Kreisliga A Düsseldorf: Unterbach mit 5:1 im Topspiel gegen Türkgücü

Auch im Tabellenkeller kam es am Sonntag in der Kreisliga A Düsseldorf zu einem direkten Duell zwischen Rot-Weiß Lintorf und dem TSV Urdenbach. Die Sportfreunde Gerresheim gewann derweil dramatisch mit 4:2 bei Schwarz-Weiß 06.

Der SC Unterbach hat seine Spitzenposition ausgebaut.
Der SC Unterbach hat seine Spitzenposition ausgebaut. – Foto: Alexander Biehler

Die Düsseldorfer Kreisliga A steckt inzwischen mitten in der Rückrunde, und mindestens drei Mannschaften durften nach wie vor auf die Meisterschaft hoffen, auch wenn der Dritte Türkgücü Ratingen schon zehn Zähler hinter Spitzenreiter SC Unterbach zurücklag. Wollten die Ratinger im Rennen um die Meisterschaft bleiben, durfen sie sich am Sonntag keinen Patzer erlauben. Denn es war der Spitzenreiter in Ratingen zu Gast - und siegte der SC Unterbach, wäre ein Rückstand von 13 Zählern wohl nur noch recht schwierig aufzuholen.

Die Sportfreunde Gerresheim als Zweiter liegen seit dem Gerresheimer Derby Anfang Februar vier Zähler hinter dem Spitzenreiter, konnten nun ebenfalls vom Topspiel profitieren, vorausgesetzt es gelang ein Sieg beim Achten Schwarz-Weiß Düsseldorf.

Auch im Tabellenkeller ist es weiterhin spannend, auch wenn zwischen der DJK Tusa auf Platz 13 und dem ASV Tiefenbroich auf Rang 14 eine Lücke von sechs Zählern klaffte. Zu einem direkten Kellerduell kam es am Sonntag zwischen dem Vorletzten Rot-Weiß Lintorf und dem Viertletzten TSV Urdenbach, die drei Zähler und ein Tor voneinander trennten.

So lief der 21. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Die Spiele am Sonntag:

DJK Tusa 06 - KSC Tesla 07

Heute, 15:00 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
5
2

DJK Tusa 06 Düsseldorf – KSC Tesla 07 5:2
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, José Guillermo Rivero-Hoffmann, Deniz Emre Mert Akyüz (46. Yuuki Hasegawa), Yannik Bohlmann (59. Yasin Rezgui), Daniel Dix (76. Maximilian Schlüß), Noah Rugamba, Darius-Valentino Paul (66. Theo Morfeld), Lennart Barenbrügge (46. Umut Mert Akyüz), Can-Leon Leidag, Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
KSC Tesla 07: Benjamin Beciri, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj (78. Nikola Mrzic), Miljan Stojanovic, Ivano Knezovic (46. Konstantinos Parassidis), Ognjen Petrovic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Dominic Abdel-Ahad (20.), 2:0 Darius-Valentino Paul (45.+3), 2:1 Stevo Sucevic (60.), 3:1 Theo Morfeld (90.+1), 3:2 Abubakar Mumuni (90.+5), 4:2 Dominic Abdel-Ahad (90.+6), 5:2 Theo Morfeld (90.+7)

SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten

Heute, 15:45 Uhr
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
4
0
Abpfiff

SP.-VG. Hilden 05/06 – SV Wersten 04 4:0
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Giacomo Russo, Tim Schläbitz, Florian Heuschkel (76. Anil Kerim Yazir), Daniel Kauffeldt (75. Gianluca Ticali), Taoufik Baouch (60. Hicham Bajut), Niklas Strunz, Leif Horsch, Jan Hallmann (76. Steven Joshua Jefferson), Thomas Jarosch (70. Darius Wischnewski) - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
SV Wersten 04: Michele Rene Faßbender, Yaroslav Vovchuk, Philipp Fey (46. Babacan Citak), Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner, Norman Schlömer (68. Salvatore Mazza), Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Bastian Adoma (46. Emanuele Frasca) - Co-Trainer: Sven Tonollo
Schiedsrichter: Mohamed Whabi - Zuschauer: 180
Tore: 1:0 Florian Müller (25. Foulelfmeter), 2:0 Tim Schläbitz (29.), 3:0 Thomas Jarosch (49.), 4:0 Niklas Strunz (78.)

