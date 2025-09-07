Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: Grefrath übernimmt die Führung

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss, Spieltag 4: Der Aufsteiger SG Orken-Noithausen trifft schon am Mittwoch auf die DJK Novesia Neuss. Spannung ab Donnerstag beim SV Rosellen, der gemeinsam mit zwei weiteren Klubs ein Heimspiel hat.
SG Orken-Noithausen – DJK Novesia Neuss 3:1
SG Orken-Noithausen: Eric Kames, Sebastian Hilgers, Max Schmidt (67. Sidar Kemaloglu), Nico Poschen, Kevin Zorn, Alexander Schmidt, Yoldas Gülen, Nico Appel, Robin-Oliver Wenschuch (81. Senad Burnic), Dennis Franica, Simon Luis Kipp (57. Emre Gömek) - Trainer: Dwight Granderath
DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Nikolai Spelter, Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira (59. Fabio Benjamin Soares Oliveira), Meikel Pinho da Silva (65. Timo Lipinski), Andre Gomes Jordao, Theodor Nuesse (60. Pascal Felix Schulenberg), Luis Falkowski, David Hoeveler (60. Saverio Amoroso), Nico Deniz Syska, Nico Lingweiler - Trainer: Darius Ferber
Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Dennis Franica (63.), 1:1 Nikolai Spelter (66.), 2:1 Kevin Zorn (81. Foulelfmeter), 3:1 Emre Gömek (84.)
Gelb-Rot: Fabio Benjamin Soares Oliveira (97./DJK Novesia Neuss/Nachm Spiel zum Schiri gegangen)
Dramatisches Derby in Rosellen: BV Wevelinghoven führte nach elf Minuten durch Alican Korkmaz und Christian Bayer mit 2:0. In einer hektischen Schlussphase kassierte Tim Gauls (83.) Rot wegen Handspiels. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kwadwo Atta-Yeboah (84.), der in der Nachspielzeit (90.+1) auch noch den Ausgleich erzielte.
SV Rosellen – BV Wevelinghoven 2:2
SV Rosellen: Jonas König, Eduard Hildenberg, Peter Küsgen (34. Jonas von Seckendorff), Janik Becker, Luca Töpfer, Simon Petri (73. Jost Borgmeier), Pascal Wego (46. Justin Kuska), Kwadwo Atta-Yeboah, Sven Lennart Nitsch, Julian Schnock (73. Ahlonko Cedric Kponton), Mert Sarimese (81. Andre Amado Damasio) - Trainer: Christian Höller - Trainer: Hermann Josef Otten
BV Wevelinghoven: Rene Manfred Lauterbach, Tim Gauls, Clemens Goetz, Dario Russo, Christian Bayer (71. Hendrik van Hooven), Luca Dominguez (60. Dominik Peik), Dominic Esche, Tarik Alihodzic (80. Nick Eißenberg), Niklas Hanen (60. Linus Caspers), Alican Korkmaz (60. Manuel Sousa), Maik Odenthal - Trainer: Maik Odenthal - Trainer: Markus Stupp
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Alican Korkmaz (4.), 0:2 Christian Bayer (11.), 1:2 Kwadwo Atta-Yeboah (84. Handelfmeter), 2:2 Kwadwo Atta-Yeboah (90.+1)
Rot: Tim Gauls (83./BV Wevelinghoven/Handspiel)
Ein Debakel erlebte der FC Zons gegen den übermächtigen SV Glehn. Bereits nach 14 Minuten stand es 0:2, ehe Dane Siewierski kurz vor der Pause den dritten Treffer nachlegte. In Hälfte zwei spielten sich die Gäste in einen Rausch: Gian Rustemov, Simon Jansen, Yurii Komiahin, Jonah Flinn Kluth und erneut Siewierski, der insgesamt dreimal traf, erhöhten bis auf 0:8. Für Zons blieb nur Frust, Glehn mischt weiter ganz oben mit.
FC Zons – SV Glehn 0:8
FC Zons: Patrick Pelikan, Leonhard Johannes Steinborn (32. Timo Georg), Gabriel Lehnen, Sebastian Reiter, Marvin Müdder (46. Ayman Hamza), Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Connor Finn Sauer (76. Ammar Kardovic), Robin Marco Odendahl, Ozan Günes, Marcel Vonden - Trainer: Kevin Lipinski
SV Glehn: Sebastian Steen, Simon Jansen (64. Luis Schoppe), Mirco Tenten (69. Benedikt Dressler), Tobias Jakob Erkes (54. Tim Beineke), Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Florian Tuerk (57. Yurii Komiahin), Tobias Böhme (69. Thomas Kallen), Kevin Geringer, Gian Rustemov, Dane Siewierski - Trainer: Frank Lambertz
Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Dane Siewierski (11.), 0:2 Kevin Geringer (14.), 0:3 Dane Siewierski (44.), 0:4 Gian Rustemov (51.), 0:5 Simon Jansen (56.), 0:6 Yurii Komiahin (66.), 0:7 Jonah Flinn Kluth (70.), 0:8 Dane Siewierski (79.)
