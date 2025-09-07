Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.
SG Orken-Noithausen – DJK Novesia Neuss 3:1
SG Orken-Noithausen: Eric Kames, Sebastian Hilgers, Max Schmidt (67. Sidar Kemaloglu), Nico Poschen, Kevin Zorn, Alexander Schmidt, Yoldas Gülen, Nico Appel, Robin-Oliver Wenschuch (81. Senad Burnic), Dennis Franica, Simon Luis Kipp (57. Emre Gömek) - Trainer: Dwight Granderath
DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira (59. Fabio Benjamin Soares Oliveira), Meikel Pinho da Silva (65. Timo Lipinski), Andre Gomes Jordao, Theodor Nuesse (60. Pascal Felix Schulenberg), Luis Falkowski, David Hoeveler (60. Saverio Amoroso), Nico Deniz Syska, Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Franica (63.), 1:1 Nikolai Spelter (66.), 2:1 Kevin Zorn (81. Foulelfmeter), 3:1 Emre Gömek (84.)
Gelb-Rot: Fabio Benjamin Soares Oliveira (97./DJK Novesia Neuss/Nachm Spiel zum Schiri gegangen)
5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926
