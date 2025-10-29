 2025-10-29T14:40:31.903Z

Allgemeines
Asberg mischt oben mit.
Asberg mischt oben mit. – Foto: Steffen Schmitz

Kreisliga A: FC Meerfeld muss gegen den SV Budberg II ran

Kreisliga A Moers: Der FC Meerfeld braucht eine starke Leistung, um gegen den SV Budberg II zu punkten. Das einzige Flutlichtspiel der Woche.

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Moers
SV Budberg II
FC Meerfeld
SV Millingen
VfL R´hausen

Kreisliga A Moers: Der FC Meerfeld braucht eine starke Leistung, um gegen den SV Budberg II zu punkten. Das einzige Flutlichtspiel der Woche. So läuft Spieltag 12!

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Moers

>>> Die Transferliste der Kreisliga A Moers

________________

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Moers

Fr., 31.10.2025, 20:00 Uhr
FC Moers-Meerfeld
FC Moers-MeerfeldFC Meerfeld
SV Budberg
SV BudbergSV Budberg II
20:00
Spieltext FC Meerfeld - SV Budberg II

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
SpVgg Rheurdt-SchaephuysenRheurdt-Sch.
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
15:00
Spieltext Rheurdt-Sch. - SV Menzelen

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
FC Neukirchen-Vluyn 09/21
FC Neukirchen-Vluyn 09/21FC Neuk.-Vlu II
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim
15:30live
Spieltext FC Neuk.-Vlu II - Schwafheim

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
TV Asberg
TV AsbergTV Asberg
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck II
15:30
Spieltext TV Asberg - SV Sonsbeck II

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
SV Millingen
SV MillingenSV Millingen
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
15:00live
Spieltext SV Millingen - BüdericherSV

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
SV Schwafheim
SV SchwafheimSchwafheim II
GSV Moers
GSV MoersGSV Moers II
15:30live
Spieltext Schwafheim II - GSV Moers II

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
Concordia Rheinberg
Concordia RheinbergC. Rheinberg
SSV Lüttingen
SSV LüttingenLüttingen
15:00
Spieltext C. Rheinberg - Lüttingen

So., 02.11.2025, 15:30 Uhr
Rumelner TV
Rumelner TVRumelner TV
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
FC Viktoria Alpen 1911 e.V.FC Alpen
15:30live
Spieltext Rumelner TV - FC Alpen

So., 02.11.2025, 15:00 Uhr
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
VfL Rheinhausen
VfL RheinhausenVfL R´hausen
15:00live
Spieltext Hohenbudb. - VfL R´hausen

Das sind die nächsten Spieltage

13. Spieltag
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr SV Menzelen - ESV Hohenbudberg
Fr., 07.11.25 20:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - Concordia Rheinberg
So., 09.11.25 13:00 Uhr SV Budberg II - SV Schwafheim II
So., 09.11.25 15:00 Uhr TV Asberg - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 09.11.25 15:00 Uhr SSV Lüttingen - FC Moers-Meerfeld
So., 09.11.25 15:15 Uhr SV Sonsbeck II - Büdericher SV
So., 09.11.25 15:30 Uhr GSV Moers II - SV Millingen
So., 09.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 09.11.25 15:30 Uhr VfL Rheinhausen - Rumelner TV

14. Spieltag
So., 16.11.25 15:00 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - TV Asberg
So., 16.11.25 15:00 Uhr SV Millingen - SV Budberg II
So., 16.11.25 15:00 Uhr Concordia Rheinberg - VfL Rheinhausen
So., 16.11.25 15:00 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Schwafheim
So., 16.11.25 15:15 Uhr FC Moers-Meerfeld - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
So., 16.11.25 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - SV Sonsbeck II
So., 16.11.25 15:30 Uhr Büdericher SV - GSV Moers II
So., 16.11.25 15:30 Uhr SV Schwafheim II - SSV Lüttingen
So., 16.11.25 15:30 Uhr Rumelner TV - SV Menzelen

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Moers

FuPa-Podcasts - überall, wo es Podcasts gibt!

Das "Grotenburg-Geflüster von FuPa Niederrhein" gehört genau wie der "Oberliga-Niederrhein-Podcast" zum Podcast-Format "FuPalaver" von FuPa Niederrhein. "FuPalaver" könnt ihr überall finden, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung - Feedback könnt ihr uns außerdem an fupa@rp-digital.de schicken.

>>> Hier geht es zum Podcast auf Spotify

>>> Hier geht es zum Podcast auf Apple Podcasts

>>> Hier geht es zum Podcast auf Amazon Music

>>> Hier geht es zum Podcast auf Audible

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein

Aufrufe: 029.10.2025, 19:00 Uhr
André NückelAutor