Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: neue Entwicklungen im Keller

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: VdS Nievenheim ist durch: Ein Sieg am Freitag sicherte vorzeitig die Meisterschaft und damit auch den Aufstieg in die Bezirksliga! Die SG Rommerskirchen-Gilbach muss gegen den TuS Reuschenberg gewinnen, ansonsten droht bereits der offizielle Abstieg in die Kreisliga B. Das bringt der 27. Spieltag:

Es ist vollbracht: Was sich wirklich über Monate angedeutet hat, ist seit Freitag offiziell: VdS Nievenheim hat durch einen 4:2-Erfolg gegen die SG Grimlinghausen/Norf vorzeitig die Meisterschaft gesichert und kehrt damit nach nur einem Jahr direkt wieder in die Bezirksliga zurück! Das Team von Thomas Boldt hat vor allem in der Hinrunde dominiert und steht seit einer gefühlten Ewigkeit als Meister fest - FuPa gratuliert!

28. Spieltag

So., 18.05.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 18.05.25 15:00 Uhr FC Straberg - SSV Delrath

So., 18.05.25 15:00 Uhr SV Rosellen - FC Zons

So., 18.05.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SV Glehn

So., 18.05.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC SF Delhoven

So., 18.05.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - VdS 1920 Nievenheim



29. Spieltag

Do., 22.05.25 19:30 Uhr SG Rommerskirchen-Gilbach - FC Straberg

Do., 22.05.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - DJK Novesia Neuss

Do., 22.05.25 20:00 Uhr FC SF Delhoven - BV Wevelinghoven

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - TuS Reuschenberg

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 25.05.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Rosellen

So., 25.05.25 15:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Grevenbroich

