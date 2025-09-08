Kreisliga A: Karpuz-Hattrick sorgt für ATS-Dreier, Willich siegt hoch

_______________

So lief der vierte Spieltag:

Nachdem der FC Hellas Krefeld in der vergangenen Woche spielfrei hatte, ging es nun auswärts zu Aufsteiger TuRa Brüggen II. Gegen die Bezirksliga-Reserve aus Brüggen galten die Gäste bereits vor Spielbeginn als klarer Favorit, und wurden dieser Rolle schlussendlich auch eindeutig gerecht: Dank der Treffer von David Toboko, Nahim Teniani Chamoro, Bonko Smoljanovic und Viktor Stoppel fahren die Blau-Weißen nach 90 absolvierten Minuten einen deutlichen 4:0-Sieg ein und sichern sich somit bereits den dritten Saisondreier. Durch diesen springen die Krefelder vorübergehend an die Tabellenspitze, während die Hausherren aus Brüggen nach wie vor punktlos am Tabellenende verbleiben.

Im ersten Sonntagsspiel standen sich der VfR Fischeln II und der SSV Strümp gegenüber. Während von einer eher ausgeglichen Begegnung auszugehen war, sollten die Gäste schlussendlich klar die Oberhand behalten: Zwar gelang dem VfR zunächst nach dem Blitz-Gegentor durch SSV-Akteur Anton Peter James Hagenow nach einer guten halben Stunde der Ausgleich, doch im direkten Gegenzug stellte Fatih Mehmet Cinar den alten Abstand zugunsten der Rot-Weißen Strümper wieder her. Anschließend erhöhte Stürmer Nick Groll dann noch vor dem Seitenwechsel auf 3:1, ehe Hugo Wagner, Florin Mahmutaj und erneut Groll im zweiten Durchgang aller klarmachten. Der zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 2:3 blieb schlussendlich lediglich Ergebnis-Kosmetik. Durch den Auswärtserfolg springt der SSV auf Rang fünf, der VfR hingegen verbleibt bei vier Zählern.

Spitzenreiter Anadolu Tükspor Krefeld war parallel bei der Bezirksliga-Reserve des TSV Bockum im Einsatz. Die Zweitvertretung sollte es dem Krefelder Nachbarn dabei lange Zeit überaus schwer machen, ging nach langer torlosigkeit in Spielminute 58 sogar mit 1:0 in Führung: Neuverpflichtung Theodor Kexel schockte den Tabellenführer mit seinem dritten Saisontreffer. Doch während es anschließend danach aussah, als würde der Top-Aufsteiger erstmals Punkte springen lassen, gab sich ein Akteur noch nicht auf: ATS-Joker Kemal Burak Karpuz machte nach einer Einwechslung in Halbzeit zwei den Unterschied und schoss die Gäste mit einem lupenreinem Hattrick zum vierten Sieg im vierten Spiel. Dadurch verbleiben die Krefelder als einzige Mannschaft punktlos auf Rang eins, Bockum hingegen muss eine bittere Heimniederlage verkraften.

Der SC Schiefbahn stand am Sonntagnachmittag im Heimspiel gegen den SC Viktoria 07 Anrath vor einer schweren Aufgabe, schließlich startete die Viktoria mit sechs eroberten Zählern erfolgreich in die Saison, während die 05er ein mageres Pünktchen verbuchen konnten. Doch die Hausherren erwischten einen perfekten Start, gingen bereits nach vier Minuten durch Kilian Russel in Führung. Doch nach einer knappen halben Stunde folgte dann der Rückschlag, als Mittelfeld-Akteur Jannik Stelzer per Ampelkarte des Feldes verweisen wurde und der Gastgeber folglich mit einem Mann weniger ran musste. Unmittelbar nach dem Platzverweis folgte auch prompt die Antwort der Gäste, die in Person von Leonard Stauber ausglichen. Während es anschließend mit dem 1:1-Remis in die Pause ging, ließ der eingewechselte Frederik Dominas die Viktoria ein weiteres Mal jubeln, bevor es erneut Schiefbahn-Stürmer Russel war, der den Ball im Anrather Gehäuse versenkte. In der Folge blieb es dann bis zum Schlusspfiff spannend, ohne das ein weiterer Treffer folgen sollte. Somit erkämpft sich der Gastgeber nach kräftezehrenden 90 Spielminuten den zweiten Punkt der Saison, während sich Anrath erstmals die Punkte teilt.

