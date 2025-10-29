Kreisliga A: FC Meerfeld muss gegen den SV Budberg II ran

Kreisliga A Moers: Der FC Meerfeld braucht eine starke Leistung, um gegen den SV Budberg II zu punkten. Das einzige Flutlichtspiel der Woche. So läuft Spieltag 12!

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr TV Asberg TV Asberg SV Sonsbeck SV Sonsbeck II 15:30 PUSH

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr SV Millingen SV Millingen Büdericher SV BüdericherSV 15:00 live PUSH

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr SV Schwafheim Schwafheim II GSV Moers GSV Moers II 15:30 live PUSH

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg

Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg

So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II

So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld

So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV

So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen

So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV



14. Spieltag

So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg

So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II

So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen

So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim

So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II

So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II

So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen

So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen

