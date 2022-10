Kreisliga A Heinsberg: Kellerkinder der A-Liga unter sich Kreisliga A Heinsberg: Am Sonntag trifft mit dem SC Wegberg das Tabellenschlusslicht auf den Vorletzten, den VfJ Ratheim. Beide Teams brauchen einen Sieg. Wegberg verlor derweil auch sein Nachholspiel.

Aufsteiger SC Wegberg tritt in der A-Liga weiter auf der Stelle. Am Donnerstagabend unterlag die Mannschaft von Trainer Harald Pomp in einer Nachholbegegnung Germania Kückhoven mit 0:1. Die Partie des 5. Spieltags wurde damals wegen starker Regenfälle abgebrochen, was Wegbergs Geschäftsführer Marc Baltes damals „die beste Entscheidung für den Fußball“ nannte.

In einer ausgeglichenen Neuauflage der Partie fiel das Gegentor für den SC erst in der 88. Minute: Nach Vorarbeit von Ron van Kessel traf Daniel Fabian sehenswert zum Sieg der Kückhovener. Anschließend warf Wegberg nochmals alles nach vorne, doch es blieb bei der Niederlage. Somit steht der SC Wegberg vor der Partie am Sonntag um 15 Uhr beim VfJ Ratheim noch immer mit lediglich einem Zähler auf dem Konto da.

Am Ohof trifft also nun das Tabellenschlusslicht Wegberg auf den Vorletzten VfJ Ratheim – mehr Kellerduell geht im Moment nicht. Die Wegberger scheinen noch nicht angekommen zu sein im Kreisoberhaus, zahlen regelmäßig Lehrgeld und müssen sich daran gewöhnen, wieder zu verlieren – was in der abgelaufenen B-Liga-Saison nicht oft der Fall gewesen war.

Aber es waren nicht nur Niederlagen, sondern teilweise auch deutliche Resultate, die den SC zurückwerfen: 2:6 hieß es daheim gegen Union Schafhausen II, 0:3 in Kuckum und auch 0:3 gegen den FC Wanderlust Süsterseel. Gegen die Selfkänter hieß es bereits nach 13 Minuten 0:2, das Spiel war quasi schon verloren.

Ratheim steht mit vier Punkten unwesentlich besser da als die Mühlenstädter. Einen Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Sven Ingendorn bislang feiern, und der fiel beim 5:1 gegen den SV Golkrath sogar recht deutlich aus. Einen möglichen zweiten Saisonsieg verpassten die Ohofer am vergangenen Sonntag, als der SC Selfkant kurz vor Schluss noch zum 2:2 ausglich. Die Treffer von Robin Dahmen und Calvin Möcker reichten nicht zum ersehnten zweiten Dreier.

Nun kommt also der SC Wegberg, und die Ausgangslage ist klar: Die Wegberger müssen dringend dreifach punkten, um nicht jetzt schon den Anschluss an das untere Mittelfeld zu verlieren. Ratheim hingegen könnte mit einem Erfolg genau diesen Anschluss herstellen. Am Sonntag steht daher bereits Abstiegskampf pur auf dem Programm – wenn man das am 8. Spieltag bereits sagen darf.

Dringend punkten will auch der SV Schwanenberg. Allerdings kommt der SV Waldenrath/Straeten in die Schlei, ein Absteiger aus der Bezirksliga, der sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle befindet. Die Tabellenspitze wird derweil auch nach dem 8. Spieltag den Sportfreunden Uevekoven gehören – dafür ist das Punktepolster zu groß. Der FC Randerath/Porselen will aber im Heimspiel versuchen, den Gästen den ersten Punktverlust beizubringen.