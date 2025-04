Kreisliga A Düsseldorf: Türkgücü Ratingen stark in der Elf der Woche

Zumindest vier Teams haben in der Düsseldorfer Kreisliga A noch Chancen auf die beiden Aufstiegsplätze. Daran hat der 27. Spieltag am Sonntag wenig verändert. Alle vier Mannschaften haben gewonnen - der Vorsprung auf Platz fünf, den jetzt Hilden 05/06 belegt, ist auf sechs Zähler angewachsen. Spannend wird auch die Suche nach den drei, eventuell sogar vier Absteigern, wobei der SV Hilden-Ost ja bereits durch den Rückzug erster Absteiger ist. Hier kam es zu einem Kellerduell zwischen dem dem Vorletzten SSV Erkrath und Schlusslicht Rather SV, dessen Ausgang so wirklich niemandem geholfen hat - bis auf die Konkurrenz.

So läuft der 27. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

28. Spieltag

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Rather SV - VfL Benrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SC Unterbach - SSV Erkrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SV Oberbilk 09

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Büderich II - KSC Tesla 07

Do., 17.04.25 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - FC Bosporus Düsseldorf

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Hösel - Sportfreunde Gerresheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SV Wersten 04 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf



29. Spieltag

So., 27.04.25 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SV Hösel

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - FC Büderich II

So., 27.04.25 15:15 Uhr SSV Erkrath - SP.-VG. Hilden 05/06

So., 27.04.25 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - Rot-Weiß Lintorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Unterbach

So., 27.04.25 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - Rather SV

So., 27.04.25 15:30 Uhr KSC Tesla 07 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr Rhenania Hochdahl - SV Wersten 04

