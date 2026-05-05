 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: Zwei Partien im Abstiegskampf am Donnerstag

Nicht nur den Auftakt zum 31. Spieltag gibt es am Donnerstag in der Kreisliga A Düsseldorf, sondern auch den zweiten Anlauf des am 29. Spieltag abgebrochenen Hildener Derbys.

von Sascha Köppen · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Für Rot-Weiß Lintorf geht es am Donnerstag im Abstiegskampf weiter.
Für Rot-Weiß Lintorf geht es am Donnerstag im Abstiegskampf weiter. – Foto: Dennis Kemmerling

Verlinkte Inhalte

KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch darf am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer treten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielt der SC West zudem gegen den KSC Tesla.

________________

Zum Nachholspiel des 29. Spieltags am Donnerstag laufen auf:

AC Italia Hilden - SP.-VG. Hilden 05/06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
20:00

So läuft der 31. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Donnerstag treten an:

Rot-Weiß Lintorf - DJK Tusa 06

Do., 07.05.2026, 20:00 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
20:00live

Am Freitag spielen:

SC West - KSC Tesla

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
19:30live

Die Partien am Sonntag:

TuS Gerresheim - SV Wersten

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:00

Türkgücü Ratingen - Italia Hilden

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
15:30

FC Bosporus - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
15:00

ASV Tiefenbroich - Schwarz-Weiß 06

So., 10.05.2026, 15:15 Uhr
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
15:15

TSV Urdenbach - DSC 99 II

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
15:00

VfL Benrath - FC Büderich II

So., 10.05.2026, 15:30 Uhr
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30

SC Unterbach - Sportfreunde Gerresheim

So., 10.05.2026, 16:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
16:30

Das sind die nächsten Spieltage

32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf

33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion:

>>> Die aktuellen News auf FuPa Niederrhein