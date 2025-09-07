Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Grefrath übernimmt die Führung

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.

Aufsteiger SG Orken-Noithausen schaffte am Mittwoch ersatzgeschwächt die große Überraschung gegen den aktuellen Tabellenführer Novesia Neuss! Nach einer Nullnummer zur Pause brachte Dennis Franica die Hausherren nach einer Stunde in Führung (63.), doch Nikolai Spelter glich zeitnah aus (66.). In der Schlussphase rannten die Gastgeber weiter an und wurden für ihren Aufwand belohnt: Kevin Zorn (81. Foulelfmeter) und Emre Gömek (84.) stellten auf 3:1 und sicherten mit diesem Doppelschlag den ersten Sieg in der Kreisliga A. Orken verlässt den Keller und Novesia wird vermutlich die Tabellenführung an diesem Spieltag verlieren - und verloren hat sie in jedem Fall Fabio Benjamin Soares Oliveira, der nach dem Spiel noch die Gelb-Rote Karte kassierte.

Dramatisches Derby in Rosellen: BV Wevelinghoven führte nach elf Minuten durch Alican Korkmaz und Christian Bayer mit 2:0. In einer hektischen Schlussphase kassierte Tim Gauls (83.) Rot wegen Handspiels. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kwadwo Atta-Yeboah (84.), der in der Nachspielzeit (90.+1) auch noch den Ausgleich erzielte.

SV Rosellen – BV Wevelinghoven 2:2

SV Rosellen: Jonas König, Eduard Hildenberg, Peter Küsgen (34. Jonas von Seckendorff), Janik Becker, Luca Töpfer, Simon Petri (73. Jost Borgmeier), Pascal Wego (46. Justin Kuska), Kwadwo Atta-Yeboah, Sven Lennart Nitsch, Julian Schnock (73. Ahlonko Cedric Kponton), Mert Sarimese (81. Andre Amado Damasio) - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten

BV Wevelinghoven: Rene Manfred Lauterbach, Tim Gauls, Clemens Goetz, Dario Russo, Christian Bayer (71. Hendrik van Hooven), Luca Dominguez (60. Dominik Peik), Dominic Esche, Tarik Alihodzic (80. Nick Eißenberg), Niklas Hanen (60. Linus Caspers), Alican Korkmaz (60. Manuel Sousa), Maik Odenthal - Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Alican Korkmaz (4.), 0:2 Christian Bayer (11.), 1:2 Kwadwo Atta-Yeboah (84. Handelfmeter), 2:2 Kwadwo Atta-Yeboah (90.+1)

Rot: Tim Gauls (83./BV Wevelinghoven/Handspiel)

Ein Debakel erlebte der FC Zons gegen den übermächtigen SV Glehn. Bereits nach 14 Minuten stand es 0:2, ehe Dane Siewierski kurz vor der Pause den dritten Treffer nachlegte. In Hälfte zwei spielten sich die Gäste in einen Rausch: Gian Rustemov, Simon Jansen, Yurii Komiahin, Jonah Flinn Kluth und erneut Siewierski, der insgesamt dreimal traf, erhöhten bis auf 0:8. Für Zons blieb nur Frust, Glehn mischt weiter ganz oben mit.

FC Zons – SV Glehn 0:8

FC Zons: Patrick Pelikan, Leonhard Johannes Steinborn (32. Timo Georg), Gabriel Lehnen, Sebastian Reiter, Marvin Müdder (46. Ayman Hamza), Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Connor Finn Sauer (76. Ammar Kardovic), Robin Marco Odendahl, Ozan Günes, Marcel Vonden - Trainer: Kevin Lipinski

SV Glehn: Sebastian Steen, Simon Jansen (64. Luis Schoppe), Mirco Tenten (69. Benedikt Dressler), Tobias Jakob Erkes (54. Tim Beineke), Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk (57. Yurii Komiahin), Tobias Böhme (69. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Gian Rustemov, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz

Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Dane Siewierski (11.), 0:2 Kevin Geringer (14.), 0:3 Dane Siewierski (44.), 0:4 Gian Rustemov (51.), 0:5 Simon Jansen (56.), 0:6 Yurii Komiahin (66.), 0:7 Jonah Flinn Kluth (70.), 0:8 Dane Siewierski (79.)





