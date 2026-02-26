Kreisliga A Düsseldorf: Wird aus dem Meisterrennen ein Zweikampf?

Die Düsseldorfer Kreisliga A steckt inzwischen mitten in der Rückrunde, und mindestens drei Mannschaften dürfen nach wie vor auf die Meisterschaft hoffen, auch wenn der Dritte Türkgücü Ratingen schon zehn Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach zurückliegt. Wollen die Ratinger im Rennen um die Meisterschaft bleiben, dürfen sie sich am Sonntag keinen Patzer erlauben. Denn es ist der Spitzenreiter in Ratingen zu Gast - und siegt der SC Unterbach, wäre ein Rückstand von 13 Zählern wohl nur noch recht schwierig aufzuholen.
Die Sportfreunde Gerresheim als Zweiter liegen seit dem Gerresheimer Derby Anfang Februar vier Zähler hinter dem Spitzenreiter, könnten nun ebenfalls vom Topspiel profitieren, vorausgesetzt es gelingt ein Sieg beim Achten Schwarz-Weiß Düsseldorf.
Auch im Tabellenkeller ist es weiterhin spannend, auch wenn zwischen der DJK Tusa auf Platz 13 und dem ASV Tiefenbroich auf Rang 14 eine Lücke von sechs Zählern klafft. Zu einem direkten Kellerduell kommt es am Sonntag zwischen dem Vorletzten Rot-Weiß Lintorf und dem Viertletzten TSV Urdenbach, die aktuell drei Zähler und ein Tor voneinander trennen.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Türkgücü Ratingen
So., 08.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - AC Italia Hilden
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - ASV Tiefenbroich
So., 08.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TuS Gerresheim
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim
