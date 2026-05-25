Kreisliga A Heinsberg: Dynamo siegt spät, Selfkant festigt Rang zwei Union Würm-Lindern überrollt Übach-Palenberg – Brachelen bleibt erster Verfolger. von Jessica-Arantxa Offermann Revès · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andre Peters

Der 28. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg brachte klare Verhältnisse an der Spitze und zusätzliche Spannung im Tabellenmittelfeld. Meister FC Dynamo Erkelenz gewann in letzter Minute bei Viktoria Waldenrath-Straeten, während der SC Selfkant seinen zweiten Tabellenplatz behauptete. SG Union Würm-Lindern demonstrierte beim Kantersieg gegen den VfR Übach-Palenberg eindrucksvoll seine Offensivstärke.

Würm-Lindern zerlegt Übach-Palenberg Die drittplatzierte SG Union Würm-Lindern ließ dem Vorletzten VfR Übach-Palenberg nach frühem Rückstand keine Chance und gewann mit 10:1. Zwischen der 14. und 41. Minute erzielte die SG sieben Treffer und entschied die Partie bereits vor der Pause. Benjamin Jansen, Marc Röhlen und Tim Janes trafen jeweils doppelt für die offensivstärkste Mannschaft hinter Spitzenreiter Dynamo. Übach-Palenberg offenbarte erneut erhebliche defensive Probleme und bleibt tief im Tabellenkeller. Für Würm-Lindern war es der nächste überzeugende Auftritt im Rennen um Rang zwei.

SG Union Würm-Lindern – VfR Übach-Palenberg 10:1

SG Union Würm-Lindern: Eric Thevis (62. Michael Thevis), Benjamin Jansen, Felix Sebastian Jansen (74. Jeremy Bessix), Niklas Spelz, Mika Kreutzer, Maurice Muth, Leon Bogdanovic (81. Jan-Niklas Janes), Tim Janes, Marc Röhlen

VfR Übach-Palenberg: Mustafa Aydin, Ufuk Düven, Onur Albayrak, Yusuf Cetinkaya, Berat Gündüz (40. Yusuf Aydin), Yunus Emre Türkmen, Riza Acar, Abdi Rahim Mohamed (65. Daniel Ruhnau), Mert Sayin (78. Nico Reiß), Tuncay Türkmen, Alessio Pinna

Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Mert Sayin (3.), 1:1 Benjamin Jansen (14.), 2:1 Benjamin Jansen (16.), 3:1 Felix Sebastian Jansen (17.), 4:1 Marc Röhlen (21.), 5:1 Marc Röhlen (25.), 6:1 Maurice Muth (31.), 7:1 Tim Janes (41.), 8:1 Tim Janes (47.), 9:1 Maurice Muth (64.), 10:1 Felix Sebastian Jansen (66.)

Selfkant nutzt doppelte Unterzahl konsequent Der Tabellenzweite SC Selfkant setzte sich beim Zehnten FC Germania Rurich mit 3:1 durch und bestätigte seine stabile Form. Die Partie wurde früh von zwei Roten Karten geprägt, nachdem sowohl Gioele Vergossen als auch Simon Zitz in der 33. Minute des Feldes verwiesen wurden. Bram Loete brachte Selfkant zunächst in Führung und traf in der Nachspielzeit zum Endstand. Rurich verkürzte kurz vor der Pause durch Florian Eisen, konnte den Rückstand aber nicht mehr aufholen. Selfkant behauptet damit den zweiten Tabellenplatz vor Würm-Lindern.