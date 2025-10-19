Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: alle Ergebnisse, alle Tore!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich - wird es wieder ein Last-Minute-Sieg wie zuletzt? Parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss. So läuft der 10. Spieltag:
TuS Grevenbroich – SV Germania Grefrath 1926 0:4
TuS Grevenbroich: Miguel Filipe Pinho Ferreira, Telmo Jose Leal Miudo, Giovanni Muni, Kaijo Offermanns, Lars Faßbender, Ardit Mehmeti, Noah Troles, Marcos Jose Rojas Padron, Dominik Jahn (31. Emil Finn Palmowski), Daniel Una Dominguez, Mustafa Öztürk - Trainer: Stephan Jager
SV Germania Grefrath 1926: Yannick Hansen, Philipp Herten, Danilo Brockers, Patryk Kamil Taberski, Colin Iffländer, Leon Eberwein, Luis Fridolin Eberwein, Noel Schneider (41. Damian Kaluza), Enrico Seeger (78. Patrick Piwowar), Etienne Piehler (86. Constantin Julius Przybilla), Bozidar Mestrovic (90. David Hilgers) - Trainer: Jörg Gartz
Schiedsrichter: Dominik Gußdorf (Neuss) - Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Etienne Piehler (5.), 0:2 Bozidar Mestrovic (9. Foulelfmeter), 0:3 Etienne Piehler (53.), 0:4 Etienne Piehler (81.)
In einem intensiven Duell setzte sich die DJK Novesia Neuss knapp durch. Doppeltorschütze Christian Bergmayer brachte die Gäste mit Treffern in der 27. und 59. Minute komfortabel in Front. Die Sportfreunde Vorst warfen in der Schlussphase alles nach vorn, mehr als der Anschlusstreffer durch Dennis Meyer (77.) gelang aber nicht. Die Sportfreunde haben nun acht Punkte weniger als der Zweite.
Sportfreunde Vorst – DJK Novesia Neuss 1:2
Sportfreunde Vorst: Dominik Schlangen, Niklas Schröter, Alain Thapa, Alexander Cule, Sedat Yaldirak, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Thivaskar Pharathithasan, Mattis Oltersdorf (74. Saran Rajakumaran), Nick Ohlrau (66. David Erberich), Daniel Markwica - Co-Trainer: Marc Reiners - Co-Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger
DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Christian Bergmayer (81. Ruben Barrink), Fabio Benjamin Soares Oliveira (65. Nico Deniz Syska), Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Sebastian Lohr, Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Schulenberg, David Hoeveler (65. Nikolai Spelter), Timo Arvanitidis (75. Meikel Pinho da Silva), Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber
Schiedsrichter: Taner Yalcin - Zuschauer: 139
Tore: 0:1 Christian Bergmayer (27.), 0:2 Christian Bergmayer (59.), 1:2 Dennis Meyer (77.)
11. Spieltag
Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926
Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf
So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II
So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss
So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst
So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich
So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen
So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven
12. Spieltag
Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen
So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn
So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven
So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss
So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons
So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg
So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen
