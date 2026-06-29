Kreisliga A Grevenbroich-Neuss: Diese Transfers stehen schon fest

SG SG Grimlinghausen / Norf / TSV NorfTrainer:
Ramiro Nunez-Fernandez, Rene KaufmannZugänge:
Nico Kaufmann (DJK Gnadental), Maurice Wolff (SVG Neuss-Weissenberg), Tobi Brock (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Samuel Hebben (SV Rheinwacht Stürzelberg II)Abgänge:
Dimitrij Spitzkat (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Stefan Spitzkat (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Philipp Jost (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), David Bel Lang (Spanien), Lutz Krumradt (TuS Hackenbroich), David Alertz (SC Grimlinghausen II), Samir Derris (FC Straberg)SC Kapellen-Erft IITrainer:Zugänge:
Firat Öktem (TuS Hackenbroich), Santiago Rojas Hawlitschek (BV Wevelinghoven), Georgios Madatsidis (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Semih Sari (SVG Grevenbroich), Luca Jenckel (SC Kapellen-Erft), Abdijabar Mohamud Jama (SC Kapellen-Erft), Adriano Duhanaj (SC Kapellen-Erft), Josue Mabwati (SC Kapellen-Erft), Alexander Meisner (SC Kapellen-Erft), Dennis Etich (TuS Hackenbroich), Ibrahim Weisel (VfB 03 Hilden), Lennart Romboy (VfL Jüchen-Garzweiler), Luca Lehne (Bedburger Ballspielverein)Abgänge:
Panuwat Menta (), Johannes Breuer Ü40 (verdientes Karriereende), Dominik Petrik (Pause), Perendim Kurmehaj (1. FC Grevenbroich-Süd II)SG Orken-NoithausenTrainer:
Andre ZornZugänge:
Jan Henrik Frinken (SV Rot-Weiß Elfgen), Kent Altuntas (FSV Vatan Neuss), Arda Arisoy (FSV Vatan Neuss), Beytullah Erdal (SVG Grevenbroich), Fabian Konzendorf (BV Wevelinghoven), Yoldas Gülen (Reaktivlert), Abdijabar Mohamud Jama (SC Kapellen-Erft)Abgänge:
Eric Schüller (BV Wevelinghoven), Pascal Schmitz (SG Orken-Noithausen II), Simon Kozany (Unbekannt), Dennis Franica (BV Wevelinghoven), Arda Acimis (Pausiert), Sidar Kemaloglu (KSV Mesopotamia Grevenbroich), Imer Fazlija (Auslandssemsester), Fatih Sarimese (SVG Grevenbroich II)Sportfreunde VorstTrainer:
Patrick OhligschlägerZugänge:
Karam Ramadan (), Sam Karamloo (), Leon Szaramowicz (TuS Reuschenberg), Justus Wenzel (Teutonia Kleinenbroich)Abgänge:
Mattis Oltersdorf (SG Kaarst), Moritz Wermeling (Rheydter SV), Daniel Markwica (Rheydter SV), Hussein Hammoud (TJ Dormagen II)SpVg Gustorf/GindorfTrainer:
Marcel StormannsZugänge:
Emil Finn Palmowski (TuS Grevenbroich), Andre Häntsch (1. FC Grevenbroich-Süd II), Fabian Wogirz (SuS Gohr)Abgänge:
Oliver Wirtz (Karriereende)SSV DelrathTrainer:
Sascha QuerbachZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Bedburdyck/GierathTrainer:
Lukas BaumannZugänge:
Yannik Neumann (BV Wevelinghoven), Raul Jimenez Ubeda (SV 1909 Otzenrath)Abgänge:
Leon Sauer (DJK Gnadental), Noah Winkler (DJK Gnadental), Kilian Mischtal (SpVg Odenkirchen), Lucio Spengler (SV Eilendorf), Babinath Nathan (TuS Grevenbroich)SV GlehnTrainer:
Frank LambertzZugänge:
Daniel Foerster (BV Weckhoven), Maximilian Kuhs (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Jörg Ferber (SC Kapellen-Erft)Abgänge:
Dane Siewierski (Holzheimer SG)SV RosellenTrainer:
Dalibor DobrasZugänge:
Maximilian Fells (DJK Gnadental), Leon Arnold Strube (), Marco Czempik (DJK Gnadental), Johannes Kultscher (Holzheimer SG), Marvin Meirich (DJK Gnadental), Jean-Claude Mangangula (SVG Neuss-Weissenberg II), Ayman Hamza (FC Zons)Abgänge:
Hendrik Aßhorn (DJK Novesia Neuss), Sinan Gal (), Luca Töpfer (DJK Novesia Neuss II)SVG Neuss-Weissenberg IITrainer:
Markus Bartsch, Daniel Duarte da SilvaZugänge:
Samuel Phillip Bahr (DJK Gnadental II), Ayman Lamrabti (Polizei SV Neuss), Emre Dogan (aus Eigener Jugend), Elias Carrilho (aus Eigener Jugend), Danijel Afizovic (TuS Hackenbroich), Almin Deljkovic (Holzheimer SG II), Maciej Damian Kaplan (Holzheimer SG II), Daniel Duarte da Silva (Reaktiviert), Leon Pelzer (Reaktiviert)Abgänge:
Jean-Claude Mangangula (SV Rosellen), Tolga Deniz (DJK Gnadental II), Mert Simsek (SVG Neuss-Weissenberg III), Lukas Mpoutsios-Garcia (SVG Neuss-Weissenberg III), Igor Fafenrot (SVG Neuss-Weissenberg), Michael Hahnewald (Unbekannt), Pascal Bouillon (Unbekannt), Marvin Grigoriadis (Unbekannt), Miguel Maurer (Unbekannt), Emre Sahin (Unbekannt), Nico Kempermann (Unbekannt), Adrian Wings (Unbekannt), Arnas Popp (Unbekannt), Adrian Wings (SVG Neuss-Weissenberg III), Michael Hahnewald (SVG Neuss-Weissenberg III), Marvin Grigoriadis (SVG Neuss-Weissenberg III), Pascal Bouillon (SVG Neuss-Weissenberg III), Burak Gökbayrak (Unbekannt)TuS ReuschenbergTrainer:
Lars SchophovenZugänge:
keineAbgänge:
Leon Szaramowicz (Sportfreunde Vorst), Souleymane Diaw (SV Rheinwacht Stürzelberg II), Komi Senyo Akpabla (DJK Gnadental II), Patrick Herzke (Holzheimer SG), Bayram Özcakal (FSV Vatan Neuss), Yakup Akbulut (FSV Vatan Neuss)VfR BüttgenTrainer:
Marcel MüllerZugänge:
Christopher Weber (SV Eintracht Hohkeppel), Pascal Becker (VdS 1920 Nievenheim)Abgänge:
Marvin Begemann (Benfica Lissabon), Dominik Humpfle (Pause), Benedikt Hambloch (Beruflich), Yanik Gabor (Pause)
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