Kreisliga A Duisburg live: So läuft der Sonntag

TuSpo Saarn muss Platz zwei erst einmal der TuS Mündelheim überlassen. – Foto: Riccarda Maszun

Auch die Duisburger A-Ligen biegen allmählich auf die Zielgerade ein, es steht der 23. Spieltag auf dem Programm, mit zwei Partien am Freitagabend, beide in Gruppe 1. Eigentlich hätte in Gruppe 2 am Freitag auch der TSV Bruckhausen im Einsatz sein sollen. Doch dort gibt es nun nur noch sechs Partien pro Spieltag, nachdem der 1. FC Hagenshof sein Team zurückgezogen hat ( wir berichteten hier ). In Gruppe 1 sind dafür vorab zwei Aufstiegsanwärter im Einsatz.

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So läuft Spieltag 23 in der Gruppe 1

Am Freitagabend hat es einen Positionswechsel im Kampf um Platz zwei gegeben. Denn während die TuS Mündelheim beim klaren 3:0 gegen Viktoria Buchholz II ihre Aufgabe gelöst hat und so nun auf 52 Zähler kommt, hat TuSpo Saarn die allerdings auf dem Papier auch deutlich schwierigere Aufgabe gegen den SV Duissern bei der 2:3-Auswärtsniederlage nicht erfolgreich abgeschlossen und fällt mit 50 Zählern auf Rang drei zurück. Als Vierter fehlen dem SV Duissern nun nur noch drei Zähler auf den Dritten und fünf auf Platz zwei. Was macht Primus Fatihspor Mülheim nun daraus?

Heute, 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 Mülheimer SV II FC Taxi Duisburg FC Taxi 15:30 PUSH

Heute, 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim Heimaterde SV Heißen SV Heißen 15:00 PUSH

Heute, 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim SC Croatia ETuS Bissingheim Bissingheim 15:30 PUSH

Heute, 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 DSV 1900 II Fatihspor Mülheim Fatihspor MH 12:30 live PUSH

TuS Mündelheim – TuS Viktoria Buchholz II 3:0

TuS Mündelheim: Tobias Grabert, Yannic Geiss, Nils Bausch, Laurenz Alexander Deck, Jan-Felix Juschka, Philipp Schneider, Kenneth Geiss, Luca Benedikt Schifferings, Levin Keldermann, Marek Fröhlich, Hussein Hamdan - Trainer: Celal Büyükimdat - Trainer: Holger Sturm

TuS Viktoria Buchholz II: Moritz Weschta, Finn Franken, Tristan Abraham, Gerrit Wrobel, Justin Backhaus, Leander Abraham, Lucas Kulen, Michel Ludwig, Dennis Ernst, Finn Alimpic, Til Simon Ullrich - Trainer: Phil Szalek

Schiedsrichter: Matthias Dransfeld (Duisburg) - Zuschauer: 62

Tore: 1:0 Yannic Geiss (31.), 2:0 Luca Benedikt Schifferings (40.), 3:0 Jan Halverkamps (75.) SV Duissern – TuSpo Saarn 1908 3:2

SV Duissern: Alexander Koltermann, Riad Bouanan (46. Abdulrahman Khamis), Wisdom Chukwubueze Oparah (81. Finn Steiger), Hakan Yildirim, Ramón Brünglinghaus, Kai-Stefan Neul, Kevin Hesse, Mark Kiss (90. Magnus Michael Ben Schäfer), Kevin Kirchner, Faouzi Amhamdi, Marvin Ellmann (70. Aleksi Vrenozi) - Trainer: Mehmet Özer

TuSpo Saarn 1908: Sebastian Pawlik, Julien Wolterhoff, Daniel Knappe (55. Dylan Dubas), Luis Robert Gebauer, Noe Goral (33. Arhan Yusuf Ilkbahar), Jenusan Uthayakumar (79. Marius Schreckenberg), Silas Noah Skuppin, Tim-Samuel Bengs, Giulian Boka, Simon Sander, Yevhenii Azaron (90. Levi Alexander Ott) - Trainer: Marcel Spennhoff

Schiedsrichter: Thorsten Dreier (Duisburg) - Zuschauer: 167

Tore: 0:1 Simon Sander (29.), 1:1 Marvin Ellmann (56.), 1:2 Jenusan Uthayakumar (67.), 2:2 Aleksi Vrenozi (88.), 3:2 Faouzi Amhamdi (90.)

