Kreisliga A: Ein Quartett bleibt makellos

Wer hat den Ball? Hörlen/Lixfelds Torwart Tom Achenbach kommt herangerauscht, Jonathan Barth (Gladenbacher SC II) überspringt das Bein des Keepers. © Jens Schmidt

Marburg-Biedenkopf. Nach dem zweiten Spieltag haben vier Mannschaften der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf zwei Siege auf dem Konto. Das Maß aller Dinge ist aktuell aber die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen. Der Spitzenreiter der noch jungen Tabelle hat nach dem 3:0 bei Nachbar SG Wommelshausen/Dernbach sechs Punkte und 10:0 Tore verbucht. Der SV Hartenrod hat nach dem kuriosen Derby vom Samstag weiter drei Punkte. Gegen Endbach/Günterod führten die Rot-Weißen schon 3:1 und verloren noch mit 3:6.