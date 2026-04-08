Kreisliga A Duisburg: Zwei Aufstiegskandidaten spielen am Freitagabend Kreisliga A Duisburg: Mit TuSpo Saarn und der TuS Mündelheim treten bereits am Freitagabend in Gruppe 1 der Kreisliga A Duisburg-Mülheim-Dinslaken zwei Aufstiegskandidaten an. von Sascha Köppen · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser

TuSpo Saarn kämpft bereits am Freitagabend wieder um Punkte, genau wie die TuS Mündelheim. – Foto: Riccarda Maszun