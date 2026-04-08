 2026-04-08T12:04:42.690Z

Allgemeines

Kreisliga A Duisburg: Zwei Aufstiegskandidaten spielen am Freitagabend

Kreisliga A Duisburg: Mit TuSpo Saarn und der TuS Mündelheim treten bereits am Freitagabend in Gruppe 1 der Kreisliga A Duisburg-Mülheim-Dinslaken zwei Aufstiegskandidaten an.

von Sascha Köppen · Heute, 20:45 Uhr · 0 Leser
TuSpo Saarn kämpft bereits am Freitagabend wieder um Punkte, genau wie die TuS Mündelheim.
TuSpo Saarn kämpft bereits am Freitagabend wieder um Punkte, genau wie die TuS Mündelheim. – Foto: Riccarda Maszun

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Auch die Duisburger A-Ligen biegen allmählich auf die Zielgerade ein, es steht der 23. Spieltag auf dem Programm, mit zwei Partien am Freitagabend, beide in Gruppe 1. Eigentlich hätte in Gruppe 2 am Freitag auch der TSV Bruckhausen im Einsatz sein sollen. Doch dort gibt es nun nur noch sechs Partien pro Spieltag, nachdem der 1. FC Hagenshof sein Team zurückgezogen hat (wir berichteten hier). In Gruppe 1 sind dafür vorab zwei Aufstiegsanwärter im Einsatz.

>>> So läuft der Auf- und Abstieg in den Duisburger Kreisligen

________________

So läuft Spieltag 23 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Fr., 10.04.2026, 19:30 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
TuS Viktoria Buchholz
TuS Viktoria BuchholzV. Buchholz II
19:30

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Duisburger SC Preußen
Duisburger SC PreußenDSC Preußen
15:30

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
15:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
15:30

So., 12.04.2026, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG DU-Süd
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:00

Fr., 10.04.2026, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
20:00live

So., 12.04.2026, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor MH
12:30live

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern
So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen
So., 19.04.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II
So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 19.04.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim

25. Spieltag
So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II
So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg
So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim
So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So läuft Spieltag 23 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Union 02
RWS Lohberg
RWS LohbergRWS Lohberg
15:30live

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
15:30

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
SV Hamborn 90
SV Hamborn 90Hamborn 90
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:30

So., 12.04.2026, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930GW Hamborn
15:15

Sa., 11.04.2026, 18:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
18:00

So., 12.04.2026, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag
So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg
So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - Sportfreunde Walsum 09
So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 90
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II
So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II
So., 19.04.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen
So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn

25. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken
Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden
So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg
So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld
So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: