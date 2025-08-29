– Foto: Volker Palmen

Kreisliga A Heinsberg: Knallharter Auftakt für die Topteams Zum Saisonstart warten direkte Duelle auf Favoriten und Aufsteiger. Verlinkte Inhalte Kreisliga A Heinsberg Dremmen Brachelen Schafhausen II Geilenk. + 12 weitere

Die Kreisliga A Heinsberg startet in die Saison 2025/26 – mit spannenden Duellen, klaren Favoritenrollen und ambitionierten Herausforderern. Mehrere Trainer geben vor dem ersten Spieltag Einblicke in ihre Vorbereitung und Erwartungen.

Würm-Lindern will Favoritenrolle annehmen Union-Trainer Sean King zeigt sich vor dem Auftakt gegen Breberen zuversichtlich: „Man kann sagen, dass wir uns freuen, dass es nach der harten, langen Vorbereitung endlich losgeht. Die Jungs wissen, worauf es ankommt. Durch die Breite im Kader hat man im Training schon gemerkt, dass jeder was tun muss, weil die Qualität sich nochmals stark verbessert hat. Das Wichtigste ist der Zusammenhalt innerhalb des Teams! Mit dem ersten Spiel am Freitag gegen Breberen stellt sich ein Gegner vor, der sehr unangenehm sein kann. Da erinnere ich gerne an das Hinspiel in der letzten Saison, als wir das Nachsehen hatten. Eine Mannschaft, die über den Kampf ins Spiel findet, ist schwer zu bespielen. Zudem haben sie mit Yustin Finlay einen hervorragenden Trainer an der Seitenlinie. Nichtsdestotrotz müssen wir uns im Klaren sein, dass wir als Favorit in das Spiel gehen.“

Breberen-Mannschaftsverantwortlicher Marc Schulvens sieht sein Team dagegen in der Außenseiterrolle: „Wir haben am Freitag mit Würm-Lindern eines der schwersten Spiele der Saison vor uns und starten als Außenseiter. Wir gehen mit zwei bis drei verletzten Stammspielern ins Spiel. Trotzdem rechnen wir uns etwas aus – wenn wir gut stehen und lange die Null halten, sind wir vorne immer gefährlich. Würm-Lindern gehört für mich zu den drei, vier stärksten Mannschaften der Liga. Unsere Punkte müssen wir wohl gegen andere Gegner holen.“

Brachelen will gegen Angstgegner starten SVB-Trainer Danny Fäuster fordert gegen Geilenkirchen einen klaren Start: „Das Ziel ist ein positiver Saisonstart. In den letzten Spielen gegen Geilenkirchen haben wir nicht gut ausgesehen. Das wollen wir unbedingt ändern. Wir hatten eine stabile Vorbereitung mit guten Resultaten, unter anderem einem überzeugenden Sieg beim Bezirksligisten SC 09 Erkelenz. Wenn wir die individuellen Fehler wie zuletzt in Freialdenhoven abstellen, bin ich guter Dinge.“ FSV-Coach Sandor Nagy setzt dagegen auf die gute Bilanz aus der Vorsaison: „Ich glaube, alle sind froh, dass die Vorbereitung endlich vorbei ist. Brachelen ist ein Top-Team der A-Liga und gehört für mich zu den Top fünf. Aber wir haben sie letzte Saison in beiden Meisterschaftsspielen geschlagen – wir wissen also, wie es geht. Ich gehe von einem offenen Spiel aus.“

Dynamo will auswärts zählbares mitnehmen Dynamo-Trainer Hueseyin Bozkurt blickt positiv auf den Start: „Wir hatten insgesamt gesehen eine zufriedenstellende Vorbereitung, auch wenn viele Spieler urlaubsbedingt gefehlt haben. Zum Auftakt wartet mit dem Oberbrucher BC gleich ein schwerer Gegner. Dennoch möchten wir natürlich etwas Zählbares von unserem Auswärtsspiel mitnehmen. Ich denke, die Voraussetzungen versprechen ein spannendes Spiel.“

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr BC Oberbruch Oberbruch FC Dynamo Erkelenz Dynamo 15:00 live PUSH

Topduell zum Auftakt in Millich Eines der attraktivsten Duelle des ersten Spieltags: Millich gegen Dremmen. Beide Trainer sehen ihre Teams gut vorbereitet. TuS-Coach Kevin Jansen sagt: „Die Vorbereitung lief wie bei nahezu jedem Verein durchwachsen. Die Integration der fünf Neuzugänge ist gelungen, sie standen fast alle jedes Spiel auf dem Platz. Mit Millich haben wir direkt einen Gegner, gegen den wir im Pokal nach Verlängerung verloren haben. Super erfahrene Jungs, abgeklärt und mit neuem Trainer. Aber ich bin überzeugt, dass wir am ersten Spieltag eine starke Leistung abrufen. Wir werden uns keinesfalls verstecken – im Pokal waren wir über weite Strecken stärker. Daran gilt es anzuknüpfen.“ Millich-Trainer Gianluca Franken blickt ebenfalls optimistisch auf den Vergleich: „Erstmal freuen wir uns sehr, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung war durchwachsen durch Urlaube und Verletzungen, dennoch konnten wir uns gut vorbereiten. Am ersten Spieltag treffen wir direkt auf Dremmen, unseren Gegner aus der ersten Pokalrunde. Eine junge, dynamische und fußballstarke Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Wie auch im Pokal erwarte ich ein Duell auf Augenhöhe.“