Kreisliga A Düsseldorf: Urdenbach und Lintorf kämpfen und hoffen

Der TSV Urdenbach hofft auf die Rettung - vielleicht schon am Sonntag. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Die Aufstiegsentscheidung ist in der Düsseldorfer Kreisliga A längst gefallen, weshalb der Meister und Aufsteiger SC Unterbach seine Saison bei Schwarz-Weiß 06 bereits am Samstag beenden kann. Wirklich spannend wird es derweil nur noch im Abstiegskampf. Da weiterhin unklar ist, ob es drei oder vier Absteiger geben wird, bleibt es für zwei Mannschaften am letzten Spieltag kritisch.

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Sowohl der TSV Urdenbach als auch Rot-Weiß Lintorf gehen mit 36 Punkten auf den Plätzen 15 und 16 in den letzten Spieltag. Ein direkt rettender Platz ist für beide nicht mehr erreichbar, es geht nur noch um den viertletzten Platz, der womöglich retten könnte, worauf sich aber dennoch niemand verlassen kann. Selbst in der Hand haben es aber nur die Urdenbacher, diesen vielleicht rettenden Platz zu erreichen, da sie den direkten Vergleich gegen Lintorf gewonnen haben. Siegt Urdenbach also am Sonntag bei der SP.-VG. Hilden, könnte der Ligaverbleib schon gesichert sein, wenn der CfR Links parallel in der Bezirksliga vor dem VdS Nievenheim bleibt. Sollte der TSV nicht siegen, könnte dies den Lintorfern mit einem Sieg bei Türkgücü Ratingen noch gelingen - oder sogar mit einem Punkt, sollte der TSV gar nichts mitbringen.

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So läuft der 34. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

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