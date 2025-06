"Kreisliga A ist das Ziel – mehr gibt es nicht zu sagen"

Der SC Germania Geyen II kann auch in der kommenden Saison auf seine Lebensversicherung zählen: Angreifer Jannik Schröder (21) hat seine Zusage gegeben. Mit 47 Toren und 18 Assists in 41 Ligaspielen hat sich Schröder in seinen ersten beiden Seniorenjahren zu einem der auffälligsten Spieler beim B-Ligisten entwickelt. Der Aufsteiger steht aktuell mit 41 Punkten auf dem achten Tabellenplatz – doch der Offensivmann hat größere Ziele.

2.⁠ Was waren für dich die größten Unterschiede zwischen dem Jugend- und dem Herrenfußball – sowohl sportlich als auch persönlich? Persönlich ist die größte Veränderung natürlich das Alter der Mit- und Gegenspieler – aber auch das Tempo, das für mein Empfinden deutlich langsamer, dafür aber stabiler ist als in der Jugend, wo man noch sehr verspielt und wild in vielen Situationen agiert. Körperlich habe ich gar keine Probleme – durch die Tempounterschiede habe ich gegen manche Gegenspieler sogar eher Vorteile.

3.⁠ Gab es bestimmte Spieler oder Trainer, die dir in dieser Übergangsphase besonders geholfen haben? Meine Trainer haben natürlich vieles ermöglicht und uns als Mannschaft schon in der A-Jugend geformt. Es ist ein riesiges Privileg, mit seinen Jugendtrainern in den Herrenbereich zu gehen. So gab es für keinen von uns Jüngeren Schwierigkeiten. Außerdem möchte ich drei meiner Mannschaftskollegen nennen, die uns – und mich persönlich – immer unterstützt haben und uns spielerisch wie auch menschlich nach vorne gebracht haben. Für mich sind Dennis Frere, Ahmet Temizsoy und Philipp Aigner ganz wichtige Spieler, von denen ich viel gelernt habe und denen ich sehr dankbar bin.

4.⁠ Wie würdest du deine bisherige Erfahrung im Herrenbereich zusammenfassen? Was hat dich überrascht, was hat dich besonders motiviert?

Sehr positiv! Natürlich ist das Verhalten mancher Gegenspieler – gemessen an ihrem Alter – manchmal sehr, sehr peinlich, aber das gehört wahrscheinlich in gewissem Maße dazu … An sich bin ich aber sehr zufrieden mit mir und meiner Mannschaft, wie wir uns entwickeln. Ich bin überzeugt, dass es in der nächsten Saison definitiv weiter nach oben geht – wenn wir alle zusammen hart arbeiten.

5.⁠ Was war dir persönlich wichtig, um dich schnell in der Mannschaft zurechtzufinden und deinen Platz zu finden?

In erster Linie meine Trainer. Sie kannten mich und meinen Spielstil schon und haben mich direkt eingebaut – das macht mich sehr glücklich, weil man merkt, dass man einen guten Stellenwert in der Mannschaft hat. Aber natürlich auch meine Mitspieler, die einen immer motivieren, aufbauen etc., wenn’s mal nicht so läuft.

6.⁠ Welche Ziele verfolgst du aktuell mit deinem Team – sowohl kurzfristig als auch langfristig?

Ganz klar: Kreisliga A! Mehr gibt’s dazu nicht zu sagen – ich will immer gewinnen. Und mit dieser Mannschaft macht es umso mehr Spaß! Das wollen wir nächste Saison allen zeigen und nochmal drei Schippen drauflegen!

7.⁠ Wie siehst du deine Rolle innerhalb der Mannschaft – auf und neben dem Platz?

Meine Rolle sehe ich schon als Führungsspieler – und so werde ich auch von meinen Trainern behandelt. Auch wenn ich einer der Jüngeren bin, bekomme ich viel Verantwortung. Sei es, in dem einen oder anderen Spiel die Mannschaft als Kapitän aufs Feld zu führen oder durch meine Rolle im Mannschaftsrat. Dafür bin ich sehr dankbar – habe es mir aber auch erarbeitet.

8.⁠ Wo möchtest du dich persönlich in den nächsten ein bis zwei Jahren weiterentwickeln – sowohl fußballerisch als auch menschlich?

Fußballerisch würde ich am liebsten so weit wie möglich mit Geyen oben mitspielen. Ich hoffe, dass sich sowohl ich selbst als auch die gesamte Mannschaft weiterentwickeln – das würde mich sehr freuen. Persönlich möchte ich meine Führungsqualitäten weiter ausbauen und der Mannschaft mit meiner Qualität auf und neben dem Platz helfen.

9.⁠ Gibt es ein besonderes Spiel oder ein Erlebnis, das dir bisher in Erinnerung geblieben ist?

Mein erstes Herrenspiel gegen Bachem, in dem ich gleich dreimal getroffen habe, war schon besonders. Aber auch das Spiel gegen Brauweiler letzte Saison war richtig stark – vor dem Spiel war die Rollenverteilung ziemlich klar, doch wir haben uns als Underdog am Ende deutlich durchgesetzt und drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf sowie den Derbysieg geholt!