Allgemeines
Hüls und Meerbusch duellieren sich bereits am Donnerstag.
Hüls und Meerbusch duellieren sich bereits am Donnerstag. – Foto: Michael Locke

Kreisliga A: Hüls eröffnet am Donnerstag, Aufsteiger-Duell in Brüggen

Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der achte Spieltag der Kreisliga A startet diese Woche ungewohnt früh: Bereits am Donnerstag eröffnet der Hülser SV im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III. Am Wochenende kommt es dann unter anderem zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger TuRa Brüggen II und ATS Krefeld.

Schon am Donnerstagabend fällt der Startschuss des achten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn Gastgeber Hülser SV den TSV Meerbusch III auf heimischem Terrain empfängt. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen der beiden formstarken Kontrahenten SC Waldniel und SSV Strümp, ehe am Sonntag unter anderem zwei Aufsteiger im Duell der Gegensätze aufeinandertreffen: Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld muss zum Tabellenvorletzten TuRa Brüggen II.

Das ist der achte Spieltag:

Morgen, 19:30 Uhr
Hülser SV
Hülser SVHülser SV
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus. III
19:30

Sa., 04.10.2025, 16:00 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SSV Strümp
SSV StrümpSSV Strümp
16:00

So., 05.10.2025, 13:00 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen II
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
13:00

So., 05.10.2025, 13:15 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum II
SC Schiefbahn
SC SchiefbahnSchiefbahn
13:15

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
TuS Gellep
TuS GellepTuS Gellep
SC Viktoria 07 Anrath
SC Viktoria 07 AnrathVik. Anrath
15:00

So., 05.10.2025, 15:15 Uhr
DJK VfL Willich
DJK VfL WillichVfL Willich
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln II
15:15live

So., 05.10.2025, 15:30 Uhr
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
SC Rhenania Hinsbeck
SC Rhenania HinsbeckSC Hinsbeck
15:30live

So., 05.10.2025, 17:00 Uhr
FC Hellas Krefeld
FC Hellas KrefeldFC Hellas
TSV Kaldenkirchen
TSV KaldenkirchenTSV Kaldenk.
17:00live

Das sind die nächsten Spieltage:

9. Spieltag
12.10.25 TSV Meerbusch III - FC Hellas Krefeld
12.10.25 VfR Krefeld-Fischeln II - TuS Gellep
12.10.25 Anadolu Türkspor Krefeld - VfB Uerdingen
12.10.25 SC Schiefbahn - DJK VfL Willich
12.10.25 SC Niederkrüchten - TuRa Brüggen II
12.10.25 SC Rhenania Hinsbeck - Hülser SV
12.10.25 SSV Strümp - TSV Kaldenkirchen
12.10.25 SC Waldniel - TSV Krefeld-Bockum II

10. Spieltag
17.10.25 Hülser SV - Anadolu Türkspor Krefeld
17.10.25 FC Hellas Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck
19.10.25 TuRa Brüggen II - SC Viktoria 07 Anrath
19.10.25 TSV Krefeld-Bockum II - SSV Strümp
19.10.25 TuS Gellep - SC Schiefbahn
19.10.25 TSV Kaldenkirchen - TSV Meerbusch III
19.10.25 DJK VfL Willich - SC Waldniel
19.10.25 VfB Uerdingen - SC Niederkrüchten

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A Kempen & Krefeld

