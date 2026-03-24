Kreisliga A Heinsberg: Scherpenseel-Grotenrath verschläft die erste Halbzeit

In der Fußball-Kreisliga A Heinsberg gewinnt Brachelen auswärts 3:0. Der SC Selfkant liegt zur Halbzeit mit 0:1 hinten und gewinnt 5:1. Wichtiger Sieg für Übach-Palenberg.
Dynamo Erkelenz – SV Roland Millich 3:0 (1:0): Millich legte den Fokus vollständig auf die Defensive, doch dieser Plan wurde früh ausgehebelt, als Batin Bozkurt (13.) einen Abpraller volley ins Millicher Tor schoss. Erkelenz kontrollierte das Spiel und hatte sehr viel Ballbesitz, da Millich auch nach dem Rückstand kaum mitspielte. Der Tabellenführer erspielte sich auch Chancen, war aber im ersten Durchgang nicht effizient genug. Ron Manfred Elsermann (51.) erhöhte kurz nach dem Wechsel auf 2:0 und dieser Vorsprung geriet auch nie in Gefahr. Batin Bozkurt (71.) erzielte mit seinem zweiten Treffer den 3:0-Endstand.
SC Selfkant – BC 09 Oberbruch 5:1 (0:1): Eine Halbzeit lang war es ein Spiel auf Augenhöhe. Oberbruch hielt mit viel Disziplin und Einsatz dagegen und machte Selfkant so das Leben schwer. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte hatte Oberbruch dann seine stärkste Phase. Erst scheiterte Chris Mevißen mit einem Foulelfmeter, dann sorgte Sandy Bock (45.) für die Führung der Gäste. Selfkant startete dann aber stark in die zweite Hälfte und überrollte Oberbruch regelrecht. Gioele Vergossen (49.), Tim Bakker (52.) und Tino Beckers (54.) drehten das Spiel zu Gunsten der Selfkanter, die durch Bram Loete (69.) dann das Spiel endgültig entschieden. Valdrin Ricica (86.) verpasste mit einem weiteren verschossenen Foulelfmeter die Ergebnisverkürzung für Oberbruch, ehe Gioele Vergossen (90.) zum 5:1-Endstand traf.
SV Grün-Weiß Karken – SG Union Würm-Lindern 3:1 (2:1): In der Anfangsviertelstunde sah alles ganz normal aus. Der Tabellendritte Würm-Lindern dominierte gegen den Tabellenletzten. Marc Röhlen (7.) traf zur Führung und Karken konnte sich bei Torwart Mark Luksch bedanken, dass das Spiel nicht schon früh entschieden war. So fand Karken über gewonnene Zweikämpfe ins Spiel und spielte nun auf Augenhöhe. Eine Standardsituation nutzte Levin Jarl Normann (24.) zum Ausgleich. Nach einer guten Pressingaktion schaffte Kai Schmitz (33.) sogar die Führung für die Karkener, die im zweiten Durchgang immer mehr in die Defensive gerieten. Würm-Lindern war nun klar besser und erspielte sich gute Möglichkeiten, doch man scheiterte immer wieder an Mark Luksch. Karken warf alles in die Partie und konnte sich sogar Kontermöglichkeiten erspielen. Entschieden war die Partie dann mit dem zweiten Treffer von Kai Schmitz in der Nachspielzeit.
SV Scherpenseel-Grotenrath – SV Brachelen 0:3 (0:3): Bereits zur Pause war das Spiel entschieden. Brachelen agierte dominant und kontrollierte das Spiel. Moritz Leuner (23.) und Justin Sven Birkenheuer (25.) trafen per Doppelschlag zum 0:2. Abstiegskandidat Scherpenseel-Grotenrath kam im ersten Durchgang überhaupt nicht in die Partie. Man fand offensiv kaum statt und hatte auch defensiv große Probleme. So erhöhte Justin Sven Birkenheuer (45.) noch vor der Pause auf 3:0. Nach dem Wechsel war die Partie ausgeglichener, auch weil beide Mannschaften vor allem Wert auf die Defensive legten. Brachelen konnte zwar selber nicht nachlegen, da man aber die Offensive von Scherpenseel-Grotenrath im Griff hatte, blieb es bis zum Abpfiff beim Halbzeitergebnis.
