Kreisliga A Essen: So läuft der 16. Spieltag live

Der Bader SV darf nach der herausragenden Performance im Pokal mit reichlich Selbstvertrauen an die kommenden Aufgaben in der Liga herantreten. Die Reaktion der SpVg Schonnebeck auf die letztmalige Demontage gegen Rot-Weiss Essen II darf mit Spannung beäugt werden. In Gruppe 2 spielte die Zweitvertretung des SuS Haarzopf zuletzt groß auf und kann mit einem weiteren Erfolg gar den zweiten Tabellenplatz erklimmen.