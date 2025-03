Kreisliga A: FCE II bricht den Bann, Germania überrollt Leer

Mit Unterstützung aus der Oberliga − FCE II holt ersten Saisonsieg

Im 19. Anlauf hat die Zweitvertretung des FC Eintracht Rheine es endlich geschafft: Gegen Emsdetten 05 II kommt die Mannschaft von Thorsten Weis erstmals in der laufenden Saison in den Genuss eines Sieges. Mit 4:2 siegen die Rheinenser im Abstiegsgipfel. Spätestens beim Blick auf den Spielberichtsbogen wird jedoch auch klar − einen riesigen Anteil am Erfolg haben einige Aushilfskräfte aus der Oberliga-Mannschaft der Eintrachtler: Tim Heger, Luca Meyer und Colin van den Berg laufen normalerweise vier Ligen höher auf. Neben Mannschaftskapitän Damian Brinkmann waren auch ausschließlich Oberliga-Spieler für die Tore des FCE verantwortlich. Luca Meyer traf zum zwischenzeitlichen 2:0, Tim Heger erhöhte mit seinem Doppelpack auf 4:0. Die Gäste aus Emsdetten kamen daraufhin noch einmal auf ein 4:2 heran (71', 90+1'), die sich anbahnende Aufholjagd kam aber zu spät ins Rollen. Mit den drei gewonnenen Punkten robbt sich FCE II bis auf sieben Punkte an die geschlagenen Emsdettener heran, die auf Platz 14 stehen. Mit den Sportfreunden Gellendorf und dem FC Schwarz-Weiß Weiner kommen die nächsten Gegner ebenfalls auf dem unteren Tabellendrittel, weitere Siege stehen daher aber noch lange nicht fest. Unterstützung aus der Oberliga war am vergangenen Wochenende nämlich nur möglich, da die Erste des FCE ein spielfreies Wochenende hatte.