AC Italia Hilden - SC West

Heute, 15:00 Uhr
AC Italia Hilden
AC Italia HildenAC Italia
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
4
1
Abpfiff

AC Italia Hilden – SC Düsseldorf-West 4:1
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia (55. Marvin Kucznierz), Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (67. Michel Konstantin Bursie), Jeremy Dykoff, Lilian Stirbu (84. Khalid Boyraoua), Jason Beiler (80. Benjamin Dykoff), Jannis Remhof, Philipp Schottke (55. Sascha Hofrath) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Anton Bobyrew, Vincent Aretz, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Emilio Sanchez Conrad, Mohamed El Quitar (55. Fabian Müller), Jihwan Oh - Co-Trainer: Fabian Müller - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 152
Tore: 1:0 Jannis Remhof (43.), 2:0 Philipp Schottke (53.), 2:1 Jihwan Oh (64.), 3:1 Jeremy Dykoff (79.), 4:1 Ramazan Kocak (84.)

Türkgücü Ratingen ohne Chance gegen SC Unterbach

Heute, 15:30 Uhr
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
1
5
Abpfiff
Von einem Dranbleiben an Spitzenreiter SC Unterbach kann nach dem 1:5 im direkten Duell für Türkgücü Ratingen zunächst einmal nicht mehr die Rede sein. Nicht in den Griff bekamen die Hausherren dabei vor allem Ognjen Vucic, der die letzten drei Treffer der Partie gleich im Alleingang erzielte. Eingangs hatte Eren Sunman die Ratinger noch in Führung gebracht, ehe Jannik Behrens und Kimi Thedens die Partie drehten, die bis zur Stundengrenze allerdings offen war.

Türkgücü Ratingen – SC Unterbach 1:5
Türkgücü Ratingen: Noel Maurice Maczionsek, Burak Yildiz, Elyesa Kemal Baysan (45. Berat Sakiri), Mahmut Karaca, Flakrim Islami (63. Arda Tokat), Eren Sunman, Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler, Johnny Schmidt, Nathanael-Victor Ndoyi (75. Abdul Baki Aydin) - Trainer: Ali Aytekin
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Colin Koberg, Finn Twiste (75. Timo Bischoff), Jannik Behrens, Ognjen Vucic (88. Albion Ilazi), Dennis Nuha, Tamer Sürmeli (84. Maurice Müller), Kimi Thedens (75. Rachid Adda), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Eren Sunman (11.), 1:1 Jannik Behrens (14.), 1:2 Kimi Thedens (59.), 1:3 Ognjen Vucic (62.), 1:4 Ognjen Vucic (82.), 1:5 Ognjen Vucic (86.)

FC Bosporus - VfL Benrath

Heute, 15:30 Uhr
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
0
0
Abpfiff

FC Bosporus Düsseldorf – VfL Benrath 0:0
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Mahmoud Conde, Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Nouridine Bah, Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Shuto Yoneyama (46. Gürkan Gülten), Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz, Maximielian Prince Wayne Andam (58. Fatih Yalcinkaya) - Co-Trainer: Lukas Müller - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
VfL Benrath: Hicham Dib, Ryosuke Inagaki (8. Julian Frederik Georgi), Thierno Barry, Ivo Effenberger, Ali Kassar, Stefan Behnke, Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki (78. Alpha Kojo Baah Tandoh), Ouassim El Aboussi (61. Wael Riani), Luigi D'alterio (77. Fouad Auragh), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 25
Tore: keine Tore

Kein Sieger zwischen Rot-Weiß Lintorf und TSV Urdenbach

Heute, 14:45 Uhr
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
2
2
Abpfiff
Keinen Sieger gab es im Kellerduell zwischen Rot-Weiß Lintorf und dem TSV Urdenbach, was aufgrund des Vorsprungs von drei Zählern eher für die Urdenbacher eine gute Nachricht war, verbleibt der TSV so doch oberhalb der direkten Abstiegszone. Zweimal gingen die Urdenbacher durch Andreas Ellert und David Mohr in Führung, doch Tom Benett Nagel und Robin Schwarzbach glichen jeweils aus.

