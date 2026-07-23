 2026-07-23T06:38:08.609Z

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Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Das sind die Zugänge und Abgänge im Sommer 2026 der Liga - alle erfassten Transfers auf FuPa zum aktuellen Stand.

von André Nückel · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Die Transfers.
Die Transfers. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.

Das sind die Transfers der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss 2026/27

DJK Germania Hoisten
Trainer: Thorsten Vollmar
Zugänge: keine
Abgänge: keine

FC SF Delhoven
Trainer: Thomas Baumer
Zugänge: Torben Zepke (TSV Bayer Dormagen), Felix Frason (SV Uedesheim), Tim Jenckel (SV Uedesheim), Mike Penski (VdS 1920 Nievenheim), Kaan Erdogan (SVG Neuss-Weissenberg), Florian Hillebrand (SV Uedesheim), Yul Steuer (JSG Straberg/Delhoven), Maximilian Kahlert (JSG Straberg/Delhoven), Jan Philip Moreno Lopez (Concordia Wiemelhausen), Kevin Block (SV Uedesheim), Lukas Berghaus (VfB Uplengen)
Abgänge: keine

FC Straberg
Trainer: Wolfgang Rieger
Zugänge: Ozan Günes (FC Zons), Marc-Leon Wolff (VdS 1920 Nievenheim), Samir Derris (SG Grimlinghausen / Norf), Eric Kruchen (Reaktiviert), Marco Makosz (Aus eigener Jugend), Cem Esad Salli (Aus eigener Jugend), Enes Celik (VdS 1920 Nievenheim), Semih Luca Ödemis (SV Uedesheim), Bastian Feldmann (SSV Delrath II)
Abgänge: Dustin Henn (SuS Gohr), Christoph Empt (FC Straberg II), Marvin Patelka (TSV Norf III)

FSV Vatan Neuss
Trainer: Semih Ciftci
Zugänge: Emircan Orhan (VfR Krefeld-Fischeln), Ko Tachibana (1. FCA 04 Darmstadt), Aimen Benatallah (Ausland), Efe Avci (TuS Reuschenberg), Bayram Özcakal (TuS Reuschenberg), Yakup Akbulut (TuS Reuschenberg), Ismail Özcelik (Türkgücü Ratingen II), Hibiki Nishimura (SG Herne 70), Cemal Bulgur (Türkei)
Abgänge: Oguzhan Koyun (SVG Grevenbroich), Kent Altuntas (SG Orken-Noithausen), Samir Saysay (Polizei SV Neuss), Jasin Arifovski (Polizei SV Neuss), Meriton Luzha (Polizei SV Neuss), Arda Arisoy (SG Orken-Noithausen), Zafer Akan (Polizei SV Neuss II), Erkan Gündoğdu (Polizei SV Neuss II), Ersin Davarci (Polizei SV Neuss II), Ersin Toy (Polizei SV Neuss II)

SG SG Grimlinghausen / Norf / TSV Norf
Trainer: Ramiro Nunez-Fernandez, Rene Kaufmann
Zugänge: Nico Kaufmann (DJK Gnadental), Maurice Wolff (SVG Neuss-Weissenberg), Tobi Brock (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Samuel Hebben (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Nico Kamann Herruzo (DJK Gnadental II)
Abgänge: Dimitrij Spitzkat (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Stefan Spitzkat (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Philipp Jost (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), David Bel Lang (Spanien), Lutz Krumradt (TuS Hackenbroich), David Alertz (SC Grimlinghausen II), Samir Derris (FC Straberg), Nick Potzinger (Karriereende)

SC Kapellen-Erft II
Trainer: Timo Haep
Zugänge: Firat Öktem (TuS Hackenbroich), Santiago Rojas Hawlitschek (BV Wevelinghoven), Georgios Madatsidis (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Semih Sari (SVG Grevenbroich), Luca Jenckel (SC Kapellen-Erft), Abdijabar Mohamud Jama (SC Kapellen-Erft), Adriano Duhanaj (SC Kapellen-Erft), Josue Mabwati (SC Kapellen-Erft), Alexander Meisner (SC Kapellen-Erft), Dennis Etich (TuS Hackenbroich), Ibrahim Weisel (VfB 03 Hilden), Lennart Romboy (VfL Jüchen-Garzweiler), Luca Lehne (Bedburger Ballspielverein), Haruya Nagasu (FC Tannenhof)
Abgänge: Panuwat Menta (), Johannes Breuer Ü40 (verdientes Karriereende), Dominik Petrik (Pause), Perendim Kurmehaj (1. FC Grevenbroich-Süd II)