In Gellep standen sich mit Gastgeber TuS Gellep und dem TSV Meerbusch III hingegen zwei Sorgenkinder gegenüber, schließlich konnten weder der Aufsteiger aus Gellep noch die Drittvertretung aus Meerbusch aus den ersten drei Partien Zählbares eintüten. Demnach ging es im Keller-Duell einzig und allein um drei Zähler, die schlussendlich nach Meerbusch wanderten: Nachdem TSV-Kapitän Andreas Lahn kurz vor der Pause zum 1:0 netzte, ließ Niclas Derks knappe zehn Minuten vor dem Ende Tagestreffer Nummer zwei folgen. Dieser bedeutete zugleich den Endstand, durch welchen sich die Schwarz-Gelben den ersten Saisondreier sichern. Für Aufsteiger Gellep hingegen sieht es auch nach Spieltag vier weiterhin düster aus.

Ein weiteres mit Spannung erwartetes Duell stieg währenddessen in Uerdingen, wo Bezirksliga-Absteiger VfB Uerdingen den Hülser SV zu Gast hatte. Auf heimischem Naturrasen erwischte der VfB einen Sahnestart und stellte druch Lars Lindmüller bereits nach sechs Minuten auf 1:0, doch die Hülser antworteten prompt: Nachdem Defensiv-Akteur Lukas Schild im direkten Gegenzug den Ausgleich besorgte, drehte Dennis Hackler mit seinem Treffer nach einer halben Stunde Spielzeit die Begegnung. Während es nach 45 Minuten mit dem knappen 2:1-Vorsprung für den HSV in die Pause ging, hielt das Resultat auch in der zweiten Hälfte lange an. Doch in der Schlussphase drehten die Hausherren dann so richtig auf: Dank eines Doppelschlags von Tor-Garant Burhan Sahin, der seine persönlichen Saisontreffer fünf und sechs erzielte, antwortete der VfB spät in der Schlussphase und setzt sich am Ende die Krone auf. Durch den Last-Minute-Sieg zieht der Absteiger am Kontrahenten aus Hüls vorbei, der mit sechs Zählern einen Punkt weniger vorweist als die Uerdinger.

Der SC Waldniel ging derweil als Favorit in das Heimduell mit dem SC Niederkrüchten, schließlich schenkte der Bezirksliga-Absteiger leidlich gegen Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld Zählbares her. Während die erste Hälfte zwischen den beiden Kontrahenten allerdings unspektakulär und ereignisarm verlief und demnach torlos endete, sah der zweite Durchgang nicht großartig anders aus. Doch in Spielminute 67 war es SC-Akteur Fabian Wick, der die Blau-Weißen mit seinem ersten Saisontor zum umjubelten Sieg und bereits dritten Saisondreier führte. Niederkrüchten hingegen muss sich nach wie vor mit drei Punkten zufrieden geben.

Ein wahres Torspektakel war dagegen im letzten Aufeinandertreffen des Spieltags geboten, als Bezirksliga-Absteiger VfL Willich beim SC Rhenania Hinsbeck vorspielte. Zwar gingen die Gäste favorisiert in die Begegnung, dass es allerdings schlussendlich ein einseitiges Schützenfest geben sollte, war vor Spielbeginn nicht gerade abzusehen: Doch genau ein solches hatte der VfL in Hinsbeck parat: Durch einen jeweiligen Doppelpack von Kian Rahimi und Özenc Dumanli war die Partie bereits zum Pausentee entschieden, in Halbzeit zwei ließ Ersterer dann noch Tagestreffer Nummer drei folgen, bevor auch Vladislav Kochoutine doppelt traf und zum 7:0-Kantersieg vollendete. Dank des nie gefährdeten Auswärtsdreiers festigt der VfL Tabellenrang zwei, Hinsbeck hingegen rutscht auf Platz elf ab.

Das sind die nächsten Spieltage:

5. Spieltag

14.09.25 VfR Krefeld-Fischeln II - SC Schiefbahn

14.09.25 Anadolu Türkspor Krefeld - DJK VfL Willich

14.09.25 TSV Kaldenkirchen - TuRa Brüggen II

14.09.25 SC Niederkrüchten - TSV Krefeld-Bockum II

14.09.25 SC Rhenania Hinsbeck - TuS Gellep

14.09.25 SSV Strümp - Hülser SV

14.09.25 FC Hellas Krefeld - VfB Uerdingen

14.09.25 SC Viktoria 07 Anrath - SC Waldniel



6. Spieltag

19.09.25 SC Schiefbahn - SSV Strümp

19.09.25 Hülser SV - FC Hellas Krefeld

21.09.25 TuRa Brüggen II - TSV Meerbusch III

21.09.25 TSV Krefeld-Bockum II - SC Viktoria 07 Anrath

21.09.25 TuS Gellep - Anadolu Türkspor Krefeld

21.09.25 DJK VfL Willich - SC Niederkrüchten

21.09.25 SC Waldniel - VfR Krefeld-Fischeln II

21.09.25 VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen