𝐊𝐫𝐞𝐢𝐬𝐥𝐢𝐠𝐚 𝐀 𝐆𝐫.𝟏 - 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝟐𝟔/𝟐𝟕 von Elias Lang · Heute, 00:43 Uhr · 0 Leser

– Foto: Marcel Eichholz

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Die Vorbereitungszeit ist vorbei – am kommenden Sonntag, den 16.08.2026, startet die Kreisliga A in die neue Saison. Doch wie haben sich die Mannschaften auf die bevorstehende Spielzeit vorbereitet? Das könnt ihr hier nachlesen. 𝐕𝐈𝐊𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐁𝐔𝐂𝐇𝐇𝐎𝐋𝐙

Der Absteiger aus Duisburg absolvierte in der Vorbereitung acht Testspiele. Los ging es am Donnerstag, den 2.7.2026, und gleich das erste Spiel war ein echtes Highlight: Zuhause traf man auf den Drittligisten MSV Duisburg – die Partie ging jedoch deutlich mit 0:21 verloren. Eine Woche später folgte das Duell mit der ersten Mannschaft des DSV 1900 aus der Bezirksliga, das mit 1:1 endete, bevor man den TV Kaldenhausen aus Moers zuhause mit 6:1 bezwingen konnte. Anschließend stand eine englische Woche an: Donnerstags reiste man nach Meiderich zur DJK Lösort und kehrte mit einem 6:1-Sieg zurück, ehe man sonntags zuhause gegen den TV Voerde mit 1:5 verlor. Sieben Tage später trennte man sich zuhause mit 3:3. In der letzten Vorbereitungswoche stand erneut eine englische Woche mit zwei Heimspielen an: Dienstags unterlag man dem VfB Uerdingen mit 2:4, und sonntags empfing man die zweite Mannschaft des SV Budberg. Diese Partie endete mit 2:1. Den Saisonstart bestreitet Buchholz zuhause gegen den Mülheimer SV II. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 2 – 2 – 4 𝟏. 𝐅𝐂 𝐌Ü𝐋𝐇𝐄𝐈𝐌-𝐒𝐓𝐘𝐑𝐔𝐌

Der zweite Absteiger, der aus Mülheim kommt, absolvierte in der Vorbereitung neun Testspiele. Am 12.7.2026 startete die Mannschaft von Daniele Autieri mit den Vorbereitungsspielen. Zunächst reiste man zum Bezirksligisten SV Burgaltendorf und verlor dort mit 2:0. Danach folgte eine englische Woche: Nur zwei Tage nach dem ersten Testspiel stand das zweite an, diesmal zuhause gegen SuS 21 Oberhausen, ebenfalls Bezirksligist. In dieser Partie konnte man die 1:0-Führung bis zur 75. Minute halten, unterlag am Ende jedoch mit 1:3. Wieder nur zwei Tage später, am Donnerstag, fuhr man nach Oberhausen zum FC Blau-Weiß Italia und feierte dort den ersten Saisonsieg der Vorbereitung. Die englische Woche endete drei Tage später am Sonntag, als man die SF Königshardt empfing und sich mit 1:1 trennte. Eine Woche später ging es erneut nach Oberhausen, diesmal zum Kreisliga-B-Ligisten Post SB Oberhausen. Hier zeigte man, was man wirklich kann, und gewann klar mit 8:0. Vor zwei Wochen standen zwei weitere Spiele mit zwei Siegen gegen TuS Union 09 Mülheim und RuWa Dellwig an. In der letzten Testspielwoche folgten zwei Auswärtsspiele gegen MTV Union Hamborn und Türkiyemspor Essen. Gegen Hamborn gewann man mit 7:3, gegen Türkiyemspor Essen verlor man auswärts mit 4:1. Die Styrumer müssen zum ersten Ligaspiel nach Mündelheim reisen. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 5 – 1 – 3 𝐆𝐒𝐆 𝐃𝐔𝐈𝐒𝐁𝐔𝐑𝐆

