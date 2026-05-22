 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Kreisliga A Kempen-Krefeld: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld.
Die Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld. – Foto: Michael Zöllner

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VfL Willich
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VSF Amern II

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Kreisliga A Kempen-Krefeld zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Kreisliga A Kempen-Krefeld: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

Anadolu Türkspor Krefeld
Trainer: Ugur Karpuz
Zugänge: Arda Öztürk (Anadolu Türkspor Krefeld)
Abgänge: Semih Zeriner (), Samed Yesil (CSV Marathon Krefeld), Mert Emin Dogan (CSV Marathon Krefeld)

DJK VfL Willich
Trainer: Stefan Poetters, Sascha Hein
Zugänge: Pawel Grzeska (SV Oppum), Luke Meyer (SV Oppum), Domenic Hamacher (TuS Gellep), Oguz Sentürk (SC Schiefbahn II)
Abgänge: keine

FC Hellas Krefeld
Trainer: Kai Sirtl, Bonko Smoljanovic, Leon Pietta
Zugänge: Nick Sotiriou (VfR Krefeld-Fischeln II), Maurizio Garau Serra (VfR Krefeld-Fischeln II)
Abgänge: Sefedin Beciri (SC Viktoria 09 Krefeld), Lukas Alexander Vogel (FC Traar)

Hülser SV
Trainer: Marcel Fimmers, André Wienes
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Niederkrüchten
Trainer: Patrick Biercher
Zugänge: Lenny Mues (SC Niederkrüchten), Jason Caspers (Willkommen zurück), Marek Hiepen (VSF Amern III), Andrej Schweizer (), Noah Kehrberg (), Ben Beckers (), Melih Cevdet Ceylan ()
Abgänge: Robin Vogl (DJK Fortuna Dilkrath), Kewel Yezion (SC Union Nettetal II), Tim Friedrich (SC Waldniel)

SC Rhenania Hinsbeck
Trainer: Sebastian Thissen, Marco Hammann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Schiefbahn
Trainer: Pascal Dierig
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SC Viktoria 07 Anrath
Trainer: Sven Schmitz, Daniel Steinmetz
Zugänge: keine
Abgänge: Samet Topcu (SG Dülken)

SC Waldniel
Trainer: Klaus Ernst
Zugänge: Tim Friedrich (SC Niederkrüchten)
Abgänge: Lars Bergner (VSF Amern)

SSV Strümp
Trainer: Mike Hein
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Kaldenkirchen
Trainer: Kai Lukas Otten
Zugänge: Andreas Schwan (Vereinslose Spieler Niederrhein)
Abgänge: Fabian Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Kai Lukas Otten (VfR Krefeld-Fischeln), Philipp Stephan Wiegers (VfR Krefeld-Fischeln), Jörg Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Janis Ungerer (DJK Fortuna Dilkrath), Lars Heines (VfR Krefeld-Fischeln)

TSV Krefeld-Bockum II
Trainer: Leslaw Goluch
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TSV Meerbusch III
Trainer: Jannik Boortz, Andreas Lahn
Zugänge: keine
Abgänge: keine

TuRa Brüggen II
Trainer: Rouven Roeloffs
Zugänge: Eric Peters (Tura Brüggen A-Jugend), Kevin Schuster (Reaktiviert)
Abgänge: keine

TuS Gellep
Trainer: Kevin Moors
Zugänge: keine
Abgänge: Timothy Spence (FC Traar II), Roland Wistel (FC Traar), Oliver Lukas (FC Traar), Domenic Hamacher (DJK VfL Willich)

VfB Uerdingen
Trainer: Stefan G. Rex
Zugänge: Gürhan Ger (Doppelfunktion Spieler/ Teammanagement)
Abgänge: Tolunay Eyuepoglu (FC Traar)

VfR Krefeld-Fischeln II
Trainer: Thomas Eigerdt
Zugänge: Sascha Rath (FC Traar), Berkay Eyüpoglu (FC Traar II), Tarkan Demircapa (FC Traar)
Abgänge: Jerome Schubbert (SC Union Nettetal II), Nick Sotiriou (FC Hellas Krefeld), Maurizio Garau Serra (FC Hellas Krefeld)

VSF Amern II
Trainer: Maximilian Lobermeier
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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