Allgemeines
Der Aufsteiger Orken wartet noch auf den ersten Sieg.
Der Aufsteiger Orken wartet noch auf den ersten Sieg. – Foto: Yannick Brosch

Kreisliga A GV-Neuss live: Große Prüfung für Orken am Mittwoch

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Morgen, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
19:30
Spieltext SG Orken - DJK Novesia

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
19:30live
Spieltext SV Rosellen - Wevelinghov.

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
19:30
Spieltext FC Zons - SV Glehn

Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00live
Spieltext SG Grimlinghaus... - SF Vorst

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - TuS Grevenb.

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
12:30live
Spieltext Weissenberg II - Ge. Grefrath

So., 07.09.2025, 15:15 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:15live
Spieltext FC Straberg - Reuschenberg

So., 07.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30
Spieltext FSV Vatan - Delhoven

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

