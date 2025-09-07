Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

Aufsteiger SG Orken-Noithausen schaffte am Mittwoch ersatzgeschwächt die große Überraschung gegen den aktuellen Tabellenführer Novesia Neuss! Nach einer Nullnummer zur Pause brachte Dennis Franica die Hausherren nach einer Stunde in Führung (63.), doch Nikolai Spelter glich zeitnah aus (66.). In der Schlussphase rannten die Gastgeber weiter an und wurden für ihren Aufwand belohnt: Kevin Zorn (81. Foulelfmeter) und Emre Gömek (84.) stellten auf 3:1 und sicherten mit diesem Doppelschlag den ersten Sieg in der Kreisliga A. Orken verlässt den Keller und Novesia wird vermutlich die Tabellenführung an diesem Spieltag verlieren - und verloren hat sie in jedem Fall Fabio Benjamin Soares Oliveira, der nach dem Spiel noch die Gelb-Rote Karte kassierte.

SG Orken-Noithausen – DJK Novesia Neuss 3:1

SG Orken-Noithausen: Eric Kames, Sebastian Hilgers, Max Schmidt (67. Sidar Kemaloglu), Nico Poschen, Kevin Zorn, Alexander Schmidt, Yoldas Gülen, Nico Appel, Robin-Oliver Wenschuch (81. Senad Burnic), Dennis Franica, Simon Luis Kipp (57. Emre Gömek) - Trainer: Dwight Granderath

DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira (59. Fabio Benjamin Soares Oliveira), Meikel Pinho da Silva (65. Timo Lipinski), Andre Gomes Jordao, Theodor Nuesse (60. Pascal Felix Schulenberg), Luis Falkowski, David Hoeveler (60. Saverio Amoroso), Nico Deniz Syska, Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Dennis Franica (63.), 1:1 Nikolai Spelter (66.), 2:1 Kevin Zorn (81. Foulelfmeter), 3:1 Emre Gömek (84.)

Gelb-Rot: Fabio Benjamin Soares Oliveira (97./DJK Novesia Neuss/Nachm Spiel zum Schiri gegangen)