SG Grimlinghausen / Norf – Sportfreunde Vorst 2:2 Vor 45 Zuschauern trennten sich die SG Grimlinghausen/Norf und die Sportfreunde Vorst 2:2. Hussein Hammoud brachte Vorst früh in Führung, ehe Nick Potzinger (43.) ausglich. Kurz darauf sah Mattis Oltersdorf Rot (41.). Dennoch gingen die Gäste durch Joker Alexander Cule (67.) erneut in Führung. Doch Moritz Gabriel (83.) sicherte Grimlinghausen/Norf in Überzahl noch einen Punkt.SG Grimlinghausen / Norf – Sportfreunde Vorst 2:2 SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Pascal Sorgatz (80. David Bel Lang), Seymen Adibelli, Matas Narusis (64. Milad Bastanipour), Nick Potzinger, Marcel Gasch, David Gette, Lars Wyschanowski, Luis Nunez Fernandez, Philipp Jost, Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann

Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Niklas Schröter (65. Leon Jansen), Alain Thapa, David Erberich, Arne de Nardo, Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera (61. Alexander Cule), Mattis Oltersdorf, Amir Alili (89. Kevin Himmel), Hussein Hammoud - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger

Schiedsrichter: Melina Reuschel - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Hussein Hammoud (14.), 1:1 Nick Potzinger (43.), 1:2 Alexander Cule (67.), 2:2 Moritz Gabriel (83.)

Rot: Mattis Oltersdorf (41./Sportfreunde Vorst/Grätsche an der Seitenlinie gegen Narusis)

Torfestival in Büttgen: Der TuS Grevenbroich ging durch Dzenan Sinanovic früh in Führung, doch der VfR Büttgen schlug zurück. Eric Roeber glich aus, ehe Rick Mosheim mit einem Hattrick (21./29./44.) die Weichen stellte. Nach dem 5:1 durch Patrick Becker (61.) verkürzte Mustafa Öztürk, doch Andre Zimmer (74.) stellte den 6:2-Endstand her. Gelb-Rot für Ismet Cakmak (64.) erschwerte Grevenbroich zusätzlich. Büttgen ist Tabellenzweiter, denn am Sonntag zog Grefrath wieder vorbei. VfR Büttgen – TuS Grevenbroich 6:2

VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot (71. Andre Zimmer), Leonhard Eicker (63. Leon Funkel), Marvin Begemann, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Patrick Becker, Eric Roeber (71. Robin Stoffer), Jan Luca Piel (75. Eriton Ala), Florian Alexandre Krings - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke

TuS Grevenbroich: Niclas-Tobias Bier, Emil Finn Palmowski, Giovanni Muni (46. Jan-Niklas Eschweiler), Kaijo Offermanns, Martin Hermel, Lars Faßbender, Ardit Mehmeti (46. Mustafa Öztürk), Marcos Jose Rojas Padron, Ismet Cakmak, Malik Sinanovic (76. Mehmet Ali Ergül), Dzenan Sinanovic - Trainer: Stephan Jager

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Dzenan Sinanovic (8.), 1:1 Eric Roeber (11.), 2:1 Rick Mosheim (21.), 3:1 Rick Mosheim (29.), 4:1 Rick Mosheim (44.), 5:1 Patrick Becker (61.), 5:2 Mustafa Öztürk (73.), 6:2 Andre Zimmer (74.)

Gelb-Rot: Ismet Cakmak (64./TuS Grevenbroich/Foul)

Torreigen in Neuss: SV Germania Grefrath 1926 dominierte von Beginn an und führte durch Tiago Filipe Pinho Ferreira und Johannes Beys früh mit 2:0. Trotz zwischenzeitlicher Treffer der Gastgeber bauten die Gäste ihr Polster kontinuierlich aus. Neben Doppeltorschütze Beys trafen Nicklas Brandon Kohlmann, Noel Schneider, Bozidar Mestrovic, Enrico Seeger und Bruno Nüße. Am Ende stand ein klares 8:3 für Grefrath, das die Tabellenführung übernommen hat.

Das sind die nächsten Spieltage

5. Spieltag

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst

Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen

So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss

So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen

So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf

So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen

So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II



6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich

So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss

So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn

So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven

So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons

So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926

