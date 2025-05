Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: viele neue Wechsel bekannt

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

TuS Grevenbroich – DJK Novesia Neuss 0:2

TuS Grevenbroich: Niclas-Tobias Bier, Ergi Uslu, Jonas Wellershoff, Telmo Jose Leal Miudo, Lars Faßbender, Jan-Niklas Eschweiler, Ardit Mehmeti, Jaking Ranjan, Marcos Jose Rojas Padron, Ismet Cakmak, Kaijo Offermanns - Trainer: Martin Hermel

DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Laurenz Walge, Kimon Ferber, Sebastian Lohr, Miguel Lopes Ferreira, Meikel Pinho da Silva, Ugur Azak, Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Schulenberg, Luis Falkowski, Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber

Schiedsrichter: Marcel Fenger

Tore: 0:1 Saverio Amoroso (34.), 0:2 Pascal Felix Schulenberg (83.)

SV Germania Grefrath 1926 – VfR Büttgen 2:0

SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Marius Oellers, Philipp Herten (71. Hendrik Esser), Danilo Brockers, Dennis Bögel, Colin Iffländer, Tiago Filipe Pinho Ferreira (89. Justus Stein), Lennert Jansen (46. Damian Kaluza), Enrico Seeger, Etienne Piehler, Bozidar Mestrovic - Trainer: Jörg Gartz

VfR Büttgen: Maximilian Wegel, Luca Wefers (62. Andre Zimmer), Ben Niklas Begas, Vincent Cornelius Coussot, Timo Piel (89. Gemso Cankaya), Maik Mosheim, Rick Mosheim, Robin Stoffer, Leon Amrath (77. Yanik Gabor), Jan Luca Piel (62. Florian Macikowski), Niklas Vogeler (39. Eric Roeber) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Marc Radtke

Schiedsrichter: Michael Marcinek - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Etienne Piehler (60.), 2:0 Etienne Piehler (73.)

Gelb-Rot: Ben Niklas Begas (67./VfR Büttgen/)

TuS Reuschenberg – SV Glehn 2:1

TuS Reuschenberg: Andre Pauly, Julian Hemmrich, Leon Szaramowicz, Bayram Özcakal, Tom Lukas Wieseler, Lars Schophoven, Marius Rieger, Simon Biecker, Yakup Akbulut, Ziya Nurettin Altunay, Karam Ramadan - Trainer: Fabian Björn Dudel

SV Glehn: Jonah Flinn Kluth, Enrico Dautzenberg, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Philip Erkes, Luis Schoppe, Jonas Jurczyk, Lucas Püllen, Marius Meffert, Timo Arvanitidis, Zayd Khattabi - Trainer: Björn Feldberg

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges

Sportfreunde Vorst – SG Rommerskirchen-Gilbach 6:4

Sportfreunde Vorst: Dominik Schlangen, Kevin Himmel (68. Kai Bodewitz), Patrick Schneider, Alexander Cule, Sedat Yaldirak (90. Moritz Dannenberg), Dennis Meyer, Arne de Nardo (66. Leon Jansen), Thivaskar Pharathithasan (89. Saran Rajakumaran), Daniel Markwica, Marlon Kurth (82. Mattis Oltersdorf), Amir Alili - Trainer: Patrick Ohligschläger

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen, Lars Geratz, Nils Geratz, Alex Michael Werwein, Sven Rutenberg, Melwin Richartz (36. Malik Sinanovic), Ardian Fazlija, Christoph Fuchs, Jorgo Dino, Bastian Effer - Trainer: Axel Neef

Tore: 1:0 Daniel Markwica (3.), 1:1 Bastian Effer (25.), 2:1 Dennis Meyer (45.+1), 3:1 Amir Alili (48.), 3:2 Bastian Effer (58.), 3:3 Bastian Effer (65.), 3:4 Jorgo Dino (75.), 4:4 Marlon Kurth (76.), 5:4 Marlon Kurth (80.), 6:4 Daniel Markwica (87.)

FC Straberg – SSV Delrath 1:3

FC Straberg: Lukas Hermes, Constantin Kollenbroich, Julius Gerhards, Eric Kruchen, Marlon Merges, Philipp Blank, Konrad Schwarz, Kristian Görgens (80. Jonas Sebastian Klein), Fabian Kollenbroich (70. Gian Luca Küchler), Paul Mertes (38. Steve Lohs), Dimitri Raab - Trainer: Wolfgang Rieger - Trainer: Paul Jarosch

SSV Delrath: Yannik Pöller, Jan Dirk Löffler, Simon Feldmann (71. Murat Solmaz), Marcel Koplowitz, Michael Kandora, Kevin Koplowitz (68. Thomas Beume), Philipp Welter (40. Sanoussy Sow), Noel Maurice Ritter, Josias Almeida, Luca Schmitz, Fabian Trampert (80. Jeton Bunjaku) - Trainer: Sascha Querbach

Schiedsrichter: Issa Qaba - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Philipp Welter (23.), 1:1 Dimitri Raab (45.+2), 1:2 Noel Maurice Ritter (66.), 1:3 Sanoussy Sow (79.)

SV Rosellen – FC Zons 4:0

SV Rosellen: Benedikt Hitze, Pascal Königs, Peter Küsgen, Sebastian Timmler, Janik Becker, Luca Töpfer, Hendrik Aßhorn, Kwadwo Atta-Yeboah, Jost Borgmeier, Eser Pekin, Ahlonko Cedric Kponton - Trainer: Christian Höller - Trainer: Daniel Köthe - Trainer: Ronny Frohs

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Stevan Cvijanovic, Nils Waldeck, Alvin Dani, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Ahmed Hamdi, Connor Finn Sauer, Daniel Oudanoon, Hussein Hammoud - Trainer: Kevin Lipinski

Schiedsrichter: Jörg Meyer-Ricks

Tore: 1:0 Kwadwo Atta-Yeboah (18.), 2:0 Eser Pekin (30. Foulelf

SG Grimlinghausen / Norf – FC SF Delhoven 3:4

SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres (46. Noah Alertz), Pascal Sorgatz (46. Philipp Jost), Seymen Adibelli, Milad Bastanipour, Matas Narusis, Nick Potzinger, Miguel Nunez Fernandez, Stephan Hommes, Lars Wyschanowski, Luis Nunez Fernandez, Dimitrij Spitzkat - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann

FC SF Delhoven: Roni Karaca, Michael Busch, Tim Schriddels, Erion Musa, Fabian Kotulla, Enes Celik, Tarik Celik (90. Felix Sommerfeld), Timo Vesper (65. Daniel Errens), Yassine Alaoui Ismaili, Max Ohm (88. John Kwennah), Marcel Klein (74. Baran Karaca) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim - Trainer: Jens Eckl

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss)

Tore: 1:0 Dimitrij Spitzkat (6.), 1:1 Max Ohm (8.), 2:1 Miguel Nunez Fernandez (25.), 2:2 Marcel Klein (45.+2), 2:3 Seymen Adibelli (51. Eigentor), 3:3 Miguel Nunez Fernandez (70.), 3:4 Daniel Errens (83.)

BV Wevelinghoven – VdS 1920 Nievenheim 2:5

BV Wevelinghoven: Tobias Landau, Christian Bayer, Dominik Peik, Clemens Goetz, Milton Soares-Lamas, Tim Gauls, Yannik Neumann (67. Linus Caspers), Francesco Giorno (67. Antonio Helpenstein), Dominic Esche, Manuel Sousa (85. Karl Peiffer), Alican Korkmaz - Trainer: Markus Stupp

VdS 1920 Nievenheim: Marius Pala, Luca Fin Hesshaus (86. Maurice Anton Cornely), Julian Huptas, Erik Bensch, Dominik Schillings, Marcus Buchen (78. Björn Theiss), Mike Penski, Jan-Luca von Zons (90. Kevin Caspar Stadler), Marc-Leon Wolff (69. Mats Hunold), Henri Leiding, Kevin Scholz (69. Nils Jochmann) - Trainer: Markus Esser - Trainer: Thomas Boldt

Schiedsrichter: Christopher Asal (Grevenbroich) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Manuel Sousa (16.), 1:1 Mike Penski (28.), 1:2 Mike Penski (44.), 2:2 Tim Gauls (51.), 2:3 Kevin Scholz (60.), 2:4 Nils Jochmann (75.), 2:5 Nils Jochmann (90.+1)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Do., 22.05.25 19:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC Straberg

Do., 22.05.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

Do., 22.05.25 20:00 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Rosellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Grevenbroich



30. Spieltag

So., 01.06.25 13:30 Uhr FC Straberg - SV Glehn

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Reuschenberg - SV Germania Grefrath 1926

So., 01.06.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - VfR Büttgen

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 01.06.25 15:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SSV Delrath

So., 01.06.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FC SF Delhoven

So., 01.06.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Zons

So., 01.06.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - VdS 1920 Nievenheim

