusrath II), Kevin Wolters (VfR Krefeld-Fischeln III)

TSV Meerbusch II
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Moner Najim Abdulredha (SC Union Nettetal II), Hrustan Kadric (SG Benrath-Hassels), Ylber Rrahmani (OSV Meerbusch), Hussein Nadir (1. FC Mönchengladbach), Özgün Özdemir (DJK VfL Willich), Marvin Monning (OSV Meerbusch), Ammar Kiwani (SC St. Tönis 1911/20 II), Filip Maximilian Jakobsson (SSV Strümp II), Tom Karius (VfB 03 Hilden II)

TuRa Brüggen II
Trainer: Rouven Roeloffs
Zugänge: Melih Akkus (JSG Brüggen A-Jugend), Colin Becker (JSG Brüggen/Bracht), Kevin Köhler (Sportfreunde Leuth), Ivo Jennißen (TuRa Brüggen), Falko Wolters (Reaktiviert), Mohammad El Osman (Borussia Oedt), Christopher Lehnen (Reaktiviert), Ibo Cobanoglu (Dülkener FC)
Abgänge: Athanasios Tazidis (TV Lobberich), Marvin Löw (TuRa Brüggen), Marvin Gierling (TuRa Brüggen III)

VfL Tönisberg II
Trainer: Sven Locke
Zugänge: Zinedine Durmus (Holzheimer SG), Christopher Argelis Vierrether (FC Traar), Romano Sven Herrmann (FC Hellas Krefeld II), Alhassan Alabboud (FC Hellas Krefeld), Jakob Wenders (Aus eigener Jugend), Simon Dömges (Aus eigener Jugend), Simon Bünk (Aus eigener Jugend), Florian Stienen (Aus eigener Jugend), Tom Hüsken (Aus eigener Jugend), Amin Omar Mustafi (Aus eigener Jugend), Maximilian Teßmer (Aus eigener Jugend), Paul Cremers (SC Union Nettetal II), Lazem Mohamed (FC Hellas Krefeld)
Abgänge: Thomas Eichwald (FC Borussia Hückelhoven), Lucas Gerd Rekers (Pausiert), Marco Tepper (VfL Tönisberg III), Simon Bünk (VfL Tönisberg III), Simon Dömges (VfL Tönisberg III), Ole Feuser (VfL Tönisberg III), Papithan Ponnuturai Pushparajah (VfL Tönisberg III), Amin Omar Mustafi (VfL Tönisberg III), Fabio Briarero (VfL Tönisberg III), Yannick Raulf (VfL Tönisberg III), Riad Avdulli (VfL Tönisberg III), Oliver Slawomir Kitowski (TSV Krefeld-Bockum II)

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