GSG Duisburg ist der dritte und letzte Absteiger aus der Bezirksliga. Für die erste Kreisliga-Saison seit 2019/20 entschied man sich für elf Testspiele. Das erste Testspiel fand am 5.7.2026 in Hiesfeld statt und wurde mit 2:3 gewonnen. Eine Woche später ging es zum SV Friedrich, wobei das Spiel gegen den Bezirksligisten deutlich mit 8:3 verloren wurde. Auch für GSG gab es in der Vorbereitung englische Wochen – die erste hatte es in sich: drei Spiele in einer Woche. Mittwoch und Freitag durfte man zuhause ran und konnte beide Spiele gewinnen, bevor man sonntags nach Walsum zur Eintracht reiste und sich durch ein spätes Gegentor mit 3:4 geschlagen geben musste. Nach einer Woche Training ging es freitags wieder zuhause los gegen Beeckerwerth, wo man mit 4:2 gewann, bevor man zwei Tage später am Sonntag erneut zuhause gegen den Kreis-A-Ligisten aus Moers antrat und mit 0:4 verlor. Es folgte eine weitere englische Woche: Mittwoch gewann man zuhause, Sonntag auswärts. Das vorletzte Testspiel verlor man zuhause mit 1:4 gegen Adler Oberhausen, das abschließende Testspiel am Sonntag zuhause endete mit 0:8. Zum ersten Ligaspiel reist man nach Mülheim an die Moritzstraße zum SC Croatia. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 6 – 0 – 5 𝐌Ü𝐋𝐇𝐄𝐈𝐌𝐄𝐑 𝐒𝐕 𝟎𝟕 𝐈𝐈

Für die Mannschaft vom Saarnberg war es eine solide Vorbereitung mit fünf Testspielen und einem Miniturnier in Mintard. Nach dem Auftakt gegen Adler Union Frintrop, den man mit 2:3 verlor, gelang gegen die dritte Mannschaft des MSV 07 der erste Sieg. Am darauffolgenden Wochenende gewann man dann äußerst knapp – dank zweier später Treffer – zuhause mit 4:3 gegen die dritte Mannschaft des SV Budberg. Im Anschluss stand das Mintarder Sommerturnier auf dem Programm: Samstags musste man sich TuSpo Saarn mit 0:3 geschlagen geben, sonntags zeigte man dann, was man wirklich kann, und fertigte Blau-Weiß Mintard II mit 7:0 ab. Am 2. August folgte das vorletzte Testspiel gegen SuS 09 Dinslaken II, das ebenfalls erst durch einen späten Treffer knapp mit 5:4 gewonnen wurde. Sieben Tage später stand schließlich das letzte Vorbereitungsspiel gegen Werden Heidhausen an. Am ersten Spieltag geht es nach Duisburg zur Viktoria aus Buchholz. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 4 – 1 – 2 𝐅𝐂 𝐓𝐀𝐗𝐈 𝐃𝐔𝐈𝐒𝐁𝐔𝐑𝐆

Am 19.7.2026 startete die Vorbereitung für die Duisburger gegen die dritte Mannschaft von Adler Frintrop, die man souverän mit 7:4 zuhause gewann. Am darauffolgenden Donnerstag konnte man nach zwei gescheiterten Anläufen, zuhause zu spielen, schließlich auswärts gegen den OSC Rheinhausen antreten, wobei man sich unentschieden trennte. Vier Tage später spielte man auswärts in Hamborn und konnte erneut als Sieger nach Hause fahren. Nach einem torreichen Spiel gegen TGD Essen-West durfte man mit einem 9:6-Sieg nach Duisburg zurückkehren. Danach folgte noch das Auswärtsspiel gegen Walsum, das man durch einen späten Gegentreffer mit 0:1 verlor. Taxi startet am 16.8.2026 zuhause gegen den SV Heißen in die neue Saison. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 3 – 1 – 1 𝐒𝐂 𝐂𝐑𝐎𝐀𝐓𝐈𝐀 𝐌Ü𝐋𝐇𝐄𝐈𝐌

Für die Mülheimer von der Moritzstraße begann die Vorbereitung am 5.7.2026 auswärts, wo man knapp mit 1:2 gegen TGD Essen-West unterlag. Eine Woche später folgte am Wochenende der heimische Croatia Cup, bei dem man sowohl gegen Blau-Weiß Mintard als auch gegen den Dümptener TV mit 3:1 gewann; das Finale gegen die zweite Vertretung des SV Heißen konnte man mit 6:2 dominieren. Sieben Tage später stellte sich Trainer Maly der Herausforderung gegen den Landesligisten SG Essen-Schönebeck – diese Aufgabe erwies sich als zu groß, und man verlor mit 0:9. Es folgte eine englische Woche, in der man beide Spiele gewann; am Sonntag zeigte man dann, was wirklich in der Mannschaft steckt, und gewann haushoch mit 7:0. Direkt im Anschluss folgte eine weitere englische Woche, in der man ebenfalls beide, wenn auch knappe, Spiele gewann. Auch eine dritte englische Woche durfte natürlich nicht fehlen. Zunächst unter der Woche auswärts in Hamborn bei Gelb-Weiß 1930, bevor man sonntags vor heimischer Kulisse gegen SV Menzelen mit 4:2 abschloss. Zum Saisonstart empfängt Croatia Mülheim an der Moritzstraße die GSG Duisburg. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 9 – 0 – 2 𝐓𝐔𝐒𝐏𝐎 𝐒𝐀𝐀𝐑𝐍

