Kreisliga A Heinsberg: Dynamo siegt spät, Selfkant festigt Rang zwei

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte klare Verhältnisse an der Spitze und zusätzliche Spannung im Tabellenmittelfeld. Meister FC Dynamo Erkelenz gewann in letzter Minute bei Viktoria Waldenrath-Straeten, während der SC Selfkant seinen zweiten Tabellenplatz behauptete. SG Union Würm-Lindern demonstrierte beim Kantersieg gegen den VfR Übach-Palenberg eindrucksvoll seine Offensivstärke.
Würm-Lindern zerlegt Übach-Palenberg
Die drittplatzierte SG Union Würm-Lindern ließ dem Vorletzten VfR Übach-Palenberg nach frühem Rückstand keine Chance und gewann mit 10:1. Zwischen der 14. und 41. Minute erzielte die SG sieben Treffer und entschied die Partie bereits vor der Pause. Benjamin Jansen, Marc Röhlen und Tim Janes trafen jeweils doppelt für die offensivstärkste Mannschaft hinter Spitzenreiter Dynamo. Übach-Palenberg offenbarte erneut erhebliche defensive Probleme und bleibt tief im Tabellenkeller. Für Würm-Lindern war es der nächste überzeugende Auftritt im Rennen um Rang zwei.
SG Union Würm-Lindern – VfR Übach-Palenberg 10:1
SG Union Würm-Lindern: Eric Thevis (62. Michael Thevis), Benjamin Jansen, Felix Sebastian Jansen (74. Jeremy Bessix), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Bogdanovic (81. Jan-Niklas Janes), Tim Janes, Marc Röhlen
VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Onur Albayrak, Yusuf Cetinkaya, Berat Gündüz (40. Yusuf Aydin), Yunus Emre Türkmen, Riza Acar, Abdi Rahim Mohamed (65. Daniel Ruhnau), Mert Sayin (78. Nico Reiß), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Mert Sayin (3.), 1:1 Benjamin Jansen (14.), 2:1 Benjamin Jansen (16.), 3:1 Felix Sebastian Jansen (17.), 4:1 Marc Röhlen (21.), 5:1 Marc Röhlen (25.), 6:1 Maurice Muth (31.), 7:1 Tim Janes (41.), 8:1 Tim Janes (47.), 9:1 Maurice Muth (64.), 10:1 Felix Sebastian Jansen (66.)
Selfkant nutzt doppelte Unterzahl konsequent
Der Tabellenzweite SC Selfkant setzte sich beim Zehnten FC Germania Rurich mit 3:1 durch und bestätigte seine stabile Form. Die Partie wurde früh von zwei Roten Karten geprägt, nachdem sowohl Gioele Vergossen als auch Simon Zitz in der 33. Minute des Feldes verwiesen wurden. Bram Loete brachte Selfkant zunächst in Führung und traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Rurich verkürzte kurz vor der Pause durch Florian Eisen, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen. Selfkant behauptet damit den zweiten Tabellenplatz vor Würm-Lindern.
FC Germania Rurich – SC Selfkant 1:3
FC Germania Rurich: Hendrik Werth, Sebastian Syben, Patrick Schiefke (46. Thomas Krings), Michal Haranczyk, Mark Lambertz, Nils Ingendorn, Simon Zitz, Julian Köber (84. Bo Altmann), Florian Eisen, Jetlir Salihaj
SC Selfkant: Alexander-Linus Rütten, Martin Gerighausen (46. Levi Maassen), David Schürmann, Tom Claßen, Hinrik-German Heidlas, Robin Neukirchen, Tino Beckers, Bram Loete, Tim Bakker, Gioele Vergossen, Yannick Nachbar (44. Kian Ehlen)
Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Bram Loete (13.), 0:2 Robin Neukirchen (31.), 1:2 Florian Eisen (41.), 1:3 Bram Loete (90.+3)
Rot: Gioele Vergossen (33./SC Selfkant/Grätsche in die Haken)
Rot: Simon Zitz (33./FC Germania Rurich/Aussage leider nicht gehört)
Scherpenseel schlägt Kellerkonkurrenten deutlich
Im Duell der beiden Aufsteiger setzte sich der SV Scherpenseel-Grotenrath klar mit 4:1 gegen Schlusslicht Grün-Weiß Karken durch. Niklas Herzogenrath traf bereits in der Anfangsphase doppelt und stellte früh die Weichen auf Sieg. Die Gäste schwächten sich kurz vor der Pause zusätzlich durch die Rote Karte gegen Martin Rongen. Scherpenseel festigte mit dem Heimerfolg seine Position oberhalb der Abstiegsplätze. Karken bleibt abgeschlagen Tabellenletzter.
SV Scherpenseel-Grotenrath – Grün-Weiß Karken 4:1
SV Scherpenseel-Grotenrath: Yannik Kuhn, Dennis Kuhn, Niklas Herzogenrath, Meriton Mehdiji, Jannik Petersen, Markus Stumvoll, Jannik Karzell, Lukas Schwarze, Dennis Gneist (72. Mirco Dreßler), Dustin Hilberath (46. Marvin Heinen), Giulio Farina
Grün-Weiß Karken: Mark Lucksch, Nils Focker, Levin Jarl Normann (66. Steven Lehnen), Sam Belizaire (79. Christian Draeger), Alexander Hermann (59. Timo Thissen) (79. Conner York Rolf Wagner), Ibraqhima Sory Diallo, Martin Rongen, Kai Schmitz, Janik Coenen, Azad Yousif, Salah Eddine Amraoui El Youncha
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Niklas Herzogenrath (2.), 2:0 Niklas Herzogenrath (12.), 3:0 Meriton Mehdiji (48.), 3:1 Kai Schmitz (49.), 4:1 Jannik Petersen (74.)
Rot: Martin Rongen (45./Grün-Weiß Karken/Grobes Foulspiel)
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