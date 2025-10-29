Kreisliga A: FC Meerfeld muss gegen den SV Budberg II ran

Kreisliga A Moers: Der FC Meerfeld braucht eine starke Leistung, um gegen den SV Budberg II zu punkten. Das einzige Flutlichtspiel der Woche. So läuft Spieltag 12!
13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV
14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen
So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen
