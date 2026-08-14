 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Spiele, Ticker und Ergebnisse

Die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss startet durch - drei Spiele sind im Kasten, die weiteren Duelle des 1. Spieltag ab Freitag live.

von André Nückel · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser
Glehn ist stark gestartet.
Glehn ist stark gestartet. – Foto: Norbert Jurczyk

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Kreisliga A GV/NE
Delhoven
SG Grimlinghausen / Norf
SG Orken
Weissenberg II

Die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss startet durch - drei Spiele sind im Kasten, die weiteren Duelle des 1. Spieltag ab Freitag live. Klickt euch durch!

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Heute, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
20:00live
Spieltext VfR Büttgen - SF Vorst

So., 16.08.2026, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
SSV Delrath
SSV DelrathSSV Delrath
15:30
Spieltext SG Orken - SSV Delrath

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
13:00
Spieltext Weissenberg II - FSV Vatan

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen II
SpVg Gustorf/Gindorf
SpVg Gustorf/GindorfSpVg Gustorf
15:00
Spieltext SC Kapellen II - SpVg Gustorf

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Germania Hoisten
DJK Germania HoistenDJK Hoisten
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
15:00live
Spieltext DJK Hoisten - SV Rosellen

SV Glehn erster Tabellenführer

Zum Auftakt hat es drei Spiele am Donnerstagabend gegeben, unter anderem feierte der SV Glehn einen klaren Sieg - mehr hier!

Gestern, 19:15 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
2
2
Abpfiff
Gestern, 20:00 Uhr
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
1
4

Gestern, 20:00 Uhr
SV Bedburdyck/Gierath
SV Bedburdyck/GierathBedburdyck
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
1
1
Abpfiff

Das sind die nächsten Spieltage

2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten

3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

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