Allgemeines
Der Aufsteiger Orken wartet noch auf den ersten Sieg.
Der Aufsteiger Orken wartet noch auf den ersten Sieg. – Foto: Yannick Brosch

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: So läuft der Sonntag!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Mi., 03.09.2025, 19:30 Uhr
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
3
1
Abpfiff
Aufsteiger SG Orken-Noithausen schaffte am Mittwoch ersatzgeschwächt die große Überraschung gegen den aktuellen Tabellenführer Novesia Neuss! Nach einer Nullnummer zur Pause brachte Dennis Franica die Hausherren nach einer Stunde in Führung (63.), doch Nikolai Spelter glich zeitnah aus (66.). In der Schlussphase rannten die Gastgeber weiter an und wurden für ihren Aufwand belohnt: Kevin Zorn (81. Foulelfmeter) und Emre Gömek (84.) stellten auf 3:1 und sicherten mit diesem Doppelschlag den ersten Sieg in der Kreisliga A. Orken verlässt den Keller und Novesia wird vermutlich die Tabellenführung an diesem Spieltag verlieren - und verloren hat sie in jedem Fall Fabio Benjamin Soares Oliveira, der nach dem Spiel noch die Gelb-Rote Karte kassierte.

SG Orken-Noithausen – DJK Novesia Neuss 3:1
SG Orken-Noithausen: Eric Kames, Sebastian Hilgers, Max Schmidt (67. Sidar Kemaloglu), Nico Poschen, Kevin Zorn, Alexander Schmidt, Yoldas Gülen, Nico Appel, Robin-Oliver Wenschuch (81. Senad Burnic), Dennis Franica, Simon Luis Kipp (57. Emre Gömek) - Trainer: Dwight Granderath
DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira (59. Fabio Benjamin Soares Oliveira), Meikel Pinho da Silva (65. Timo Lipinski), Andre Gomes Jordao, Theodor Nuesse (60. Pascal Felix Schulenberg), Luis Falkowski, David Hoeveler (60. Saverio Amoroso), Nico Deniz Syska, Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Franica (63.), 1:1 Nikolai Spelter (66.), 2:1 Kevin Zorn (81. Foulelfmeter), 3:1 Emre Gömek (84.)
Gelb-Rot: Fabio Benjamin Soares Oliveira (97./DJK Novesia Neuss/Nachm Spiel zum Schiri gegangen)

Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
2
2
Abpfiff
Do., 04.09.2025, 19:30 Uhr
FC Zons
FC ZonsFC Zons
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
0
8
Do., 04.09.2025, 20:00 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
2
2
Abpfiff
Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
6
2
Abpfiff
Heute, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
2
5
Heute, 15:15 Uhr
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
15:15live
Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
15:30live
Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926

