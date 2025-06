Kreisliga A Heinsberg: Letzter Spieltag ohne Bedeutung

Die Kreisliga A Erkelenz geht am Wochenende in die letzte Runde für diese Saison, doch alle wichtigen Entscheidungen sind bereits gefallt: Der SV Niersquelle Kuckum geht als Meister und einziger Aufsteiger in die Bezirksliga, während Germania Kückhoven, Eintracht Kempen und der SV Schwanenberg in die B-Liga absteigen.

Morgen, 15:00 Uhr SV Breberen Breberen BC Oberbruch Oberbruch 15:00 live PUSH

Morgen, 15:00 Uhr SC Selfkant Selfkant SV Brachelen Brachelen 15:00 PUSH

Dennoch hoffen natürlich die Verantwortlichen bei allen Vereinen auf einen schönen Saisonschluss, ganz unabhängig vom Tabellenrang. Zwei Begegnungen fanden bereits am Freitagabend statt, wobei Meister Kuckum auf eigenem Platz zum Saisonabschluss den FSV Geilenkirchen empfing.

Die Partie wollte das Kuckumer Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz nutzen, um auch den Spielern Einsatzzeit zu geben, die nicht so viel gespielt haben. Ebenfalls am Freitag spielte die SG Union Würm/Lindern als Tabellenzweiter zu Hause gegen Rheinland Dremmen. SG-Trainer Sean King hatte den zweiten Platz als Ziel ausgegeben nachdem Kuckum als Meister feststand: Für dieses Ziel braucht man noch einen Punkt.

Den zweiten Platz auch noch Dynamo Erkelenz mit drei Punkten weniger als Würm/Lindern erreichen. Nun muss die zweitbeste Rückrundenmannschaft bei Union Schafhausen II (Sonntag, 13 Uhr) antreten – ihrerseits ist die Union die drittbeste Rückrundenmannschaft. Ebenfalls um 13 Uhr wird die Begegnung der beiden Absteiger aus Schwanenberg und Kempen angepfiffen.

In der Vorwoche hatte bereits Germania Rurich die Klasse gehalten und kann nun ohne großen Druck zu Roland Millich fahren. Die Millicher haben nach einer guten Rückrunde den vierten Platz bereits sicher und haben somit das gesteckte Ziel von Spielertrainer Roy Mühlenberg (unter die Top fünf) erreicht. Eine überzeugende Rückrunde hat auch der SV Breberen hingelegt, der sich von den Abstiegsrängen absetzen konnte. Zur Klassenerhalts- und Abschlussfeier kommt der Oberbrucher BC in den Selfkant.

Schon jetzt blickt der Absteiger Kückhoven auf die kommende Spielzeit in der Kreisliga B, in der man natürlich wieder aufsteigen will. Das vorerst letzte Spiel im Kreisoberhaus bestreitet die Germania am Sonntag beim SV Waldenrath/Straeten, der sich frühzeitig aus dem Abstiegskampf verabschiedet hatte. Auf eine tolle Saison blickt der Aufsteiger SV Brachelen zurück. Dennoch will das Team von Spielertrainer Danny Fäuster noch mal beim SC Selfkant gewinnen.