Die Saarner starteten mit einem 3:2-Heimsieg in die Vorbereitung. Danach ging es direkt in den Croatia Cup, wo man zunächst souverän mit 6:2 gegen die zweite Mannschaft von Croatia Mülheim gewann und im zweiten Spiel der zweit Vertretung vom SV Heißen mit 1:2 unterlag. Das Spiel um Platz 3 konnte man dann wieder für sich entscheiden. Sieben Tage später gewann man vor heimischer Kulisse mit 4:0 gegen den TSV Bruckhausen, bevor in einer englischen Woche mit drei Spielen zunächst ein 7:1-Sieg gegen ETB II gelang. Samstags folgten dann zwei Spiele à 90 Minuten beim Mintarder Sommerturnier, bei dem man den ersten Platz belegte. Das kurzfristig angesetzte Testspiel gegen Glückauf Sterkrade, das für eine weitere englische Woche sorgte, endete durch einen sehr späten Treffer unentschieden. Sonntags fuhr man dann nach Essen zu Croatia und verlor dort deutlich mit 0:4. Das letzte Testspiel gegen SV Borbeck endete mit 1:0 für die Saarner. Zum Saisonstart steigt ein echtes Topspiel: Saarn empfängt zuhause den SV Duissern. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 8 – 1 – 2 𝐓𝐔𝐒 𝐌Ü𝐍𝐃𝐄𝐋𝐇𝐄𝐈𝐌

Vorbereitungsstart gegen den Bezirksligisten SV Rhenania Hamborn, den man zuhause gewinnen konnte. Im nächsten Spiel traf man erneut auf ein Team aus der Bezirksliga, diesmal CSV Marathon Krefeld, gegen das man nur knapp mit 0:1 verlor. Der TV Kaldenhausen war der nächste Gegner – Mündelheim gewann haushoch mit 12:0, ebenso wie eine Woche später gegen Dersimspor mit 11:2. Die letzte Vorbereitungswoche schloss man mit zwei weiteren Testspielen ab: zunächst zuhause gegen den SV Millingen, das man mit 4:2 gewann, und anschließend auswärts gegen Blau-Gelb Überruhr, das mit 0:6 endete. Vor heimischer Kulisse startet man in die Kreisliga-A-Saison gegen den 1. FC Mülheim-Styrum. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 5 – 0 – 1 𝐃𝐔𝐈𝐒𝐁𝐔𝐑𝐆𝐄𝐑 𝐒𝐂 𝐏𝐑𝐄𝐔𝐒𝐒𝐄𝐍

MSV Duisburg – so hieß der erste Gegner in der Vorbereitung der in der vergangenen Saison abgestiegenen Duisburger. Eine besondere, wenn auch sportlich wenig positive Erfahrung: Man verlor die Partie mit 0:21. Danach testete man gegen die zweite Mannschaft der Spielvereinigung aus Meiderich und gewann mit sechs Toren Vorsprung. Auch gegen Dersimspor konnte man sich mit einem guten 6:4 durchsetzen. Im Spiel gegen SF Königshardt musste man sich mit 1:2 geschlagen geben, bevor man donnerstags in das vorletzte Vorbereitungsspiel ging, das man ebenfalls mit 1:2 verlor. Sonntags gegen Albania Duisburg konnte man knapp mit 1:0 gewinnen. Zuhause gegen den Aufsteiger SV Wanheim startet man in die Saison 2026/27. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 4 – 0 – 2 𝐄𝐓𝐔𝐒 𝐁𝐈𝐒𝐒𝐈𝐍𝐆𝐇𝐄𝐈𝐌

