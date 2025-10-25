Kreisliga A: Große Unterschiede im Grevenbroicher Stadtduell

Der TuS Grevenbroich hingegen hat erst fünf Zähler auf dem Konto und steht nur knapp vor den Abstiegsplätzen. Dementsprechend eindeutig scheint die Rollenverteilung für das anstehende Stadtduell.

„Wir sehen uns schon in der Favoritenrolle und wollen voll auf Sieg spielen“, sagt BV-Coach Markus Stupp auch klar. „Ich habe mir den TuS zweimal angeschaut. Von den Ergebnissen, in unserer momentanen Form und personell sind wir die stärkere Mannschaft.“ Trotzdem nimmt er Grevenbroich nicht auf die leichte Schulter: „Ein Derby ist immer was Besonderes. In der Vorsaison haben wir uns gegen den TuS auch zweimal sehr schwergetan, das waren knappe Spiele. Wir haben zwar gewonnen, aber nicht so deutlich und einfach, wie man hätte erwarten können.“ Besonders einen Spieler beim Gegner hat er genau im Blick: „Daniel Dominguez ist vorne drin echt stark, der kann auch mal ein Spiel alleine entscheiden.“

Bei seiner Mannschaft sieht das etwas anders aus: „Wir haben eine ziemlich lange Torjägerliste und sind im Angriff breit aufgestellt. Das ist ganz gut, da sind wir nicht leicht zu durchschauen.“ Zwar fehlen ihm in Alican Korkmaz, Maik Odenthal und Joel Trotzki weiterhin drei Stammspieler, weitere kämpfen mit leichten Verletzungen, „aber wir haben immer noch so 17 oder 18 Mann beim Training und am Sonntag.“ Den TuS will er nicht unterschätzen: „Die kommen auch nicht nach Wevelinghoven, um zu verlieren.“

Jager noch nicht im Derbyfieber

Da stimmt ihm TuS-Coach Stephan Jager zu: „Die Motivation in der Mannschaft ist super. Bei jedem Training und jede Woche, aber fürs Derby nochmal besonders!“ Der Trainer selbst wusste von der Brisanz des Spiels lange nichts: „Ich bin ja aus Köln hierhergekommen und musste erstmal lernen, dass das ein echtes Derby ist“, sagt er lachend. Er sieht Wevelinghoven ebenfalls in der Favoritenrolle: „Personell und ergebnistechnisch sieht es bei uns nicht so super aus“, so Jager. „Aber abgesehen von letzter Woche haben wir immer sehr gute Leistungen auf den Platz gebracht, haben die Spiele phasenweise dominiert, uns nur nie belohnt – wenn wir in Wevelinghoven was Zählbares mitnehmen, könnte das die Kehrtwende markieren, dass wir vor der Winterpause nochmal das Ruder rumgerissen kriegen und so viele Punkte wie möglich einsammeln.“

Auch wenn das gegen den Abstieg wichtig wäre, sieht er den BV aufgrund der Tabellensituation und der Tatsache, dass Grefrath gegen Glehn bereits vorgelegt hat, eher unter Druck: „Wir können, Wevelinghoven muss gewinnen, um ganz oben dranzubleiben.“