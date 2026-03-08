Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: So läuft der Sonntag!

In der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss spielen ab Spieltag 18 nur noch 15 Mannschaften, denn der FC Zons hat in dieser Woche seinen Rückzug bekanntgegeben. Der TuS Reuschenberg hat deshalb spielfrei, der VfR Büttgen und die FC/SF Delhoven spielen schon am Donnerstag.
19. Spieltag
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - VfR Büttgen
So., 15.03.26 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Grimlinghausen / Norf
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC SF Delhoven - FSV Vatan Neuss
So., 15.03.26 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - FC Straberg
So., 15.03.26 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SV Rosellen
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Orken-Noithausen
20. Spieltag
Fr., 20.03.26 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Germania Grefrath 1926
So., 22.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SV Glehn
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Orken-Noithausen - TuS Reuschenberg
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Rosellen - DJK Novesia Neuss
So., 22.03.26 15:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - BV Wevelinghoven
So., 22.03.26 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - TuS Grevenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven
