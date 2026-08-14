Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Spiele, Ticker und Ergebnisse

Die Kreisliga A Grevenbroich-Neuss startet durch - drei Spiele sind im Kasten, die weiteren Duelle des 1. Spieltag ab Freitag live. Klickt euch durch!
Zum Auftakt hat es drei Spiele am Donnerstagabend gegeben, unter anderem feierte der SV Glehn einen klaren Sieg - mehr hier!
2. Spieltag
So., 23.08.26 14:30 Uhr FC SF Delhoven - SV Bedburdyck/Gierath
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Straberg - TuS Reuschenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rosellen - SG Orken-Noithausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr SSV Delrath - VfR Büttgen
So., 23.08.26 15:30 Uhr Sportfreunde Vorst - SC Kapellen-Erft II
So., 23.08.26 15:30 Uhr SpVg Gustorf/Gindorf - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 23.08.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Grimlinghausen / Norf
So., 23.08.26 15:30 Uhr SV Glehn - DJK Germania Hoisten
3. Spieltag
Do., 27.08.26 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SpVg Gustorf/Gindorf
Do., 27.08.26 19:30 Uhr SV Rosellen - SV Glehn
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr SC Kapellen-Erft II - SSV Delrath
So., 30.08.26 13:00 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - Sportfreunde Vorst
So., 30.08.26 15:00 Uhr DJK Germania Hoisten - FC Straberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 30.08.26 15:30 Uhr SV Bedburdyck/Gierath - FSV Vatan Neuss
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