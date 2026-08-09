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Ligabericht
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Kreisliga A: Ein Quartett bleibt makellos
Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Neun-Tore-Derby in Hartenrod. Endbach/Günterod fährt nach zwei Spieltagen ebenso den zweiten Sieg ein wie Mornshausen/E./F., Wallau und Gladenbach II +++
Marburg-Biedenkopf. Nach dem zweiten Spieltag haben vier Mannschaften der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf zwei Siege auf dem Konto. Das Maß aller Dinge ist aktuell aber die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen. Der Spitzenreiter der noch jungen Tabelle hat nach dem 3:0 bei Nachbar SG Wommelshausen/Dernbach sechs Punkte und 10:0 Tore verbucht. Der SV Hartenrod hat nach dem kuriosen Derby vom Samstag weiter drei Punkte. Gegen Endbach/Günterod führten die Rot-Weißen schon 3:1 und verloren noch mit 3:6.