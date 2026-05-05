Kreisliga A Düsseldorf: Zwei Partien im Abstiegskampf am Donnerstag

Für den SC Unterbach könnte es am Sonntag das ultimative, vorzeitige Saisonfinale in der Kreisliga A Düsseldorf geben. Denn der Ligaprimus könnte mit einem Sieg über den einzigen echten Verfolger Sportfreunde Gerresheim den Aufstieg und damit auch Meisterschaft klarmachen. Bei einem Sieg ist der SCU drei Spieltage vor dem Ende 13 Punkte enteilt, gewinnen die Gäste, würden sie auf sieben Zähler verkürzen und die letzte Chance wahren. Für den möglichen zweiten Aufstiegsplatz sieht es inzwischen nicht mehr gut aus.
Im Abstiegskampf dürfen sich die Mannschaften ab Platz 12 nicht komplett sicher fühlen. So könnte der SV Wersten beim TuS Gerresheim durchaus noch einen Sieg vertragen, ebenso der AC Italia Hilden. Der jedoch darf am Donnerstag zunächst einmal auf Punkte aus dem nachzuholenden Derby gegen Hilden 05/06 hoffen, das am 29. Spieltag abgebrochen worden war. Der ASV Tiefenbroich, der aktuell ebenfalls vier Zähler vor Rot-Weiß Lintorf rangiert, empfängt am Sonntag Schwarz-Weiß 06, die Lintorfer treten schon am Donnerstag zum Spieltags-Auftakt gegen Tusa 06 an. Der TSV Urdenbach braucht notwendig einen Sieg gegen den DSC 99, was für die Gäste gleichzeitig den wohl auch rechnerischen Abstieg bedeuten würde. Am Freitag spielt der SC West zudem gegen den KSC Tesla.
32. Spieltag
So., 17.05.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Unterbach
So., 17.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SV Wersten 04
So., 17.05.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - ASV Tiefenbroich
So., 17.05.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - FC Bosporus Düsseldorf
So., 17.05.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - TuS Gerresheim
So., 17.05.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Düsseldorf-West
So., 17.05.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - VfL Benrath
So., 17.05.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Rot-Weiß Lintorf
33. Spieltag
Fr., 29.05.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - FC Büderich II
So., 31.05.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - AC Italia Hilden
So., 31.05.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TuS Gerresheim
So., 31.05.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - Sportfreunde Gerresheim
So., 31.05.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 31.05.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 31.05.26 15:30 Uhr SC Unterbach - DSC 99 Düsseldorf II
So., 31.05.26 17:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
34. Spieltag
So., 07.06.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SV Wersten 04
So., 07.06.26 15:00 Uhr Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla 07
So., 07.06.26 15:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - SC Düsseldorf-West
So., 07.06.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SC Unterbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - VfL Benrath
So., 07.06.26 15:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach
So., 07.06.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - ASV Tiefenbroich
So., 07.06.26 15:00 Uhr Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf
So., 07.06.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
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