SV Viktoria RW Waldenrath/Straeten – FC Union Schafhausen II 4:1 (3:0): Waldenrath/Straeten startete spielbestimmend in die Partie und hatte früh gute Möglichkeiten. Eine Standardsituation führte zum 1:0 durch Alexander Dircks (6.) und Lars Philippen (15.) legte nur kurze Zeit später das 2:0 nach. Schafhausen war offensiv harmlos und konnte auch das Offensivspiel der Gastgeber nicht einbremsen. Andre Halcour (45.) erhöhte vor dem Wechsel und auch im zweiten Durchgang hatte Waldenrath/Straeten weiter alles im Griff. Lars Philippen (66.) entschied das Spiel mit dem 4:0, ehe Robin Pillath (72.) für den Schafhausener Ehrentreffer sorgte, der aber auch nicht mehr für zusätzliche Spannung sorgte.
FSV Geilenkirchen – SV Breberen 0:4 (0:2): Breberens Defensive stand von Beginn gut und ließ Geilenkirchen nie wirklich ins Spiel kommen. In der Offensive nutzte man die Fehler in der Geilenkirchener Hintermannschaft und ging durch Felix Senft (18.) in Führung. Die Gäste erspielten sich weitere gute Möglichkeiten und erhöhten durch Luis Seferens (34.) auf 2:0. Als dann Maurice Winkens (49.) kurz nach dem Wechsel auf 3:0 erhöhte war das Spiel praktisch schon entschieden. Geilenkirchen wehrte sich nach Kräften, aber gegen gut aufgelegte Breberener war nichts drin. Henrik Sentis (70.) erhöhte sogar noch zum 4:0 Endstand.
FC Germania Rurich – TuS Rheinland Dremmen 2:2 (1:1): In einem insgesamt guten Fußballspiel gehörten Rurich die ersten Minuten. Dremmen übernahm aber immer mehr das Spiel und war dann Mitte der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft. Nach einem nicht gegebenen Tor von Sascha Schopphoven konnte Nico Laurenz Schmalfuss (23.) per Kopf nach einer Ecke die Dremmener Führung erzielen. Vor dem Seitenwechsel wurde Rurich wieder stärker und hatte durch Jetlir Salihaj und Simon Zitz gute Möglichkeiten, ehe Thomas Lambertz (41.) mit einer direkt verwandelten Ecke den Ausgleich besorgte. Die zweite Hälfte begann stark von Dremmener Seite, die durch Joker Taylan Faruk Kaya (49.) erneut in Führung gingen, es aber verpassten nachzulegen. Rurich drängte in der Schlussphase und schaffte durch Babacour Ceesay (81.) den Ausgleich und hatte in den letzten Minuten noch gute Gelegenheiten, um das Spiel noch für sich zu entscheiden. Am Ende blieb es aber beim leistungsgerechten Remis.
SV Golkrath – VfR Übach-Palenberg 1:2 (1:1): Die Gastgeber fingen stark an und hatten in der Anfangsphase alles im Griff. Durch ein Eigentor von Onur Albayrak (14.) ging Golkrath in Führung und hatte dann auch Möglichkeiten, um das Ergebnis zu erhöhen. Das gelang aber nicht und nach etwa einer halben Stunde kam Übach-Palenberg besser ins Spiel. Die Gäste nutzten die sich bietenden Räume und glichen noch vor dem Wechsel durch einen verwandelten Handelfmeter von Riza Acar (45.) aus. Golkrath agierte nach der Pause schwach und Übach-Palenberg war in dieser Phase die bessere Mannschaft. Ein 25-Meter-Sonntagsschuss von Riza Acar (59.) führte zum 2:1 für die Gäste. In der Schlussviertelstunde kam Golkrath nochmal besser in die Partie und drängte auf den Ausgleich, doch trotz mehrerer guter Chancen gelang das 2:2 nicht mehr und Übach-Palenberg feierte einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf.
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