SG Orken-Noithausen
Trainer: Andre Zorn
Zugänge: Jan Henrik Frinken (SV Rot-Weiß Elfgen), Kent Altuntas (FSV Vatan Neuss), Arda Arisoy (FSV Vatan Neuss), Beytullah Erdal (SVG Grevenbroich), Fabian Konzendorf (BV Wevelinghoven), Yoldas Gülen (Reaktivlert), Abdijabar Mohamud Jama (SC Kapellen-Erft)
Abgänge: Eric Schüller (BV Wevelinghoven), Pascal Schmitz (SG Orken-Noithausen II), Simon Kozany (Unbekannt), Dennis Franica (BV Wevelinghoven), Arda Acimis (Pausiert), Sidar Kemaloglu (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Imer Fazlija (Auslandssemsester), Fatih Sarimese (SVG Grevenbroich II)

Sportfreunde Vorst
Trainer: Patrick Ohligschläger
Zugänge: Karam Ramadan (), Sam Karamloo (), Leon Szaramowicz (TuS Reuschenberg), Justus Wenzel (Teutonia Kleinenbroich), Tim Lüstraeten (FC Büderich II)
Abgänge: Mattis Oltersdorf (SG Kaarst), Moritz Wermeling (Rheydter SV), Daniel Markwica (Rheydter SV), Hussein Hammoud (TJ Dormagen II), Louis Unger (SG Kaarst II)

SpVg Gustorf/Gindorf
Trainer: Marcel Stormanns
Zugänge: Emil Finn Palmowski (TuS Grevenbroich), Andre Häntsch (1. FC Grevenbroich-Süd II), Fabian Wogirz (SuS Gohr), Lenny Bienert (Eigene Jugend)
Abgänge: Oliver Wirtz (Karriereende), Marco Müller (Karriereende), Beytullah Kagan Dilber (Pausiert)

SSV Delrath
Trainer: Sascha Querbach
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Bedburdyck/Gierath
Trainer: Lukas Baumann
Zugänge: Yannik Neumann (BV Wevelinghoven), Raul Jimenez Ubeda (SV 1909 Otzenrath), Louis Franz Remmer (DJK Gnadental II), Luis Paul Ritters (DJK Gnadental II), Max Schwarzkopf (SV Bedburdyck/Gierath), Finn Dietze (SV Bedburdyck/Gierath), Timo Striewe (SV Bedburdyck/Gierath), Philipp Alexander Brandt (SV Bedburdyck/Gierath), Niklas Meier (SV 1909 Otzenrath)
Abgänge: Leon Sauer (DJK Gnadental), Noah Winkler (DJK Gnadental), Kilian Mischtal (SpVg Odenkirchen), Lucio Spengler (SV Eilendorf), Babinath Nathan (TuS Grevenbroich), Jonas Piepenbrink (Karriereende), Niklas-Alexander Gabriel (Karriereende)

SV Glehn
Trainer: Frank Lambertz
Zugänge: Daniel Foerster (BV Weckhoven), Maximilian Kuhs (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Jörg Ferber (SC Kapellen-Erft), Arnas Popp (SVG Neuss-Weissenberg II), Sven Couto Canelhas (DJK Novesia Neuss II), Maik Ferber (SV Uedesheim)
Abgänge: Dane Siewierski (Holzheimer SG)

SV Rosellen
Trainer: Dalibor Dobras
Zugänge: Maximilian Fells (DJK Gnadental), Leon Arnold Strube (), Marco Czempik (DJK Gnadental), Johannes Kultscher (Holzheimer SG), Marvin Meirich (DJK Gnadental), Jean-Claude Mangangula (SVG Neuss-Weissenberg II), Ayman Hamza (FC Zons)
Abgänge: Hendrik Aßhorn (DJK Novesia Neuss), Sinan Gal (), Luca Töpfer (DJK Novesia Neuss II), Marcel Schröder (TSV Norf III), Robin Thomas (TSV Norf III), Dwight Granderath (TSV Norf III)