SG Grimlinghausen / Norf: Kevin Goeres, Pascal Sorgatz (80. David Bel Lang), Seymen Adibelli, Matas Narusis (64. Milad Bastanipour), Nick Potzinger, Marcel Gasch, David Gette, Lars Wyschanowski, Luis Nunez Fernandez, Philipp Jost, Moritz Gabriel - Trainer: Lutz Krumradt - Trainer: Eugen Schupmann
Sportfreunde Vorst: Silas Rudolph, Niklas Schröter (65. Leon Jansen), Alain Thapa, David Erberich, Arne de Nardo, Kai Bodewitz, Thivaskar Pharathithasan, Mirco Donaera (61. Alexander Cule), Mattis Oltersdorf, Amir Alili (89. Kevin Himmel), Hussein Hammoud - Trainer: Marc Reiners - Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
Schiedsrichter: Melina Reuschel - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Hussein Hammoud (14.), 1:1 Nick Potzinger (43.), 1:2 Alexander Cule (67.), 2:2 Moritz Gabriel (83.)
Rot: Mattis Oltersdorf (41./Sportfreunde Vorst/Grätsche an der Seitenlinie gegen Narusis)
Torfestival in Büttgen: Der TuS Grevenbroich ging durch Dzenan Sinanovic früh in Führung, doch der VfR Büttgen schlug zurück. Eric Roeber glich aus, ehe Rick Mosheim mit einem Hattrick (21./29./44.) die Weichen stellte. Nach dem 5:1 durch Patrick Becker (61.) verkürzte Mustafa Öztürk, doch Andre Zimmer (74.) stellte den 6:2-Endstand her. Gelb-Rot für Ismet Cakmak (64.) erschwerte Grevenbroich zusätzlich. Büttgen ist Tabellenzweiter, denn am Sonntag zog Grefrath wieder vorbei.
VfR Büttgen – TuS Grevenbroich 6:2
VfR Büttgen: Justin Jones, Luca Wefers, Vincent Cornelius Coussot (71. Andre Zimmer), Leonhard Eicker (63. Leon Funkel), Marvin Begemann, Maik Mosheim, Rick Mosheim, Patrick Becker, Eric Roeber (71. Robin Stoffer), Jan Luca Piel (75. Eriton Ala), Florian Alexandre Krings - Trainer: Julian Barbos - Trainer: Marc Radtke
TuS Grevenbroich: Niclas-Tobias Bier, Emil Finn Palmowski, Giovanni Muni (46. Jan-Niklas Eschweiler), Kaijo Offermanns, Martin Hermel, Lars Faßbender, Ardit Mehmeti (46. Mustafa Öztürk), Marcos Jose Rojas Padron, Ismet Cakmak, Malik Sinanovic (76. Mehmet Ali Ergül), Dzenan Sinanovic - Trainer: Stephan Jager
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dzenan Sinanovic (8.), 1:1 Eric Roeber (11.), 2:1 Rick Mosheim (21.), 3:1 Rick Mosheim (29.), 4:1 Rick Mosheim (44.), 5:1 Patrick Becker (61.), 5:2 Mustafa Öztürk (73.), 6:2 Andre Zimmer (74.)
Gelb-Rot: Ismet Cakmak (64./TuS Grevenbroich/Foul)
Torreigen in Neuss: SV Germania Grefrath 1926 dominierte von Beginn an und führte durch Tiago Filipe Pinho Ferreira und Johannes Beys früh mit 2:0. Trotz zwischenzeitlicher Treffer der Gastgeber bauten die Gäste ihr Polster kontinuierlich aus. Neben Doppeltorschütze Beys trafen Nicklas Brandon Kohlmann, Noel Schneider, Bozidar Mestrovic, Enrico Seeger und Bruno Nüße. Am Ende stand ein klares 8:3 für Grefrath, das die Tabellenführung übernommen hat.
5. Spieltag
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Zons - FC Straberg
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Glehn - Sportfreunde Vorst
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - VfR Büttgen
So., 14.09.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - FSV Vatan Neuss
So., 14.09.25 15:00 Uhr DJK Novesia Neuss - SV Rosellen
So., 14.09.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SG Grimlinghausen / Norf
So., 14.09.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - SG Orken-Noithausen
So., 14.09.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - SVG Neuss-Weissenberg II
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - BV Wevelinghoven
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - TuS Grevenbroich
So., 21.09.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - DJK Novesia Neuss
So., 21.09.25 15:00 Uhr SV Rosellen - TuS Reuschenberg
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Straberg - SV Glehn
So., 21.09.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC SF Delhoven
So., 21.09.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - FC Zons
So., 21.09.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SV Germania Grefrath 1926
