Kreisliga A Düsseldorf: Vier Spieler von Hilden 05/06 in Elf der Woche

Dass der Topspiel-Sieg des SC Unterbach, das 5:1 gegen Türkgücü Ratingen, sich in der Elf der Woche der Düsseldorfer Kreisliga A auswirken würde, durfte man erwarten. So sind mit Angreifer Kimi Thedens und Mittelfeldspieler Ognjen Vucic, der seine Saisontore zwei, drei und vier erzielte, zwei Spieler vertreten. Den Vogel schießt aber die SP.-VG. Hilden 05/06 ab, die nach dem 4:0 gegen den SV Wersten die Maximalzahl von vier Spielern in der Auswahl stellt: Keeper Christopher Meinhold, die Verteidiger Florian Müller und Tim Schläbitz sowie Mittelfeldspieler Niklas Strunz sind dabei, die drei Feldspieler haben auch allesamt getroffen. Doppelt ist auch noch Tusa 06 vertreten.
Die Düsseldorfer Kreisliga A steckt inzwischen mitten in der Rückrunde, und mindestens drei Mannschaften durften nach wie vor auf die Meisterschaft hoffen, auch wenn der Dritte Türkgücü Ratingen schon zehn Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach zurücklag. Wollten die Ratinger im Rennen um die Meisterschaft bleiben, durfen sie sich am Sonntag keinen Patzer erlauben. Denn es war der Spitzenreiter in Ratingen zu Gast - und siegte der SC Unterbach, wäre ein Rückstand von 13 Zählern wohl nur noch recht schwierig aufzuholen.
Die Sportfreunde Gerresheim als Zweiter liegen seit dem Gerresheimer Derby Anfang Februar vier Zähler hinter dem Spitzenreiter, konnten nun ebenfalls vom Topspiel profitieren, vorausgesetzt es gelang ein Sieg beim Achten Schwarz-Weiß Düsseldorf.
Auch im Tabellenkeller ist es weiterhin spannend, auch wenn zwischen der DJK Tusa auf Platz 13 und dem ASV Tiefenbroich auf Rang 14 eine Lücke von sechs Zählern klaffte. Zu einem direkten Kellerduell kam es am Sonntag zwischen dem Vorletzten Rot-Weiß Lintorf und dem Viertletzten TSV Urdenbach, die drei Zähler und ein Tor voneinander trennten.
DJK Tusa 06 Düsseldorf – KSC Tesla 07 5:2
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, José Guillermo Rivero-Hoffmann, Deniz Emre Mert Akyüz (46. Yuuki Hasegawa), Yannik Bohlmann (59. Yasin Rezgui), Daniel Dix (76. Maximilian Schlüß), Noah Rugamba, Darius-Valentino Paul (66. Theo Morfeld), Lennart Barenbrügge (46. Umut Mert Akyüz), Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj (78. Nikola Mrzic), Miljan Stojanovic, Ivano Knezovic (46. Konstantinos Parassidis), Ognjen Petrovic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Dominic Abdel-Ahad (20.), 2:0 Darius-Valentino Paul (45.+3), 2:1 Stevo Sucevic (60.), 3:1 Theo Morfeld (90.+1), 3:2 Abubakar Mumuni (90.+5), 4:2 Dominic Abdel-Ahad (90.+6), 5:2 Theo Morfeld (90.+7)
SP.-VG. Hilden 05/06 – SV Wersten 04 4:0
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Tim Schläbitz, Florian Heuschkel (76. Anil Kerim Yazir), Daniel Kauffeldt (75. Gianluca Ticali), Taoufik Baouch (60. Hicham Bajut), Niklas Strunz, Leif Horsch, Jan Hallmann (76. Steven Joshua Jefferson), Thomas Jarosch (70. Darius Wischnewski) - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
SV Wersten 04: Michele Rene Faßbender, Yaroslav Vovchuk, Philipp Fey (46. Babacan Citak), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner, Norman Schlömer (68. Salvatore Mazza), Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Bastian Adoma (46. Emanuele Frasca) - Co-Trainer: Sven Tonollo
Schiedsrichter: Mohamed Whabi - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Florian Müller (25. Foulelfmeter), 2:0 Tim Schläbitz (29.), 3:0 Thomas Jarosch (49.), 4:0 Niklas Strunz (78.)
AC Italia Hilden – SC Düsseldorf-West 4:1
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia (55. Marvin Kucznierz), Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (67. Michel Konstantin Bursie), Jeremy Dykoff, Lilian Stirbu (84. Khalid Boyraoua), Jason Beiler (80. Benjamin Dykoff), Jannis Remhof, Philipp Schottke (55. Sascha Hofrath) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Anton Bobyrew, Vincent Aretz, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Emilio Sanchez Conrad, Mohamed El Quitar (55. Fabian Müller), Jihwan Oh - Co-Trainer: Fabian Müller - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 152
Tore: 1:0 Jannis Remhof (43.), 2:0 Philipp Schottke (53.), 2:1 Jihwan Oh (64.), 3:1 Jeremy Dykoff (79.), 4:1 Ramazan Kocak (84.)
