Kreisliga A Heinsberg: Scherpenseel-Grotenrath verschläft die erste Halbzeit von Aachener Zeitung · Heute, 09:07 Uhr · 0 Leser

Das Team aus Brachelen (grüne Trikots) rang die Gastgeber nieder. Hier setzt sich Ron van Kessel (Nr. 11) durch. – Foto: Karl-Heinz Hamacher

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In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg gewinnt Brachelen auswärts 3:0. Der SC Selfkant liegt zur Halbzeit mit 0:1 hinten und gewinnt 5:1. Wichtiger Sieg für Übach-Palenberg.

Dynamo Erkelenz – SV Roland Millich 3:0 (1:0): Millich legte den Fokus vollständig auf die Defensive, doch dieser Plan wurde früh ausgehebelt, als Batin Bozkurt (13.) einen Abpraller volley ins Millicher Tor schoss. Erkelenz kontrollierte das Spiel und hatte sehr viel Ballbesitz, da Millich auch nach dem Rückstand kaum mitspielte. Der Tabellenführer erspielte sich auch Chancen, war aber im ersten Durchgang nicht effizient genug. Ron Manfred Elsermann (51.) erhöhte kurz nach dem Wechsel auf 2:0 und dieser Vorsprung geriet auch nie in Gefahr. Batin Bozkurt (71.) erzielte mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand. SC Selfkant – BC 09 Oberbruch 5:1 (0:1): Eine Halbzeit lang war es ein Spiel auf Augenhöhe. Oberbruch hielt mit viel Disziplin und Einsatz dagegen und machte Selfkant so das Leben schwer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Oberbruch dann seine stärkste Phase. Erst scheiterte Chris Mevißen mit einem Foulelfmeter, dann sorgte Sandy Bock (45.) für die Führung der Gäste. Selfkant startete dann aber stark in die zweite Hälfte und überrollte Oberbruch regelrecht. Gioele Vergossen (49.), Tim Bakker (52.) und Tino Beckers (54.) drehten das Spiel zu Gunsten der Selfkanter, die durch Bram Loete (69.) dann das Spiel endgültig entschieden. Valdrin Ricica (86.) verpasste mit einem weiteren verschossenen Foulelfmeter die Ergebnisverkürzung für Oberbruch, ehe Gioele Vergossen (90.) zum 5:1-Endstand traf.

SV Grün-Weiß Karken – SG Union Würm-Lindern 3:1 (2:1): In der Anfangsviertelstunde sah alles ganz normal aus. Der Tabellendritte Würm-Lindern dominierte gegen den Tabellenletzten. Marc Röhlen (7.) traf zur Führung und Karken konnte sich bei Torwart Mark Luksch bedanken, dass das Spiel nicht schon früh entschieden war. So fand Karken über gewonnene Zweikämpfe ins Spiel und spielte nun auf Augenhöhe. Eine Standardsituation nutzte Levin Jarl Normann (24.) zum Ausgleich. Nach einer guten Pressingaktion schaffte Kai Schmitz (33.) sogar die Führung für die Karkener, die im zweiten Durchgang immer mehr in die Defensive gerieten. Würm-Lindern war nun klar besser und erspielte sich gute Möglichkeiten, doch man scheiterte immer wieder an Mark Luksch. Karken warf alles in die Partie und konnte sich sogar Kontermöglichkeiten erspielen. Entschieden war die Partie dann mit dem zweiten Treffer von Kai Schmitz in der Nachspielzeit. SV Scherpenseel-Grotenrath – SV Brachelen 0:3 (0:3): Bereits zur Pause war das Spiel entschieden. Brachelen agierte dominant und kontrollierte das Spiel. Moritz Leuner (23.) und Justin Sven Birkenheuer (25.) trafen per Doppelschlag zum 0:2. Abstiegskandidat Scherpenseel-Grotenrath kam im ersten Durchgang überhaupt nicht in die Partie. Man fand offensiv kaum statt und hatte auch defensiv große Probleme. So erhöhte Justin Sven Birkenheuer (45.) noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichener, auch weil beide Mannschaften vor allem Wert auf die Defensive legten. Brachelen konnte zwar selber nicht nachlegen, da man aber die Offensive von Scherpenseel-Grotenrath im Griff hatte, blieb es bis zum Abpfiff beim Halbzeitergebnis.