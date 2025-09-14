Kreisliga A GV-Neuss live: Das war der Spieltag

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Die Sportfreunde Vorst erwischten beim SV Glehn den besseren Start. Amir Alili (6.) und Daniel Markwica (30.) stellten früh auf 2:0. Nach der Pause brachte Dane Siewierski Glehn zurück (55.), doch Dennis Meyer (73.) erhöhte wieder. Erst in der Nachspielzeit traf Jonah Flinn Kluth zum 2:3-Endstand. Vorst nimmt die Punkte mit und verfolgt weiter Grefrath, während Glehn jetzt sechs Punkte Rückstand auf Platz eins hat. SV Glehn – Sportfreunde Vorst 2:3

SV Glehn: Sebastian Steen, Enrico Dautzenberg, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Thomas Kallen, Jonah Flinn Kluth, Ardian Fazlija, Kevin Geringer, Kjell Tappen, Gian Rustemov, Dane Siewierski - Trainer: Bodo Fieren - Trainer: Frank Lambertz

Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Alain Thapa, David Erberich, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Arne de Nardo (69. Alexander Cule), Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera (65. Saran Rajakumaran), Daniel Markwica (92. Leon Jansen), Amir Alili (80. Niklas Schröter), Hussein Hammoud (46. Nick Ohlrau) - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger

Schiedsrichter: Günter Birbaum (Grevenbroich) - Zuschauer: 152

Tore: 0:1 Amir Alili (6.), 0:2 Daniel Markwica (30.), 1:2 Dane Siewierski (55.), 1:3 Dennis Meyer (73.), 2:3 Jonah Flinn Kluth (90.)

In einer engen Partie beim FC Zons reichte dem FC Straberg ein Treffer von Paul Mertes (59.), um die drei Punkte mitzunehmen. Zons versuchte nach dem Rückstand alles, schwächte sich jedoch selbst: Marvin Müdder sah in der 83. Minute Gelb-Rot, nachdem er Straberger Keeper Hermes rüde von den Beinen holte. Zons bleibt punktlos. FC Zons – FC Straberg 0:1

FC Zons: Ben Stump, Timo Georg, Cagatay Yamac, Bastian Leon Breuer, Marvin Müdder, Marcel Schmautz, Musa Yesilbag (65. Connor Finn Sauer), Robin Marco Odendahl, Ozan Günes (72. Ammar Kardovic), Marcel Vonden, Maximilian Korpel (72. Gabriel Lehnen)

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Leon Ohligschläger (72. Philipp Blank), Niklas Lammert, Nils Bröder, Konrad Schwarz, Marlon Merges, Tarik Celik (79. Dimitri Raab), Steve Lohs (69. Rinor Suka), Paul Mertes - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch

Schiedsrichter: Aykut Bucde (Neuss) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Paul Mertes (59.)

Gelb-Rot: Marvin Müdder (83./FC Zons/Fliegt einfach komplett in Hermes rein)

Der SV Germania Grefrath feierte einen 2:1-Heimerfolg gegen den VfR Büttgen. Luis Fridolin Eberwein brachte die Gastgeber nach 32 Minuten in Führung. Nach dem Ausgleich durch Eric Roeber (73.) schien das Spiel zu kippen, doch nur vier Minuten später erzielte Etienne Piehler das entscheidende 2:1 (77.). 156 Zuschauer sahen eine umkämpfte Partie mit dem besseren Ende für den Tabellenführer, der als einzige Truppe alle Spiele gewonnen hat. Büttgen fällt mindestens auf Platz drei und hat ebenfalls fünf Zähler weniger als Grefrath.



SV Germania Grefrath 1926 – VfR Büttgen 2:1

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers, Dennis Bögel, Johannes Beys (90. David Morais Lacerda), Jonathan Steffen, Luis Fridolin Eberwein, Damian Kaluza, Noel Schneider, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic (69. Leon Eberwein) - Trainer: Jörg Gartz

VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot, Marvin Begemann, Maik Mosheim (79. Abil Shakjiri), Rick Mosheim, Robin Stoffer (46. Leonhard Eicker), Patrick Becker (87. Leon Amrath), Eric Roeber, Jan Luca Piel (46. Leon Funkel), Florian Alexandre Krings - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 156

Tore: 1:0 Luis Fridolin Eberwein (32.), 1:1 Eric Roeber (73.), 2:1 Etienne Piehler (77.)

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich

So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons

So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr TuS Reuschenberg - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 28.09.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SG Grimlinghausen / Norf

So., 28.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SG Orken-Noithausen

So., 28.09.25 15:00 Uhr FC Zons - SV Rosellen

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Glehn - FC SF Delhoven

So., 28.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FSV Vatan Neuss

So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VfR Büttgen