SVG Neuss-Weissenberg II
Trainer: Markus Bartsch, Daniel Duarte da Silva
Zugänge: Samuel Phillip Bahr (DJK Gnadental II), Ayman Lamrabti (Polizei SV Neuss), Emre Dogan (aus Eigener Jugend), Elias Carrilho (aus Eigener Jugend), Danijel Afizovic (TuS Hackenbroich), Daniel Duarte da Silva (Reaktiviert), Leon Pelzer (Reaktiviert), Tom Hansen (aus Eigener Jugend)
Abgänge: Jean-Claude Mangangula (SV Rosellen), Tolga Deniz (DJK Gnadental II), Mert Simsek (SVG Neuss-Weissenberg III), Lukas Mpoutsios-Garcia (SVG Neuss-Weissenberg III), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg), Michael Hahnewald (Unbekannt), Pascal Bouillon (Unbekannt), Marvin Grigoriadis (Unbekannt), Miguel Maurer (Unbekannt), Emre Sahin (Unbekannt), Nico Kempermann (Unbekannt), Adrian Wings (Unbekannt), Arnas Popp (Unbekannt), Adrian Wings (SVG Neuss-Weissenberg III), Michael Hahnewald (SVG Neuss-Weissenberg III), Marvin Grigoriadis (SVG Neuss-Weissenberg III), Pascal Bouillon (SVG Neuss-Weissenberg III), Burak Gökbayrak (Unbekannt), Faris Bouassaria (SVG Neuss-Weissenberg III), Arnas Popp (SV Glehn), Tom Watolla (SVG Neuss-Weissenberg)

TuS Reuschenberg
Trainer: Lars Schophoven
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Szaramowicz (Sportfreunde Vorst), Souleymane Diaw (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Komi Senyo Akpabla (DJK Gnadental II), Patrick Herzke (Holzheimer SG), Bayram Özcakal (FSV Vatan Neuss), Yakup Akbulut (FSV Vatan Neuss)

VfR Büttgen
Trainer: Marcel Müller
Zugänge: Christopher Weber (SV Eintracht Hohkeppel), Pascal Becker (VdS 1920 Nievenheim)
Abgänge: Marvin Begemann (Benfica Lissabon), Dominik Humpfle (Pause), Benedikt Hambloch (Beruflich), Yanik Gabor (Pause)

SVG Neuss-Weissenberg II
Trainer: Markus Bartsch, Daniel Duarte da Silva
Zugänge: Samuel Phillip Bahr (DJK Gnadental II), Ayman Lamrabti (Polizei SV Neuss), Emre Dogan (aus Eigener Jugend), Elias Carrilho (aus Eigener Jugend), Danijel Afizovic (TuS Hackenbroich), Daniel Duarte da Silva (Reaktiviert), Leon Pelzer (Reaktiviert), Tom Hansen (aus Eigener Jugend)
Abgänge: Jean-Claude Mangangula (SV Rosellen), Tolga Deniz (DJK Gnadental II), Mert Simsek (SVG Neuss-Weissenberg III), Lukas Mpoutsios-Garcia (SVG Neuss-Weissenberg III), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg), Michael Hahnewald (Unbekannt), Pascal Bouillon (Unbekannt), Marvin Grigoriadis (Unbekannt), Miguel Maurer (Unbekannt), Emre Sahin (Unbekannt), Nico Kempermann (Unbekannt), Adrian Wings (Unbekannt), Arnas Popp (Unbekannt), Adrian Wings (SVG Neuss-Weissenberg III), Michael Hahnewald (SVG Neuss-Weissenberg III), Marvin Grigoriadis (SVG Neuss-Weissenberg III), Pascal Bouillon (SVG Neuss-Weissenberg III), Burak Gökbayrak (Unbekannt), Faris Bouassaria (SVG Neuss-Weissenberg III), Arnas Popp (SV Glehn), Tom Watolla (SVG Neuss-Weissenberg)

TuS Reuschenberg
Trainer: Lars Schophoven
Zugänge: keine
Abgänge: Leon Szaramowicz (Sportfreunde Vorst), Souleymane Diaw (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Komi Senyo Akpabla (DJK Gnadental II), Patrick Herzke (Holzheimer SG), Bayram Özcakal (FSV Vatan Neuss), Yakup Akbulut (FSV Vatan Neuss)

VfR Büttgen
Trainer: Marcel Müller
Zugänge: Christopher Weber (SV Eintracht Hohkeppel), Pascal Becker (VdS 1920 Nievenheim)
Abgänge: Marvin Begemann (Benfica Lissabon), Dominik Humpfle (Pause), Benedikt Hambloch (Beruflich), Yanik Gabor (Pause)

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