Kreisliga A Heinsberg: Viele Ausfälle, hohe Kantersiege

Der TuS Rheinland Dremmen hat eine deftige Niederlage kassiert. – Foto: Miriam Senft

Drei Partien wurden am 19. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg abgesagt, darunter auch die Top-Begegnung zwischen dem Tabellendritten Union Würm/Lindern und Spitzenreiter Dynamo Erkelenz. Gespielt wurde auch nicht beim SV Roland Millich gegen Germania Rurich, da die Stadt Hückelhoven den Platz gesperrt hatte. Und auch der SV Golkrath trat nicht gegen den SC Selfkant an.

Zum Einsatz kamen hingegen Union Schafhausen II und der SV Scherpenseel-Grotenrath. Am Ende entschied die Union das Heimspiel mit 1:0 durch ein Tor von Matthias Gorka, der seinen ersten Saisontreffer in der 26. Minute erzielte, für sich. Während Schafhausen im unteren Mittelfeld der Tabelle steht, heißt das Ziel der Gäste weiterhin Klassenerhalt.

Die dritte Niederlage am Stück musste indes der TuS Rheinland Dremmen einstecken. Und die fiel mit 2:6 auf eigenem Platz gegen den FSV Geilenkirchen recht deftig aus. Nach knapp 20 Minuten führten die Gäste durch Treffer von Marin Blajic und Philipp Heinrichs mit 2:0, ehe Dremmen ins Spiel fand. Durch Mats Winkens, der einen direkten Freistoß verwandelte (27. Minute) und Frederic Nowos (32.) glichen die Hausherren noch vor der Pause aus. In Abschnitt zwei sollten sich dann nur noch die Gäste freuen. Zunächst machte Niklas Jansen nach 65 Minuten das 3:2 fürden FSV, nur vier Minuten später erhöhte David Strank mit einem Kopfballtreffer auf 4:2. Gery Olenga machte Dremmener Comeback-Hoffnungen zunichte, weil er nach einer Ecke ebenfalls mit dem Kopf zur Stelle war und zum 5:2 traf (76.). Den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Torjäger Philipp Heinrichs mit dem zwölften Saisontreffer zum 6:1.

Zu einem standesgemäßen 6:0-Erfolg kam der SV Brachelen gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken. Nachdem Alexander Kohlen und Moritz Leuner schon die Möglichkeit hatten, Brachelen in Front zu bringen, gelang dies schließlich Pascal Pöttgens, der in der 41. Minute flach zum hochverdienten 1:0 traf. Kurz vorm Pausenpfiff erhöhte Justin Birkenheuer anschließend auf 2:0. Die Gastgeber blieben auch nach dem Seitenwechsel tonangebend und kamen folgerichtig zu weiteren Toren. Nach der Pause machten Fynn-Luca Redwand, Ben Rademacher, Alexander Kohlen und Tobias Bienert die Treffer bis zum 6:0.

Nach zuletzt vier Siegen in der Liga hat es indes den SV Waldenrath/Straeten mal wieder erwischt, denn beim Oberbrucher BC unterlagen die Rot-Weißen mit 1:2. Oskar Tkacz erzielte erst in Hälfte zwei die OBC-Führung (69.), nachdem kurz zuvor sein Teamkollege Leon Schneider die Rote Karte gesehen hatte. In Unterzahl erhöhte Abass Mansaray sogar auf 2:0 (71.), während den Gästen lediglich das 1:2 durch Alexander Diercks gelang. In einer weiteren Partie setzte sich der SV Breberen mit 5:0 beim VfR Übach-Palenberg durch.