Türkgücü Ratingen – SC Unterbach 1:5
Türkgücü Ratingen: Noel Maurice Maczionsek, Burak Yildiz, Elyesa Kemal Baysan (45. Berat Sakiri), Mahmut Karaca, Flakrim Islami (63. Arda Tokat), Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi (75. Abdul Baki Aydin) - Trainer: Ali Aytekin
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Colin Koberg, Finn Twiste (75. Timo Bischoff), Jannik Behrens, Ognjen Vucic (88. Albion Ilazi), Dennis Nuha, Tamer Sürmeli (84. Maurice Müller), Kimi Thedens (75. Rachid Adda), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Eren Sunman (11.), 1:1 Jannik Behrens (14.), 1:2 Kimi Thedens (59.), 1:3 Ognjen Vucic (62.), 1:4 Ognjen Vucic (82.), 1:5 Ognjen Vucic (86.)
FC Bosporus Düsseldorf – VfL Benrath 0:0
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Mahmoud Conde, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Nouridine Bah, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Shuto Yoneyama (46. Gürkan Gülten), Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz, Maximielian Prince Wayne Andam (58. Fatih Yalcinkaya) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
VfL Benrath: Hicham Dib, Ryosuke Inagaki (8. Julian Frederik Georgi), Thierno Barry, Ivo Effenberger, Ali Kassar, Stefan Behnke, Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki (78. Alpha Kojo Baah Tandoh), Ouassim El Aboussi (61. Wael Riani), Luigi D'alterio (77. Fouad Auragh), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 25
Tore: keine Tore
Rot-Weiß Lintorf – TSV Urdenbach 2:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer, Ricardo Schlösser (90. Pascal Wallrich), Hardy Voigt, Patryk Schneider, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Saliman Atyi (74. Tim Marco Meyer), Rabbie Aurang, Andreas Ellert (68. Eren Semiz) - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Moritz Benjamin Brehmer, Oliwier Pacewicz (25. David Mohr), Marco Seidel, Maximilian Best, Julian Fein, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Andreas Ellert (47.), 1:1 Tom Benett Nagel (69.), 1:2 David Mohr (84.), 2:2 Robin Schwarzbach (84.)
TuS Gerresheim – ASV Tiefenbroich 0:2
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali (34. Sufian-Enis Vesal), Fabian Kasten (81. Nawar Alkarwani), Adin Džidić, Philipp Layer, Alexander Nour, Christian Kudimba (81. Henrik Boßmann), Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba (72. Akom Kevin Twum-Barimah)
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Seedy Touray, Noah Ziegler, Leon Müller (62. Seymen Musa Kilic), Maximilian Kränzler (46. Syle Bajrami), Koray Cayir, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Okan Yasin Yavuz (67. Maximilian Miljesevic), Alexandros Kiprizlis (57. Oliver Wlodarkiewicz) - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Syle Bajrami (61.), 0:2 Maximilian Miljesevic (81.)
DSC 99 Düsseldorf II – FC Büderich II 0:3
DSC 99 Düsseldorf II: Raphael Pütz, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann, Samir Aouladali, Adam Nait Mohamed (40. Oumar Bah), Niklas Baetz, Abel Mokonen, Kevin Rabe (61. Hamza Ihadian) - Trainer: Gökhan Yasar
FC Büderich II: Rico Ix, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Linus Bögershausen (76. Jan Sturhan), Nozomu Nonaka, Adeyemi Ayodele (83. Niklas Püllen), Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann (78. Maximilian Von der Beeck), Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Mateusz Trzionka - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kevin Holland (17.), 0:2 Kevin Holland (54.), 0:3 Kevin Holland (75.)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – Sportfreunde Gerresheim 2:4
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster, Jonathan Passens, Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski, Johannes Zwanzig (59. Lukas Lange), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (73. Achraf-Amine El Asassi), Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Yassin Farhat, Tayfun Uzunlar (78. Philipp Möller), Idrissa Koulibaly, Stanley Mac-Taylor (78. Elijah Dobo-Makaya), Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Timo Braun (57. Ayyoub Jidan), Walid El Kadiri (73. Yassir Daou), Marco Meyer - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Adrian-Thiago Rosemund (17.), 1:1 Faouzi El Makadmi (56. Foulelfmeter), 2:1 Adrian-Thiago Rosemund (75.), 2:2 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (86.), 2:3 Yassir Daou (90.), 2:4 Marco Meyer (90.+4)
Gelb-Rot: Bastian Wüster (76./SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf/)
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Türkgücü Ratingen
So., 08.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - AC Italia Hilden
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - ASV Tiefenbroich
So., 08.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TuS Gerresheim
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim
