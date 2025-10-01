Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Hüls und Meerbusch duellieren sich bereits am Donnerstag. – Foto: Michael Locke
Kreisliga A: Hüls eröffnet am Donnerstag, Aufsteiger-Duell in Brüggen
Kreisliga A Kempen & Krefeld: Der achte Spieltag der Kreisliga A startet diese Woche ungewohnt früh: Bereits am Donnerstag eröffnet der Hülser SV im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch III. Am Wochenende kommt es dann unter anderem zum Aufeinandertreffen der beiden Aufsteiger TuRa Brüggen II und ATS Krefeld.
Schon am Donnerstagabend fällt der Startschuss des achten Spieltags in der Kreisliga A Kempen & Krefeld, wenn Gastgeber Hülser SV den TSV Meerbusch III auf heimischem Terrain empfängt. Am Samstag folgt dann das Aufeinandertreffen der beiden formstarken Kontrahenten SC Waldniel und SSV Strümp, ehe am Sonntag unter anderem zwei Aufsteiger im Duell der Gegensätze aufeinandertreffen: Spitzenreiter Anadolu Türkspor Krefeld muss zum Tabellenvorletzten TuRa Brüggen II.
