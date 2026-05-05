Kreisliga A Düsseldorf: Zwei Partien im Abstiegskampf am Donnerstag

Für Rot-Weiß Lintorf geht es am Donnerstag im Abstiegskampf weiter. – Foto: Dennis Kemmerling

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.

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Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch darf am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer treten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielt der SC West zudem gegen den KSC Tesla.

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Zum Nachholspiel des 29. Spieltags am Donnerstag laufen auf: AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

So läuft der 31. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag

So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach

So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04

So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich

So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf

So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim

So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West

So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath

So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf



33. Spieltag

Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II

So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden

So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim

So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim

So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II

So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen



34. Spieltag

So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04

So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07

So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West

So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach

So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath

So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach

So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich

So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf

So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

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