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - SV Duissern

So., 19.04.26 15:00 Uhr ETuS Bissingheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 19.04.26 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - SV Heißen

So., 19.04.26 15:00 Uhr Duisburger SC Preußen - Mülheimer SV 07 II

So., 19.04.26 15:15 Uhr TuSpo Saarn 1908 - Duisburger SV 1900 II

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TSV Heimaterde Mülheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr TuS Viktoria Buchholz II - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 19.04.26 15:30 Uhr Fatihspor Mülheim - TuS Mündelheim



25. Spieltag

So., 26.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Duisburger FV 08 II

So., 26.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - FC Taxi Duisburg

So., 26.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - SC Croatia Mülheim

So., 26.04.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - TuSpo Saarn 1908

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Heißen - Duisburger SC Preußen

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Duissern - ETuS Bissingheim

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - Fatihspor Mülheim

So., 26.04.26 17:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TuS Viktoria Buchholz II

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So läuft Spieltag 23 in der Gruppe 2

Um zumindest einen sportlichen Abstiegsplatz geht es in Gruppe 2 noch, und schon deshalb war der 3:2-Erfolg des SuS Dinslaken II gegen den FC Albania Duisburg am Samstagabend Gold wert. Dank des Erfolges haben die Dinslakener sechs Punkte zwischen sich und den Gegner gelegt, der damit weiter am Abgrund wandelt. Mit einem Doppelpack brachte Lukas Kratzer den SuS in Führung, mit dem 3:0 von Dmytro Kushneryk per Elfmeter-Nachschuss schien das Spiel entscheiden. Doch Arnold Basha und Amarildo Sharka brachten Albania schnell wieder auf 2:3 ran, der Ausgleich fiel aber auch in 20 restlichen Minuten nicht.

Heute, 15:30 Uhr MTV Union Hamborn MTV Union 02 RWS Lohberg RWS Lohberg 15:30 live PUSH

Heute, 15:30 Uhr SV Hamborn 90 Hamborn 90 SV Heißen SV Heißen II 15:30 PUSH

SuS 09 Dinslaken II – FC Albania Duisburg 3:2

SuS 09 Dinslaken II: David Mayer, Stefano Sobolewski (55. Nils Krüger), Tom Bongartz, Moritz Wörhoff, Florian Morcinietz (55. Robin Dora), Tobias Bremekamp, Emmanuel Eyram Tete, Enes Can Caglayan, Luca Bier, Dmytro Kushneryk (80. Donik Xhemajli), Lukas Kratzer (86. Connor-Bryan Greulich) - Co-Trainer: Pascal Dunkel - Trainer: Markus Greulich

FC Albania Duisburg: Donald Islami, Valon Beqiri, Sacid Sarikaya (65. Enver Basholli), Samir Rexhepi, Agim Elshani, Shahin Basholli (76. Blerim Esati), Mergim Rustemi, Amarildo Sharka, Bedirhan Tas, Arnold Basha, Tajib Dema - Trainer: Fidan Vojvoda

Schiedsrichter: Ahmet Cetinkaya - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Lukas Kratzer (10.), 2:0 Lukas Kratzer (51.), 3:0 Dmytro Kushneryk (67.), 3:1 Arnold Basha (69.), 3:2 Amarildo Sharka (72.)

Besondere Vorkommnisse: Dmytro Kushneryk (SuS 09 Dinslaken II) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (67.).

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Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 19.04.26 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - FSV Duisburg

So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Hagenshof zg. - Sportfreunde Walsum 09

So., 19.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Hamborn 90

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - SuS 09 Dinslaken II

So., 19.04.26 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - SV Heißen II

So., 19.04.26 15:30 Uhr RWS Lohberg - Türkischer SV 1920 Bruckhausen

So., 19.04.26 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - MTV Union Hamborn



25. Spieltag

Fr., 24.04.26 19:30 Uhr Türkischer SV 1920 Bruckhausen - SC Wacker Dinslaken

Sa., 25.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - DJK Vierlinden

So., 26.04.26 13:00 Uhr SV Heißen II - 1. FC Hagenshof zg.

So., 26.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - RWS Lohberg

So., 26.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 90 - TV Jahn Hiesfeld

So., 26.04.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930

So., 26.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - FC Albania Duisburg

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