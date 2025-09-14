Kreisliga A GV-Neuss live: Die Partien am Sonntag im Ticker

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, 5. Spieltag: Germania Grefrath und die Sportfreunde Vorst gewinnen die Topspiele, der FC Zons bleibt punktlos.
SV Glehn – Sportfreunde Vorst 2:3
SV Glehn: Sebastian Steen, Enrico Dautzenberg, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Thomas Kallen, Jonah Flinn Kluth, Ardian Fazlija, Kevin Geringer, Kjell Tappen, Gian Rustemov, Dane Siewierski - Trainer: Bodo Fieren - Trainer: Frank Lambertz
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, David Erberich, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Arne de Nardo (69. Alexander Cule), Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera (65. Saran Rajakumaran), Daniel Markwica (92. Leon Jansen), Amir Alili (80. Niklas Schröter), Hussein Hammoud (46. Nick Ohlrau) - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Günter Birbaum (Grevenbroich) - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Amir Alili (6.), 0:2 Daniel Markwica (30.), 1:2 Dane Siewierski (55.), 1:3 Dennis Meyer (73.), 2:3 Jonah Flinn Kluth (90.)
FC Zons – FC Straberg 0:1
FC Zons: Ben Stump, Timo Georg, Cagatay Yamac, Bastian Leon Breuer, Marvin Müdder, Marcel Schmautz, Musa Yesilbag (65. Connor Finn Sauer), Robin Marco Odendahl, Ozan Günes (72. Ammar Kardovic), Marcel Vonden, Maximilian Korpel (72. Gabriel Lehnen)
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Philipp Blank), Niklas Lammert, Nils Bröder, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Tarik Celik (79. Dimitri Raab), Steve Lohs (69. Rinor Suka), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
Schiedsrichter: Aykut Bucde (Neuss) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Paul Mertes (59.)
Gelb-Rot: Marvin Müdder (83./FC Zons/Fliegt einfach komplett in Hermes rein)
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven
So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen
Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: