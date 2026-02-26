 2026-02-20T12:29:42.904Z

Kreisliga A Düsseldorf: Wird aus dem Meisterrennen ein Zweikampf?

Auch im Tabellenkeller kommt es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf zu einem direkten Duell zwischen Rot-Weiß Lintorf und dem TSV Urdenbach.

Für Türkgücü Ratingen geht es am Sonntag darum, den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren.
Für Türkgücü Ratingen geht es am Sonntag darum, den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren. – Foto: Dennis Kemmerling

Die Düsseldorfer Kreisliga A steckt inzwischen mitten in der Rückrunde, und mindestens drei Mannschaften dürfen nach wie vor auf die Meisterschaft hoffen, auch wenn der Dritte Türkgücü Ratingen schon zehn Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach zurückliegt. Wollen die Ratinger im Rennen um die Meisterschaft bleiben, dürfen sie sich am Sonntag keinen Patzer erlauben. Denn es ist der Spitzenreiter in Ratingen zu Gast - und siegt der SC Unterbach, wäre ein Rückstand von 13 Zählern wohl nur noch recht schwierig aufzuholen.

Die Sportfreunde Gerresheim als Zweiter liegen seit dem Gerresheimer Derby Anfang Februar vier Zähler hinter dem Spitzenreiter, könnten nun ebenfalls vom Topspiel profitieren, vorausgesetzt es gelingt ein Sieg beim Achten Schwarz-Weiß Düsseldorf.

Auch im Tabellenkeller ist es weiterhin spannend, auch wenn zwischen der DJK Tusa auf Platz 13 und dem ASV Tiefenbroich auf Rang 14 eine Lücke von sechs Zählern klafft. Zu einem direkten Kellerduell kommt es am Sonntag zwischen dem Vorletzten Rot-Weiß Lintorf und dem Viertletzten TSV Urdenbach, die aktuell drei Zähler und ein Tor voneinander trennen.

So läuft der 21. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Spiele am Sonntag:

DJK Tusa 06 - KSC Tesla 07

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00live

SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten

So., 01.03.2026, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
15:45

AC Italia Hilden - SC West

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

Türkgücü Ratingen - SC Unterbach

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
15:30

FC Bosporus - VfL Benrath

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:30

Rot-Weiß Lintorf - TSV Urdenbach

So., 01.03.2026, 14:45 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
14:45

TuS Gerresheim - ASV Tiefenbroich

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:00

DSC 99 II - FC Büderich II

So., 01.03.2026, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
15:30

Schwarz-Weiß 06 - Sportfreunde Gerresheim

So., 01.03.2026, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
15:00

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Türkgücü Ratingen
So., 08.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - AC Italia Hilden
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - ASV Tiefenbroich
So., 08.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TuS Gerresheim
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim

