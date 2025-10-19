Kreisliga A Grevenbroich-Neuss live: alle Ergebnisse, alle Tore!

Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Tabellenführer Germania Grefrath muss am Freitag zum TuS Grevenbroich - wird es wieder ein Last-Minute-Sieg wie zuletzt ? Parallel steigt ein Verfolgerduell zwischen Sportfreunde Vorst und Novesia Neuss. So läuft der 10. Spieltag:

Der SV Germania Grefrath ließ beim TuS Grevenbroich nichts anbrennen und feierte einen klaren Auswärtssieg. Bereits nach neun Minuten stand es 0:2, nachdem Etienne Piehler (5.) und Bozidar Mestrovic per Strafstoß (9.) trafen. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Grefrath dominant: Piehler schnürte mit Treffern in der 53. und 81. Minute einen Dreierpack. Damit bleibt der Tabellenführer auch im zehnten Spiel ungeschlagen.

In einem intensiven Duell setzte sich die DJK Novesia Neuss knapp durch. Doppeltorschütze Christian Bergmayer brachte die Gäste mit Treffern in der 27. und 59. Minute komfortabel in Front. Die Sportfreunde Vorst warfen in der Schlussphase alles nach vorn, mehr als der Anschlusstreffer durch Dennis Meyer (77.) gelang aber nicht. Die Sportfreunde haben nun acht Punkte weniger als der Zweite.





Sportfreunde Vorst – DJK Novesia Neuss 1:2

Sportfreunde Vorst: Dominik Schlangen, Niklas Schröter, Alain Thapa, Alexander Cule, Sedat Yaldirak, Moritz Wermeling, Dennis Meyer, Thivaskar Pharathithasan, Mattis Oltersdorf (74. Saran Rajakumaran), Nick Ohlrau (66. David Erberich), Daniel Markwica - Co-Trainer: Marc Reiners - Co-Trainer: Robert Niestroj - Trainer: Patrick Ohligschläger

DJK Novesia Neuss: Leon Reinartz, Christian Bergmayer (81. Ruben Barrink), Fabio Benjamin Soares Oliveira (65. Nico Deniz Syska), Kimon Ferber, Ivan Lourenço Vieira, Sebastian Lohr, Andre Gomes Jordao, Pascal Felix Schulenberg, David Hoeveler (65. Nikolai Spelter), Timo Arvanitidis (75. Meikel Pinho da Silva), Saverio Amoroso - Trainer: Darius Ferber

Schiedsrichter: Taner Yalcin - Zuschauer: 139

Tore: 0:1 Christian Bergmayer (27.), 0:2 Christian Bergmayer (59.), 1:2 Dennis Meyer (77.)

Heute, 15:30 Uhr VfR Büttgen VfR Büttgen FC Straberg FC Straberg 2 1 PUSH

Heute, 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss FSV Vatan FC Zons FC Zons 0 1 PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

11. Spieltag

Do., 23.10.25 20:00 Uhr SV Glehn - SV Germania Grefrath 1926

Fr., 24.10.25 20:00 Uhr FC Zons - SG Grimlinghausen / Norf

So., 26.10.25 15:00 Uhr SV Rosellen - SVG Neuss-Weissenberg II

So., 26.10.25 15:00 Uhr FC Straberg - FSV Vatan Neuss

So., 26.10.25 15:15 Uhr TuS Reuschenberg - Sportfreunde Vorst

So., 26.10.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - TuS Grevenbroich

So., 26.10.25 15:30 Uhr SG Orken-Noithausen - VfR Büttgen

So., 26.10.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - FC SF Delhoven



12. Spieltag

Fr., 31.10.25 20:00 Uhr VfR Büttgen - SV Rosellen

So., 02.11.25 12:30 Uhr SVG Neuss-Weissenberg II - SV Glehn

So., 02.11.25 15:00 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - BV Wevelinghoven

So., 02.11.25 15:00 Uhr TuS Grevenbroich - DJK Novesia Neuss

So., 02.11.25 15:00 Uhr Sportfreunde Vorst - FC Zons

So., 02.11.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - TuS Reuschenberg

So., 02.11.25 15:30 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - FC Straberg

So., 02.11.25 15:30 Uhr FSV Vatan Neuss - SG Orken-Noithausen

