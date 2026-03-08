 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Spieltag 18 steht an - und damit der erste ohne den zurückgezogenen FC Zons. Am Donnerstag empfängt der VfR Büttgen gegen FC/SF Delhoven.

von André Nückel · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser
Jubel in Büttgen.
Jubel in Büttgen. – Foto: Olaf Moll

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss spielen ab Spieltag 18 nur noch 15 Mannschaften, denn der FC Zons hat in dieser Woche seinen Rückzug bekanntgegeben. Der TuS Reuschenberg hat deshalb spielfrei, der VfR Büttgen und die FC/SF Delhoven spielen schon am Donnerstag.

>>> Warum der FC Zons zurückgezogen hat

>>> FuPa Grevenbroich-Neuss auf WhatsApp

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

>>> Das ist die Transferliste der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Do., 05.03.2026, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
4
1
Abpfiff
Der VfR Büttgen setzte sich mit 4:1 gegen den FC SF Delhoven durch. Kurz vor der Pause brachte Eric Roeber die Gastgeber in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich Yassine Alaoui Ismaili zunächst aus (55.), ehe die Partie Fahrt aufnahm. Einen Foulelfmeter von Maik Mosheim hielt der Delhovener Torwart (58.), doch wenig später traf Fabian Böse zum 2:1 (66.). Zu diesem Zeitpunkt spielte Büttgen bereits in Überzahl, nachdem Joscha Hamacher Gelb-Rot gesehen hatte (65.). Das nutzen die Gastgeber weiter aus: Leon Amrath (83.) und Jan Luca Piel (90.) sorgten in der Schlussphase für den deutlichen Endstand, Büttgen springt vorerst auf Rang zwei.

Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
15:30live
Spieltext SG Grimlinghaus... - SV Glehn

Heute, 15:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
15:30live
Spieltext SG Orken - Wevelinghov.

Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
15:00live
Spieltext SV Rosellen - Ge. Grefrath

Heute, 13:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
13:00live
Spieltext Weissenberg II - TuS Grevenb.

Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
15:30
Spieltext FSV Vatan - SF Vorst

Heute, 15:00 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
15:00live
Spieltext FC Straberg - DJK Novesia

Das sind die nächsten Spieltage

19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein