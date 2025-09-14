 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Zons verliert gegen Straberg.
Zons verliert gegen Straberg. – Foto: Sina Dürrbeck

Kreisliga A GV-Neuss live: Die Partien am Sonntag im Ticker

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss. Germania Grefrath und die Sportfreunde Vorst gewinnen die Topspiele, der FC Zons bleibt punktlos. 

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, 5. Spieltag: Germania Grefrath und die Sportfreunde Vorst gewinnen die Topspiele, der FC Zons bleibt punktlos.

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
2
3
Abpfiff
Die Sportfreunde Vorst erwischten beim SV Glehn den besseren Start. Amir Alili (6.) und Daniel Markwica (30.) stellten früh auf 2:0. Nach der Pause brachte Dane Siewierski Glehn zurück (55.), doch Dennis Meyer (73.) erhöhte wieder. Erst in der Nachspielzeit traf Jonah Flinn Kluth zum 2:3-Endstand. Vorst nimmt die Punkte mit und verfolgt weiter Grefrath, während Glehn jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz eins hat.

SV Glehn – Sportfreunde Vorst 2:3
SV Glehn: Sebastian Steen, Enrico Dautzenberg, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Thomas Kallen, Jonah Flinn Kluth, Ardian Fazlija, Kevin Geringer, Kjell Tappen, Gian Rustemov, Dane Siewierski - Trainer: Bodo Fieren - Trainer: Frank Lambertz
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, David Erberich, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Arne de Nardo (69. Alexander Cule), Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera (65. Saran Rajakumaran), Daniel Markwica (92. Leon Jansen), Amir Alili (80. Niklas Schröter), Hussein Hammoud (46. Nick Ohlrau) - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Günter Birbaum (Grevenbroich) - Zuschauer: 152
Tore: 0:1 Amir Alili (6.), 0:2 Daniel Markwica (30.), 1:2 Dane Siewierski (55.), 1:3 Dennis Meyer (73.), 2:3 Jonah Flinn Kluth (90.)

Do., 11.09.2025, 19:30 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
0
1
In einer engen Partie beim FC Zons reichte dem FC Straberg ein Treffer von Paul Mertes (59.), um die drei Punkte mitzunehmen. Zons versuchte nach dem Rückstand alles, schwächte sich jedoch selbst: Marvin Müdder sah in der 83. Minute Gelb-Rot, nachdem er Straberger Keeper Hermes rüde von den Beinen holte. Zons bleibt punktlos.

FC Zons – FC Straberg 0:1
FC Zons: Ben Stump, Timo Georg, Cagatay Yamac, Bastian Leon Breuer, Marvin Müdder, Marcel Schmautz, Musa Yesilbag (65. Connor Finn Sauer), Robin Marco Odendahl, Ozan Günes (72. Ammar Kardovic), Marcel Vonden, Maximilian Korpel (72. Gabriel Lehnen)
FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Philipp Blank), Niklas Lammert, Nils Bröder, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Tarik Celik (79. Dimitri Raab), Steve Lohs (69. Rinor Suka), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch
Schiedsrichter: Aykut Bucde (Neuss) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Paul Mertes (59.)
Gelb-Rot: Marvin Müdder (83./FC Zons/Fliegt einfach komplett in Hermes rein)

Do., 11.09.2025, 20:00 Uhr
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
2
1
Abpfiff
Der SV Germania Grefrath feierte einen 2:1-Heimerfolg gegen den VfR Büttgen. Luis Fridolin Eberwein brachte die Gastgeber nach 32 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich durch Eric Roeber (73.) schien das Spiel zu kippen, doch nur vier Minuten später erzielte Etienne Piehler das entscheidende 2:1 (77.). 156 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie mit dem besseren Ende für den Tabellenführer, der als einzige Truppe alle Spiele gewonnen hat. Büttgen fällt mindestens auf Platz drei und hat ebenfalls fünf Zähler weniger als Grefrath.

SV Germania Grefrath 1926 – VfR Büttgen 2:1
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Johannes Beys (90. David Morais Lacerda), Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic (69. Leon Eberwein) - Trainer: Jörg Gartz
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot, Marvin Begemann, Maik Mosheim (79. Abil Shakjiri), Rick Mosheim, Robin Stoffer (46. Leonhard Eicker), Patrick Becker (87. Leon Amrath), Eric Roeber, Jan Luca Piel (46. Leon Funkel), Florian Alexandre Krings - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke
Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 156
Tore: 1:0 Luis Fridolin Eberwein (32.), 1:1 Eric Roeber (73.), 2:1 Etienne Piehler (77.)

Heute, 15:30 Uhr
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
15:30
Spieltext Wevelinghov. - Weissenberg II

Heute, 15:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
15:00
Spieltext TuS Grevenb. - FSV Vatan

Heute, 14:30 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
14:30live
Spieltext Delhoven - SG Grimlinghaus...

Heute, 15:15 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
15:15
Spieltext Reuschenberg - SG Orken

Heute, 15:30 Uhr
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:30
Spieltext DJK Novesia - SV Rosellen

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf
So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen
So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven
So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

_______________

