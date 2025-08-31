 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Novesia und Zons spielen am Donnerstag.
Novesia und Zons spielen am Donnerstag. – Foto: Olaf Moll

Kreisliga A GV-Neuss live: So laufen die restlichen Spiele

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: TuS Reuschenberg und Novesia Neuss feiern Kantersiege. Germania Grefrath muss in den Schlussminuten gegen den SV Rosellen zittern.

3. Spieltag in der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: TuS Reuschenberg und Novesia Neuss feiern Kantersiege. Germania Grefrath muss in den Schlussminuten gegen den SV Rosellen zittern. So lief der Freitag!

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 28.08.2025, 19:30 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
FC Zons
FC ZonsFC Zons
8
0
Abpfiff
Das Schicksal des FC Zons nahm beim TuS Reuschenberg unmittelbar nach dem Anstoß seinen Lauf, denn Samuel Dutine traf schon in der ersten Minute. In der Folge führte er mit einem Dreierpack den TuS zum 8:0-Schützenfest und damit vorerst auf Rang drei. Zons bleibt Letzter und muss vor allem zwei Platzverweise in den Schlussminuten verkraften.

TuS Reuschenberg – FC Zons 8:0
TuS Reuschenberg: Patrick Herzke, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Sam Karamloo, Tom Lukas Wieseler, Samuel Dutine, Moritz Leon Nischann, Simon Biecker, Yakup Akbulut, Marc Bräuer, Marius Ilka - Trainer: Lars Schophoven
FC Zons: Sebastian Timmler, Bastian Leon Breuer - Trainer: Kevin Lipinski
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Samuel Dutine (1.), 2:0 Samuel Dutine (45.), 3:0 Yakup Akbulut (45.+4), 4:0 Marc Bräuer (55.), 5:0 Samuel Dutine (62. Foulelfmeter), 6:0 Yakup Akbulut (70.), 7:0 Tom Lukas Wieseler (79.), 8:0 Marius Ilka (81.)
Gelb-Rot: Sebastian Timmler (82./FC Zons/)
Gelb-Rot: Bastian Leon Breuer (90./FC Zons/)

Do., 28.08.2025, 19:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
7
0
Abpfiff
Die DJK Novesia Neuss bleibt nach einem 7:0-Kantersieg gegen den FC Straberg weiter souveräner Tabellenführer. Straberg muss eine heftige Klatsche verdauen, bei der Nico Lingweiler doppelt für die Gastgeber traf. Und die Aussicht ist nicht gerade gut: Der nächste Gegner ist Reuschenberg.

DJK Novesia Neuss – FC Straberg 7:0
DJK Novesia Neuss: Marcel Cremer, Laurenz Walge (46. Ivan Lourenço Vieira), Christian Bergmayer (0. Pascal Felix Schulenberg), Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Meikel Pinho da Silva (55. Theodor Nuesse), Luis Falkowski (60. Ruben Barrink), Timo Arvanitidis, Nico Deniz Syska (55. David Hoeveler), Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
FC Straberg: - Trainer: Wolfgang Rieger
Tore: 1:0 Luis Falkowski (17.), 2:0 Nikolai Spelter (23.), 3:0 Nico Deniz Syska (28.), 4:0 Timo Arvanitidis (30.), 5:0 Nico Lingweiler (58.), 6:0 Ruben Barrink (65.), 7:0 Nico Lingweiler (71.)

Do., 28.08.2025, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
3
2
Abpfiff
Zum Schluss wurde es bei Germania Grefrath nochmal richtig spannend, dabei führten die Hausherren nach etwas mehr als einer Stunde gegen den SV Rosellen mit 3:0. Doch dann traf prompt Kwadwo Atta-Yeboah (67.) und Simon Petri lege den Anschlusstreffer nach (83.). Jörg Gartz sah aber in den Schlussminuten, wie seine Truppe die Führung über die Zeit brachte und damit auch das dritte Spiel gewann. Rosellen bleibt im Mittelfeld.

SV Germania Grefrath 1926 – SV Rosellen 3:2
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Jan-Lars Schuchardt, David Morais Lacerda, Jonathan Steffen (47. Johannes Beys), Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz
SV Rosellen: Jonas König, Pascal Königs (33. Luca Töpfer), Eduard Hildenberg, Peter Küsgen, Janik Becker, Simon Petri, Pascal Wego, Kwadwo Atta-Yeboah, Jonas von Seckendorff (56. Julian Schnock), Justin Kuska (70. Eser Pekin), Sven Lennart Nitsch - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
Tore: 1:0 Etienne Piehler (17.), 2:0 Bozidar Mestrovic (24.), 3:0 (66.), 3:1 Kwadwo Atta-Yeboah (67.), 3:2 Simon Petri (83.)

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
2
2
Abpfiff
Im Topspiel des 3. Spieltags wiederholte sich der Spielverlauf: Erst glich der FC/SF Delhoven sofort ein Tor des VfR Büttgen aus, dann traf der Gast nach der Pause direkt nach dem zwischenzeitlichen 2:1 der Hausherren. Durch das Remis bleiben beide Klubs oben dran und sind weiter ungeschlagen.

FC SF Delhoven – VfR Büttgen 2:2
FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Tolga Türker, Erion Musa, Markus Müller, Felix Sommerfeld, Timo Vesper, Yassine Alaoui Ismaili, Joscha Hamacher, Lukas Esser, Ugur Oguzhan Saglam - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Jens Eckl
VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot, Leonhard Eicker, Timo Piel, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Florian Macikowski (64. Niklas Vogeler), Leon Amrath (79. Andre Zimmer), Jan Luca Piel (58. Florian Alexandre Krings), Abil Shakjiri - Trainer: Rene Kirstein
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Abil Shakjiri (14.), 1:1 Michael Busch (16.), 2:1 Vincent Cornelius Coussot (54. Eigentor), 2:2 Leon Amrath (55.)

Fr., 29.08.2025, 20:00 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
2
0
Abpfiff
Alican Korkmaz bejubelte gegen den Aufsteiger Orken-Noithausen einen Doppelpack und damit das 2:0 des BV Wevelinghoven. Auch der BVW bleibt mit sieben Zählern im Verfolgerfeld, wohingegen Orken weiter auf den ersten Punkt wartet.

BV Wevelinghoven – SG Orken-Noithausen 2:0
BV Wevelinghoven: Rene Manfred Lauterbach, Tim Gauls, Clemens Goetz, Dario Russo, Niklas Hanen, David Jäger, Dominic Esche, Tarik Alihodzic, Maik Odenthal, Yannik Neumann, Alican Korkmaz - Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
SG Orken-Noithausen: Niklas Bertram, Sidar Kemaloglu, Nico Poschen, Kevin Zorn, Yannick Gerome Brosch, Roman Kiselev, Yoldas Gülen, Robin-Oliver Wenschuch, Dennis Franica, Enes Korkmaz, Nico Appel - Trainer: Dwight Granderath
Schiedsrichter: Taner Yalcin
Tore: 1:0 Alican Korkmaz (19.), 2:0 Alican Korkmaz (48. Foulelfmeter)

Das sind die nächsten Spieltage

4. Spieltag
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG Orken-Noithausen - DJK Novesia Neuss
Do., 04.09.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven
Do., 04.09.25 19:30 Uhr FC Zons - SV Glehn
Do., 04.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - Sportfreunde Vorst
Fr., 05.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Grevenbroich
So., 07.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Germania Grefrath 1926
So., 07.09.25 15:15 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 07.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - FC SF Delhoven

5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