Die Bissingheimer bestritten insgesamt sechs Testspiele in der Vorbereitung. Los ging es am 4.7.2026 mit einem 3:4-Sieg gegen die eigene Alte-Herren-Mannschaft. Es folgte eine 1:4-Heimniederlage gegen Albania Duisburg. Am 26.7.2026 stand das nächste Spiel an: Auswärts gegen den SV Hösel II gewann man mit 3:1. Sieben Tage später musste man sich gegen die GSG Duisburg II, die in der Kreisliga C spielt, mit 2:3 geschlagen geben. Es folgte ein Unentschieden gegen Viktoria Buchholz II. Das letzte Vorbereitungsspiel gewann man auswärts mit 1:3. Die neue Saison startet man auswärts bei der SG Duisburg-Süd. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 3 – 1 – 2 𝐒𝐕 𝐃𝐔𝐈𝐒𝐒𝐄𝐑𝐍

Sechs Testspiele und ein Turnier – so bereitete sich der SV Duissern vor. Man startete gegen den Bezirksligisten FSV Duisburg und verlor nur knapp mit 3:4. Gegen SuS Viktoria Wehofen sah man eine Woche später zehn Tore, davon sieben für Duissern. Samstags war man dann zu Gast beim Vereinsturnier des MTV Union Hamborn: Das erste Spiel gewann man, das zweite sowie das Halbfinale verlor man, sicherte sich im Spiel um Platz 3 gegen ETB II aber noch den dritten Platz. Keine 24 Stunden später verlor man knapp mit 2:3 gegen den TV Asberg aus Moers. Am letzten Tag im Juli gewann man zuhause mit 4:2, bevor eine zweite englische Woche folgte – zunächst zuhause gegen den OSC Rheinhausen und anschließend gegen den TuS Asterlagen. Zum Saisonauftakt steht ein echtes Topspiel an: auswärts gegen Saarn. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 4 – 0 – 6 𝐒𝐕 𝐇𝐄𝐈𝐒𝐒𝐄𝐍

Turniersieg in der Vorbereitung! Aber der Reihe nach: Heißen startete mit einem dominanten 12:0-Sieg gegen den gleichklassigen DJK Adler Frintrop aus Essen. Auswärts in Sterkrade gegen Glückauf trennte man sich mit 2:2. Vor dem MWB Cup testete man noch gegen den VfR 08 Oberhausen und gewann haushoch mit 10:1. Der MWB Cup war die nächste Station: Zunächst gewann man samstags gegen den Kreisliga-B-Absteiger RW Mülheim, sonntags sollte man gegen Rojava spielen, die jedoch zurückzogen, sodass man das Spiel automatisch gewann und ins Finale einzog. Das Finale wurde eine Woche später gegen die Sportfreunde Mülheim ausgetragen und mit 11:0 gewonnen – damit sicherte man sich den MWB Cup 2026. Heißen testete zudem gegen DJK Arminia Lirich, das man mit 7:0 gewann, sowie zuhause gegen SuS Haarzopf, das mit einem Unentschieden endete. Zum Ligaauftakt geht es auswärts zu Taxi Duisburg. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 6 – 2 – 0 𝐒𝐆 𝐃𝐔𝐈𝐒𝐁𝐔𝐑𝐆-𝐒Ü𝐃

Nur ein Testspiel stand auf dem Vorbereitungsplan: auswärts bei Jahn Hiesfeld, das man gewinnen konnte. Die Duisburger starten zuhause gegen Bissingheim in die neue Saison. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 1 – 0 – 0 𝐒𝐕 𝐖𝐀𝐍𝐇𝐄𝐈𝐌 𝟏𝟗𝟎𝟎

Der Aufsteiger aus der Kreisliga B startete direkt mit drei Spielen in acht Tagen. Zunächst testete man gegen MSV Moers, wobei man deutlich unterlegen war und mit 2:7 verlor. Zwei Tage später spielte man in Osterfeld unentschieden, bevor man am Wochenende zuhause gegen den VfL Rheinhausen II mit 5:6 verlor. Es folgte eine weitere englische Woche: Freitags ging es nach Mündelheim zur zweiten Mannschaft, gegen die man gewann, sonntags verlor man gegen die dritte Vertretung von Viktoria Buchholz mit 3:6. Gegen den Kreis-B-Ligisten rettete man sich durch zwei Treffer in der 90. Minute noch zu einem Unentschieden. Der letzte Test erfolgte gegen Rheinland Hamborn II und endete mit 2:2. Man darf zum ersten Ligaspiel zu Preußen Duisburg reisen. 𝐕𝐨𝐫𝐛𝐞𝐫𝐞𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠𝐬𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐳 (𝐒 – 𝐔 – 𝐍): 1 – 3 – 3 𝐃Ü𝐌𝐏𝐓𝐄𝐍𝐄𝐑 𝐓𝐕

– Foto: Roberto Parolari