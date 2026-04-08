Kreisliga A Duisburg: Zwei Aufstiegskandidaten spielen am Freitagabend

Auch die Duisburger A-Ligen biegen allmählich auf die Zielgerade ein, es steht der 23. Spieltag auf dem Programm, mit zwei Partien am Freitagabend, beide in Gruppe 1. Eigentlich hätte in Gruppe 2 am Freitag auch der TSV Bruckhausen im Einsatz sein sollen. Doch dort gibt es nun nur noch sechs Partien pro Spieltag, nachdem der 1. FC Hagenshof sein Team zurückgezogen hat (wir berichteten hier). In Gruppe 1 sind dafür vorab zwei Aufstiegsanwärter im Einsatz.
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24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen
So., 19.04.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim
25. Spieltag
So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II
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24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 90
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn
25. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken
Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld
So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg
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