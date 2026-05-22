Kreisliga A Kempen-Krefeld: Diese Transfers stehen schon fest

SC NiederkrüchtenTrainer:
Patrick BiercherZugänge:
Lenny Mues (SC Niederkrüchten), Jason Caspers (Willkommen zurück), Marek Hiepen (VSF Amern III), Andrej Schweizer (), Noah Kehrberg (), Ben Beckers (), Melih Cevdet Ceylan ()Abgänge:
Robin Vogl (DJK Fortuna Dilkrath), Kewel Yezion (SC Union Nettetal II), Tim Friedrich (SC Waldniel)SC Rhenania HinsbeckTrainer:
Sebastian Thissen, Marco HammannZugänge:
keineAbgänge:
keineSC SchiefbahnTrainer:
Pascal DierigZugänge:
keineAbgänge:
keineSC Viktoria 07 AnrathTrainer:
Sven Schmitz, Daniel SteinmetzZugänge:
keineAbgänge:
Samet Topcu (SG Dülken)SC WaldnielTrainer:
Klaus ErnstZugänge:
Tim Friedrich (SC Niederkrüchten)Abgänge:
Lars Bergner (VSF Amern)SSV StrümpTrainer:
Mike HeinZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV KaldenkirchenTrainer:
Kai Lukas OttenZugänge:
Andreas Schwan (Vereinslose Spieler Niederrhein)Abgänge:
Fabian Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Kai Lukas Otten (VfR Krefeld-Fischeln), Philipp Stephan Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Jörg Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Janis Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Lars Heines (VfR Krefeld-Fischeln)TSV Krefeld-Bockum IITrainer:
Leslaw GoluchZugänge:
keineAbgänge:
keineTSV Meerbusch IIITrainer:
Jannik Boortz, Andreas LahnZugänge:
keineAbgänge:
keineTuRa Brüggen IITrainer:
Rouven RoeloffsZugänge:
Eric Peters (Tura Brüggen A-Jugend), Kevin Schuster (Reaktiviert)Abgänge:
keineTuS GellepTrainer:
Kevin MoorsZugänge:
keineAbgänge:
Timothy Spence (FC Traar II), Roland Wistel (FC Traar), Oliver Lukas (FC Traar), Domenic Hamacher (DJK VfL Willich)VfB UerdingenTrainer:
Stefan G. RexZugänge:
Gürhan Ger (Doppelfunktion Spieler/ Teammanagement)Abgänge:
Tolunay Eyuepoglu (FC Traar)VfR Krefeld-Fischeln IITrainer:
Thomas EigerdtZugänge:
Sascha Rath (FC Traar), Berkay Eyüpoglu (FC Traar II), Tarkan Demircapa (FC Traar)Abgänge:
Jerome Schubbert (SC Union Nettetal II), Nick Sotiriou (FC Hellas Krefeld), Maurizio Garau Serra (FC Hellas Krefeld)VSF Amern IITrainer:
Maximilian LobermeierZugänge:
keineAbgänge:
keine
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