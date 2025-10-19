 2025-10-15T11:43:40.576Z

Grefrath spielt stark.
Grefrath spielt stark. – Foto: Michael Zöllner

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: alle Ergebnisse, alle Tore!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich, parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss.

Kreisliga A GV/NE
TuS Grevenb.
Wevelinghov.
DJK Novesia
Delhoven

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich - wird es wieder ein Last-Minute-Sieg wie zuletzt? Parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss. So läuft der 10. Spieltag:

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
TuS Grevenbroich
TuS GrevenbroichTuS Grevenb.
SV Germania Grefrath 1926
SV Germania Grefrath 1926Ge. Grefrath
0
4
Abpfiff
Der SV Germania Grefrath ließ beim TuS Grevenbroich nichts anbrennen und feierte einen klaren Auswärtssieg. Bereits nach neun Minuten stand es 0:2, nachdem Etienne Piehler (5.) und Bozidar Mestrovic per Strafstoß (9.) trafen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Grefrath dominant: Piehler schnürte mit Treffern in der 53. und 81. Minute einen Dreierpack. Damit bleibt der Tabellenführer auch im zehnten Spiel ungeschlagen.

TuS Grevenbroich – SV Germania Grefrath 1926 0:4
TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Telmo Jose Leal Miudo, Giovanni Muni, Kaijo Offermanns, Lars Faßbender, Ardit Mehmeti, Noah Troles, Marcos Jose Rojas Padron, Dominik Jahn (31. Emil Finn Palmowski), Daniel Una Dominguez, Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Jager
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers, Patryk Kamil Taberski, Colin Iffländer, Leon Eberwein, Luis Fridolin Eberwein, Noel Schneider (41. Damian Kaluza), Enrico Seeger (78. Patrick Piwowar), Etienne Piehler (86. Constantin Julius Przybilla), Bozidar Mestrovic (90. David Hilgers) - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Etienne Piehler (5.), 0:2 Bozidar Mestrovic (9. Foulelfmeter), 0:3 Etienne Piehler (53.), 0:4 Etienne Piehler (81.)

Fr., 17.10.2025, 20:00 Uhr
Sportfreunde Vorst
Sportfreunde VorstSF Vorst
DJK Novesia Neuss
DJK Novesia NeussDJK Novesia
1
2
Abpfiff

In einem intensiven Duell setzte sich die DJK Novesia Neuss knapp durch. Doppeltorschütze Christian Bergmayer brachte die Gäste mit Treffern in der 27. und 59. Minute komfortabel in Front. Die Sportfreunde Vorst warfen in der Schlussphase alles nach vorn, mehr als der Anschlusstreffer durch Dennis Meyer (77.) gelang aber nicht. Die Sportfreunde haben nun acht Punkte weniger als der Zweite.



Sportfreunde Vorst – DJK Novesia Neuss 1:2
Sportfreunde Vorst: Dominik Schlangen, Niklas Schröter, Alain Thapa, Alexander Cule, Sedat Yaldirak, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Thivaskar Pharathithasan, Mattis Oltersdorf (74. Saran Rajakumaran), Nick Ohlrau (66. David Erberich), Daniel Markwica - Co-Trainer: Marc Reiners - Co-Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Christian Bergmayer (81. Ruben Barrink), Fabio Benjamin Soares Oliveira (65. Nico Deniz Syska), Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Sebastian Lohr, Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Schulenberg, David Hoeveler (65. Nikolai Spelter), Timo Arvanitidis (75. Meikel Pinho da Silva), Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber
Schiedsrichter: Taner Yalcin - Zuschauer: 139
Tore: 0:1 Christian Bergmayer (27.), 0:2 Christian Bergmayer (59.), 1:2 Dennis Meyer (77.)

Heute, 15:30 Uhr
VfR Büttgen
VfR BüttgenVfR Büttgen
FC Straberg
FC StrabergFC Straberg
2
1
Heute, 12:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg II
SG Orken-Noithausen
SG Orken-NoithausenSG Orken
4
4
Abpfiff
Heute, 15:00 Uhr
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
SV Glehn
SV GlehnSV Glehn
0
0
Abpfiff
Heute, 15:15 Uhr
FC SF Delhoven
FC SF DelhovenDelhoven
BV Wevelinghoven
BV WevelinghovenWevelinghov.
0
4
Abpfiff
Heute, 15:30 Uhr
SG Grimlinghausen / Norf
SG Grimlinghausen / NorfSG Grimlinghausen / Norf
TuS Reuschenberg
TuS ReuschenbergReuschenberg
1
4
Heute, 15:30 Uhr
FSV Vatan Neuss
FSV Vatan NeussFSV Vatan
FC Zons
FC ZonsFC Zons
0
1
Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven

12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen

André NückelAutor