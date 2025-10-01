Kreisliga A: Hüls eröffnet am Donnerstag, Aufsteiger-Duell in Brüggen

Schon am Donnerstagabend fällt der Startschuss des achten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn Gastgeber Hülser SV den TSV Meerbusch III auf heimischem Terrain empfängt. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen der beiden formstarken Kontrahenten SC Waldniel und SSV Strümp, ehe am Sonntag unter anderem zwei Aufsteiger im Duell der Gegensätze aufeinandertreffen: Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld muss zum Tabellenvorletzten TuRa Brüggen II.