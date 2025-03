Kreisliga A Düsseldorf: Vier Schwarz-Weiß-Spieler in Elf der Woche

Am 23. Spieltag der Düsseldorfer Kreisliga A kam es zu einem absoluten Topspiel. Der Zweite Türkgücü Ratingen hatte es mit dem Dritten SV Hösel zu tun, der bei einem Sieg aufgrund der besseren Tordifferenz am Gegner vorbeiziehen konnte. Und zudem war die Partie natürlich auch noch ein Ratinger Derby. Von dieser Partie könnte Spitzenreiter Rhenania Hochdahl profitieren, allerdings war auch das nicht ganz leicht, musste der Primus doch beim starken Fünften FC Bosporus ran. Zu einem Kellerduell kam es zwischen dem 15. SV Oberbilk und dem zwei Plätze weiter oben stehenden Schwarz-Weiß 06. Allerdings trennten die Teams sechs Zähler - und die Schwarz-Weißen traten daheim an, konnten sich also ein weiteres Polster auf die Gefahrenzone zulegen.

So lief der 23. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf am Sonntag

Rather SV - Tusa 06

Das sind die nächsten Spieltage

24. Spieltag

So., 23.03.25 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 23.03.25 13:00 Uhr Rather SV - FC Bosporus Düsseldorf

So., 23.03.25 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Türkgücü Ratingen

So., 23.03.25 15:00 Uhr SV Wersten 04 - SSV Erkrath

So., 23.03.25 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Unterbach

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Oberbilk 09 - Rhenania Hochdahl

So., 23.03.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 23.03.25 15:30 Uhr SV Hösel - KSC Tesla 07



25. Spieltag

So., 30.03.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SV Hösel

So., 30.03.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Oberbilk 09

So., 30.03.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - FC Büderich II

So., 30.03.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf

So., 30.03.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - Sportfreunde Gerresheim

So., 30.03.25 15:30 Uhr SC Unterbach - Rather SV

So., 30.03.25 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 30.03.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SV Wersten 04

