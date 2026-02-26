Kreisliga A Düsseldorf: Wird aus dem Meisterrennen ein Zweikampf? Auch im Tabellenkeller kommt es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf zu einem direkten Duell zwischen Rot-Weiß Lintorf und dem TSV Urdenbach. von Sascha Köppen · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Für Türkgücü Ratingen geht es am Sonntag darum, den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren. – Foto: Dennis Kemmerling

Die Düsseldorfer Kreisliga A steckt inzwischen mitten in der Rückrunde, und mindestens drei Mannschaften dürfen nach wie vor auf die Meisterschaft hoffen, auch wenn der Dritte Türkgücü Ratingen schon zehn Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach zurückliegt. Wollen die Ratinger im Rennen um die Meisterschaft bleiben, dürfen sie sich am Sonntag keinen Patzer erlauben. Denn es ist der Spitzenreiter in Ratingen zu Gast - und siegt der SC Unterbach, wäre ein Rückstand von 13 Zählern wohl nur noch recht schwierig aufzuholen.