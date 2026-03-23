Kreisliga A Heinsberg: Underdogs ärgern die Favoriten

Grün-Weiß Karken hat in der Kreisliga A überrascht. – Foto: Nico Wolf

Auch am 20. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg hat Spitzenreiter Dynamo Erkelenz seines Siegesszug fortgesetzt. Im Heimspiel gegen den SV Roland Millich setzte sich der Ligaprimus mit 3:0 durch.

Nach einem missglückten Abwehrversuch der Millicher Hintermannschaft profitierte Batin Bozkurt und traf nach 13 Minuten zum 1:0, wobei es bis zum Pausenpfiff blieb. Kurz nach Wiederanpfiff erhöhte Ron Manfred Elsermann nach Zuspiel von Thomas Schmidt auf 2:0 (51. Minute). Für die Entscheidung sorgte dann wiederum Batin Bozkurt, der nach einem Freistoß von Norman Post aufmerksam war (71.). Während Erkelenz also weiterhin einsam seine Runden an der Tabellenspitze dreht, gingen die Gäste im Jahr 2026 erstmals unter die Verlierer.

Zu einem souveränen 3:0-Erfolg bei Abstiegskandidat SV Scherpenseel-Grotenrath kam derweil der SV Brachelen. Innerhalb von zwei Minuten stellten die Gäste durch Treffer von Moritz Leuner und Justin Birkenheuer (23. und 25.) die Weichen früh auf Sieg. Kurz nach Wiederanpfiff sorgte Justin Birkenheuer dann mit seinem zweiten Tor des Tages zum Endstand von 3:0.

Zu einem spannenden 2:2-Unentschieden kam es bei der Partie zwischen Germania Rurich und dem TuS Rheinland Dremmen. Schon nach zehn Minuten hätten die Gäste in Führung gehen können, doch Germania-Spieler Florian Syben holte den Ball von der Linie. Nach 23 Minuten gab es dann aber doch Jubel im Gäste-Lager, nachdem Nico Schmalfuß per Kopfball nach einer Ecke getroffen hatte (24.). Die Hausherren machten nun Druck und sowohl Jetlir Salihaj als auch Simon Zitz scheiterten am Ausgleich. Nach 41 Minuten war es dann aber doch soweit: Thomas Lambertz brachte einen Eckball herein, der direkt im Tor landete. So hieß es zur Pause 1:1.

Die Mannschaften waren noch nicht lange wieder auf dem Platz, als die Gäste wiederum in Führung gingen: Taylan Faruk Kaya traf flach ins Tor (49.). Die große Chance zum Ausgleich verpasste eine Viertelstunde vor Schluss Jetlir Salihaj, dessen Kopfball aus kurzer Distanz am Tor vorbeiging. Besser machte es kurz darauf Teamkollege Baboucar Ceesay, der nach Flanke von Simon Zitz zum 2:2 traf. In der Nachspielzeit hätte Thomas Lambertz fast den Ruricher Siegtreffer markiert, er scheiterte aber an TuS-Schlussmann Winfried Hulsen.

Einen Dämpfer im Kampf um Platz zwei musste indes die SG Union Würm/Lindern hinnehmen, denn beim abgeschlagenen Schlusslicht Grün-Weiß Karken unterlag der Favorit überraschend mit 1:3. Zunächst schien alles wie erwartet zu laufen, als Marc Röhlen bereits in der siebten Minute das 1:0 für die Union markierte. Doch das Spiel nahm einen anderen Verlauf, und zunächst glich Levin Normann per Kopfball aus (24.). Noch größer wurde die Freude unter den Zuschauern, als Kai Schmitz die Grün-Weißen in der 33. Minute sogar in Führung brachte. Es blieb lange bei diesem Resultat, ehe wiederum Schmitz in der Nachspielzeit das 3:1 erzielte.

Während Lindern also patzte, gab sich der SC Selfkant als Tabellenzweiter keine Blöße und gewann sein Heimspiel gegen den Oberbrucher BC sicher mit 5:1. Eine überraschende 1:2-Heimniederlage musste der SV Golkrath gegen den Tabellenvorletzten VfR Übach-Palenberg einstecken, während der SV Waldenrath/Straeten seinen positiven Trend beim 4:1 gegen Union Schafhausen II fortsetzte. In einer weiteren Partie setzte sich der SV Breberen mit 4:0 beim FSV Geilenkirchen durch.