Ligavorschau
– Foto: Volker Palmen
Kreisliga A Heinsberg: Knallharter Auftakt für die Topteams

Zum Saisonstart warten direkte Duelle auf Favoriten und Aufsteiger.

Die Kreisliga A Heinsberg startet in die Saison 2025/26 – mit spannenden Duellen, klaren Favoritenrollen und ambitionierten Herausforderern. Mehrere Trainer geben vor dem ersten Spieltag Einblicke in ihre Vorbereitung und Erwartungen.

Würm-Lindern will Favoritenrolle annehmen

Union-Trainer Sean King zeigt sich vor dem Auftakt gegen Breberen zuversichtlich: „Man kann sagen, dass wir uns freuen, dass es nach der harten, langen Vorbereitung endlich losgeht. Die Jungs wissen, worauf es ankommt. Durch die Breite im Kader hat man im Training schon gemerkt, dass jeder was tun muss, weil die Qualität sich nochmals stark verbessert hat. Das Wichtigste ist der Zusammenhalt innerhalb des Teams! Mit dem ersten Spiel am Freitag gegen Breberen stellt sich ein Gegner vor, der sehr unangenehm sein kann. Da erinnere ich gerne an das Hinspiel in der letzten Saison, als wir das Nachsehen hatten. Eine Mannschaft, die über den Kampf ins Spiel findet, ist schwer zu bespielen. Zudem haben sie mit Yustin Finlay einen hervorragenden Trainer an der Seitenlinie. Nichtsdestotrotz müssen wir uns im Klaren sein, dass wir als Favorit in das Spiel gehen.“

Breberen-Mannschaftsverantwortlicher Marc Schulvens sieht sein Team dagegen in der Außenseiterrolle: „Wir haben am Freitag mit Würm-Lindern eines der schwersten Spiele der Saison vor uns und starten als Außenseiter. Wir gehen mit zwei bis drei verletzten Stammspielern ins Spiel. Trotzdem rechnen wir uns etwas aus – wenn wir gut stehen und lange die Null halten, sind wir vorne immer gefährlich. Würm-Lindern gehört für mich zu den drei, vier stärksten Mannschaften der Liga. Unsere Punkte müssen wir wohl gegen andere Gegner holen.“

Heute, 18:45 Uhr
SG Union Würm-Lindern
SG Union Würm-LindernWürm-Lindern
SV Breberen
SV BreberenBreberen
18:45live

Brachelen will gegen Angstgegner starten

SVB-Trainer Danny Fäuster fordert gegen Geilenkirchen einen klaren Start: „Das Ziel ist ein positiver Saisonstart. In den letzten Spielen gegen Geilenkirchen haben wir nicht gut ausgesehen. Das wollen wir unbedingt ändern. Wir hatten eine stabile Vorbereitung mit guten Resultaten, unter anderem einem überzeugenden Sieg beim Bezirksligisten SC 09 Erkelenz. Wenn wir die individuellen Fehler wie zuletzt in Freialdenhoven abstellen, bin ich guter Dinge.“

FSV-Coach Sandor Nagy setzt dagegen auf die gute Bilanz aus der Vorsaison: „Ich glaube, alle sind froh, dass die Vorbereitung endlich vorbei ist. Brachelen ist ein Top-Team der A-Liga und gehört für mich zu den Top fünf. Aber wir haben sie letzte Saison in beiden Meisterschaftsspielen geschlagen – wir wissen also, wie es geht. Ich gehe von einem offenen Spiel aus.“

Heute, 19:30 Uhr
SV Brachelen
SV BrachelenBrachelen
FSV Geilenkirchen-Hünshoven
FSV Geilenkirchen-HünshovenGeilenk.
19:30

Dynamo will auswärts zählbares mitnehmen

Dynamo-Trainer Hueseyin Bozkurt blickt positiv auf den Start: „Wir hatten insgesamt gesehen eine zufriedenstellende Vorbereitung, auch wenn viele Spieler urlaubsbedingt gefehlt haben. Zum Auftakt wartet mit dem Oberbrucher BC gleich ein schwerer Gegner. Dennoch möchten wir natürlich etwas Zählbares von unserem Auswärtsspiel mitnehmen. Ich denke, die Voraussetzungen versprechen ein spannendes Spiel.“

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
BC Oberbruch
BC OberbruchOberbruch
FC Dynamo Erkelenz
FC Dynamo ErkelenzDynamo
15:00live

Topduell zum Auftakt in Millich

Eines der attraktivsten Duelle des ersten Spieltags: Millich gegen Dremmen. Beide Trainer sehen ihre Teams gut vorbereitet.

TuS-Coach Kevin Jansen sagt: „Die Vorbereitung lief wie bei nahezu jedem Verein durchwachsen. Die Integration der fünf Neuzugänge ist gelungen, sie standen fast alle jedes Spiel auf dem Platz. Mit Millich haben wir direkt einen Gegner, gegen den wir im Pokal nach Verlängerung verloren haben. Super erfahrene Jungs, abgeklärt und mit neuem Trainer. Aber ich bin überzeugt, dass wir am ersten Spieltag eine starke Leistung abrufen. Wir werden uns keinesfalls verstecken – im Pokal waren wir über weite Strecken stärker. Daran gilt es anzuknüpfen.“

Millich-Trainer Gianluca Franken blickt ebenfalls optimistisch auf den Vergleich: „Erstmal freuen wir uns sehr, dass es endlich wieder losgeht. Die Vorbereitung war durchwachsen durch Urlaube und Verletzungen, dennoch konnten wir uns gut vorbereiten. Am ersten Spieltag treffen wir direkt auf Dremmen, unseren Gegner aus der ersten Pokalrunde. Eine junge, dynamische und fußballstarke Mannschaft, die man nicht unterschätzen darf. Wie auch im Pokal erwarte ich ein Duell auf Augenhöhe.“

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Roland Millich
Roland MillichMillich
TuS Rheinland Dremmen
TuS Rheinland DremmenDremmen
15:00

Weitere Duelle am ersten Spieltag:

So., 31.08.2025, 14:45 Uhr
Union Schafhausen
Union SchafhausenSchafhausen II
FC Germania Rurich
FC Germania RurichRurich
14:45live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
VfR Übach-Palenberg
VfR Übach-PalenbergÜ.-Palenberg
Viktoria Waldenrath-Straeten
Viktoria Waldenrath-StraetenWaldenrath
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SV Golkrath
SV GolkrathGolkrath
Grün-Weiß Karken
Grün-Weiß KarkenKarken
15:00live

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
SC Selfkant
SC SelfkantSelfkant
SV Scherpenseel-Grotenrath
SV Scherpenseel-GrotenrathScherpenseel
15:00live

