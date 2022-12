Kreisliga A Kempen-Krefeld: Aufstiegskandidaten unter Druck Das müsst ihr vor dem letzten Hinrundenspieltag der Kreisliga A Kempen-Krefeld wissen.

Vor dem letzten Hinrundenspieltag der Kreisliga A hat sich die Aufstiegssituation zugespitzt. Verantwortlich dafür in negativer Hinsicht der TSV Bockum, dem vor allen Dingen die Punkteteilung bei Abstiegskandidat VfL Willich II am 15. Spieltag noch heute besonders weh tut.

So., 11.12.2022, 14:15 Uhr

So., 11.12.2022, 15:00 Uhr

So., 11.12.2022, 13:00 Uhr

So., 11.12.2022, 14:30 Uhr

So., 11.12.2022, 15:00 Uhr

So., 11.12.2022, 13:00 Uhr

So., 11.12.2022, 15:15 Uhr

So., 11.12.2022, 13:00 Uhr

Ähnlich gelagert ist die Aufgabe am Sonntag, denn es geht zum SC St. Tönis III, ebenfalls ein Team von ganz unten. Da scheint die Begegnung vom neuen Spitzenreiter OSV Meerbusch bei Rhenania Hinsbeck schon anspruchsvoller. Allerdings hat die überraschend lange gut mitmischende Elf um Kapitän Frank Beyen in jüngster Vergangenheit stark abgebaut. Und der Dritte Kaldenkirchen? Er erwartet den FC Hellas Krefeld, der ähnlich wie die Hinsbecker etwas durchhängt und eher schon in einen Winterpausenmodus geschaltet hat. Unter dem Strich gilt für die drei Kandidaten, die den Aufstieg im Visier haben: Alles andere, als drei Zähler, sind ein Rückschlag.

Schlusslicht TSF Bracht hat mit dem neuen Spielertrainer Dustin Herrmann gleich auf Sieg umgeschaltet. Der 27-Jährige galt vor einigen Jahren, wie sein Zwillingsbruder Sean als große Talente, als sie in Willich aus dem Nachwuchs kamen und direkt zum damaligen Oberligisten VfR Fischeln wechselten. Mit einem weiteren Erfolgserlebnis gegen TIV Nettetal könnte endlich die Rote Laterne weitergegeben werden. Und zwar an den VfL Willich II, dem gegen Fischeln III vieles zugetraut wird, aber keinen Dreier. Weiter gut im Mittelfeld rangiert die Oedter Borussia, die bei Amern II vor einer hohen Hürde steht, weil die Schwalmstädter seit Wochen von Sieg zu Sieg eilen. Neun Treffer schoss der CSV Marathon Krefeld vergangene Woche. Ob die Tormaschine weiter so geölt daher kommt, wird die Auseinandersetzung gegen den TSV Meerbusch III zeigen.