Rot-Weiß Lintorf – TSV Urdenbach 2:2
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer, Ricardo Schlösser (90. Pascal Wallrich), Hardy Voigt, Patryk Schneider, Robin Schwarzbach, Marcus Zur, Saliman Atyi (74. Tim Marco Meyer), Rabbie Aurang, Andreas Ellert (68. Eren Semiz) - Co-Trainer: Theo Momm - Trainer: Marc-Thorben Bühring - Co-Trainer: Michael Jeuken
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Moritz Benjamin Brehmer, Oliwier Pacewicz (25. David Mohr), Marco Seidel, Maximilian Best, Julian Fein, Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Andreas Ellert (47.), 1:1 Tom Benett Nagel (69.), 1:2 David Mohr (84.), 2:2 Robin Schwarzbach (84.)

TuS Gerresheim - ASV Tiefenbroich

Heute, 15:00 Uhr
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
0
2
Abpfiff

TuS Gerresheim – ASV Tiefenbroich 0:2
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali (34. Sufian-Enis Vesal), Fabian Kasten (81. Nawar Alkarwani), Adin Džidić, Philipp Layer, Alexander Nour, Christian Kudimba (81. Henrik Boßmann), Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba (72. Akom Kevin Twum-Barimah)
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Seedy Touray, Noah Ziegler, Leon Müller (62. Seymen Musa Kilic), Maximilian Kränzler (46. Syle Bajrami), Koray Cayir, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Okan Yasin Yavuz (67. Maximilian Miljesevic), Alexandros Kiprizlis (57. Oliver Wlodarkiewicz) - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 65
Tore: 0:1 Syle Bajrami (61.), 0:2 Maximilian Miljesevic (81.)

DSC 99 II - FC Büderich II

Heute, 15:30 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
0
3
Abpfiff

DSC 99 Düsseldorf II – FC Büderich II 0:3
DSC 99 Düsseldorf II: Raphael Pütz, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann, Samir Aouladali, Adam Nait Mohamed (40. Oumar Bah), Niklas Baetz, Abel Mokonen, Kevin Rabe (61. Hamza Ihadian) - Trainer: Gökhan Yasar
FC Büderich II: Rico Ix, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Linus Bögershausen (76. Jan Sturhan), Nozomu Nonaka, Adeyemi Ayodele (83. Niklas Püllen), Artur Paul, Robin Henkel, Max Krause, Marc Bergmann (78. Maximilian Von der Beeck), Kevin Holland - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Mateusz Trzionka - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Kevin Holland (17.), 0:2 Kevin Holland (54.), 0:3 Kevin Holland (75.)

Schwarz-Weiß 06 mit dramatischem 2:4 gegen Sportfreunde Gerresheim

Heute, 15:00 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
2
4
Abpfiff
Auch wenn die Sportfreunde Gerresheim der Spitze nicht näherkommen konnten: Dank des 4:2-Erfolges Schwarz-Weiß 06 bleiben die Gerresheimer vier Zähler hinter der Spitze - und sind nun der einzige echte Verfolger der Unterbacher. Das Spiel verlief allerdings dramatisch: Dank eines Doppelpacks von 06-Kicker Adrian-Thiago Rosemund führte der Gastgeber bis zur 86. Minute mit 2:1, ehe Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Yassir Daou und Marco Meyer die Partie noch zu ihren Gunsten drehten.

SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – Sportfreunde Gerresheim 2:4
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster, Jonathan Passens, Oskar Schaefers, Yannik Toholt, Mouhriz Etemovski, Johannes Zwanzig (59. Lukas Lange), Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund, Amir Cosic (73. Achraf-Amine El Asassi), Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Yassin Farhat, Tayfun Uzunlar (78. Philipp Möller), Idrissa Koulibaly, Stanley Mac-Taylor (78. Elijah Dobo-Makaya), Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco, Timo Braun (57. Ayyoub Jidan), Walid El Kadiri (73. Yassir Daou), Marco Meyer - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Adrian-Thiago Rosemund (17.), 1:1 Faouzi El Makadmi (56. Foulelfmeter), 2:1 Adrian-Thiago Rosemund (75.), 2:2 Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (86.), 2:3 Yassir Daou (90.), 2:4 Marco Meyer (90.+4)
Gelb-Rot: Bastian Wüster (76./SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf/)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag
Fr., 06.03.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Türkgücü Ratingen
So., 08.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - AC Italia Hilden
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - ASV Tiefenbroich
So., 08.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - TuS Gerresheim
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Rot-Weiß Lintorf
So., 08.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - FC Bosporus Düsseldorf

23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim

