 2026-06-03T09:07:03.210Z

Allgemeines

Kreisliga A Düsseldorf: Urdenbach und Lintorf kämpfen und hoffen

In Düsseldorf kommt es am Sonntag am letzten Spieltag der Kreisliga A zu einem Abstiegs-Zweikampf, bei dem noch nicht klar ist, ob er überhaupt einen Gewinner haben wird. Drei Spiele gibt es schon am Samstag.

von Sascha Köppen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
Der TSV Urdenbach hofft auf die Rettung - vielleicht schon am Sonntag.
Der TSV Urdenbach hofft auf die Rettung - vielleicht schon am Sonntag. – Foto: Michael Heinz Kelleners

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Die Aufstiegsentscheidung ist in der Düsseldorfer Kreisliga A längst gefallen, weshalb der Meister und Aufsteiger SC Unterbach seine Saison bei Schwarz-Weiß 06 bereits am Samstag beenden kann. Wirklich spannend wird es derweil nur noch im Abstiegskampf. Da weiterhin unklar ist, ob es drei oder vier Absteiger geben wird, bleibt es für zwei Mannschaften am letzten Spieltag kritisch.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düsseldorf

>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Sowohl der TSV Urdenbach als auch Rot-Weiß Lintorf gehen mit 36 Punkten auf den Plätzen 15 und 16 in den letzten Spieltag. Ein direkt rettender Platz ist für beide nicht mehr erreichbar, es geht nur noch um den viertletzten Platz, der womöglich retten könnte, worauf sich aber dennoch niemand verlassen kann. Selbst in der Hand haben es aber nur die Urdenbacher, diesen vielleicht rettenden Platz zu erreichen, da sie den direkten Vergleich gegen Lintorf gewonnen haben. Siegt Urdenbach also am Sonntag bei der SP.-VG. Hilden, könnte der Ligaverbleib schon gesichert sein, wenn der CfR Links parallel in der Bezirksliga vor dem VdS Nievenheim bleibt. Sollte der TSV nicht siegen, könnte dies den Lintorfern mit einem Sieg bei Türkgücü Ratingen noch gelingen - oder sogar mit einem Punkt, sollte der TSV gar nichts mitbringen.

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So läuft der 34. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Samstag treten an:

FC Büderich II - SV Wersten

Sa., 06.06.2026, 13:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
13:00

TuS Gerresheim - FC Bosporus

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
16:00

Schwarz-Weiß 06 - SC Unterbach

Sa., 06.06.2026, 16:30 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
16:30

Am Sonntag stehen folgende Partien an:

DSC 99 II - SC West

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
15:00

Sportfreunde Gerresheim - KSC Tesla

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
15:00

Tusa 06 - VfL Benrath

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
15:00live

SP.-VG. Hilden 05/06 - TSV Urdenbach

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
15:00

Italia Hilden - ASV Tiefenbroich

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
15:00

Türkgücü Ratingen - Rot-Weiß Lintorf

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
15:00

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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