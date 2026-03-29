Kreisliga A Düsseldorf: Türkgücü Ratingen siegt 2:1 gegen Gerresheim

Der SC Unterbach ist auf dem besten Wege, den Sprung in die Bezirksliga zu realisieren. Zehn Spieltage vor dem Saisonende hat der Primus sieben Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger, die Sportfreunde Gerresheim. Dabei zeigen die Unterbacher eine erstaunliche Fähigkeit: Selbst dann, wenn in einem Spiel einmal nicht alles nach Plan läuft, gewinnen sie die die Partien zumindest knapp. Dank dieser Beständigkeit spricht derzeit alles für den SCU, zumal auch Platz zwei in der Düsseldorfer Kreisliga A den Aufstieg noch bringen könnte - und der Vorsprung auf den Dritten Türkgücü Ratingen bereits 16 Punkte beträgt. Am Donnerstag legten die Unterbacher beim TSV Urdenbach vor, um am Sonntag zu wissen, dass der Vorsprung auf zehn Zähler angewachsen ist.
Die Sportfreunde Gerresheim hatten es am Sonntag auswärts mit eben jenem Dritten Türkgücü Ratingen zu tun. Ein Sieg hätte Platz zwei weiter festigen und auch dem Primus diesbezüglich in die Karten spielen können, der bei einer solchen Konstellation irgendwie natürlich immer der Gewinner ist. Im Abstiegskampf hatte Rot-Weiß Lintorf den Zehnten SV Wersten zu Gast, während die Zweite des DSC 99 bei der SP.-VG. Hilden 05/06 die noch schwierigere Aufgabe hatte. Der ASV Tiefenbroich musste hingegen die Pflichtaufgabe gegen Schlusslicht SC West lösen.
AC Italia Hilden – KSC Tesla 07 1:1
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Louis Loewenau, Lorenzo Madonia, Marvin Kucznierz (77. Phillip Geißler), Sascha Hofrath, Robin Bondorf, Jeremy Dykoff (43. Philipp Schottke), Lilian Stirbu, Jason Beiler (63. Abderrahman Elmajjaoui), Jannis Remhof, Philipp Schottke - Trainer: Thomas Priebke
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Igor Filipovic, Aleksandar Lukic (59. Dusan Petrovic), Darko Tomic, Stevo Sucevic, Konstantinos Parassidis, Abubakar Mumuni, Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (74. Vladimir Jaksic), Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Nikola Aleksic (5.), 1:1 Philipp Schottke (57.)
TSV Urdenbach – SC Unterbach 1:5
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Manuel De Marcos Calles, Patrick Popa-Zobel (46. Luca Schneider), Moritz Benjamin Brehmer, Jona Albrecht (87. Lawrence Schneidewind), David Mohr (77. Oliwier Pacewicz), Dominik Budde (77. Luca Schneider), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel, Angelo Catgiu - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Benedikt Dreist, Maurice Müller, Colin Koberg, Finn Twiste (79. Sasa Jovanovic), Dennis Nuha, Tolga Ceylan, Tamer Sürmeli (75. Rachid Adda), Kimi Thedens (67. Albion Ilazi), Till Arne Consilius - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Jona Albrecht (9. Eigentor), 0:2 Tolga Ceylan (31.), 0:3 Tamer Sürmeli (44.), 0:4 Till Arne Consilius (54.), 0:5 Tamer Sürmeli (73.), 1:5 Luca Schneider (86.)
FC Bosporus Düsseldorf – KSC Tesla 07 1:1
FC Bosporus Düsseldorf: Maxwell Kwabena Nuako Bona, Osei Kwadwo Appiah, Nouridine Bah (56. Bilal Mouhia), Tijan Saidy Sally, Mahmoud Conde, Kevin Heise, Özgür Beser (56. Maximielian Prince Wayne Andam), Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz (56. Shuto Yoneyama), Eren Bilgicli - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Stevo Sucevic, Abubakar Mumuni, Aleksandar Savikj, Miljan Stojanovic, Matej Gjorgijevski, Ognjen Petrovic, Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Abubakar Mumuni (32.), 1:1 Shuto Yoneyama (63.)
Rot-Weiß Lintorf – SV Wersten 04 3:1
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Sven Meyer, Hardy Voigt, Patryk Schneider, Robin Schwarzbach (89. Tim Marco Meyer), Marco Alexander Trebo, Marcus Zur (59. Sebastian Topuz), Rabbie Aurang, Danylo Sydorenko, Andreas Ellert (59. Jannik Decker), Luis Kunda (67. Mehmet Yildiz) - Trainer: Marc-Thorben Bühring
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Philipp Fey, Roland Oppong Mensah, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner, Norman Schlömer, Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila (65. Devin Temur), Thomas Rushe (59. Dustin Hammes), Bastian Adoma (46. Minister Antwi) - Trainer: Olaf Faßbender
Schiedsrichter: Nicolo Tarantino - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Robin Schwarzbach (1.), 1:1 Daniel Spanke (9.), 2:1 Robin Schwarzbach (58.), 3:1 Marco Alexander Trebo (77.)
ASV Tiefenbroich – SC Düsseldorf-West 6:2
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Noah Ziegler, Justus Bartminn, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Valdrin Salihi, Oliver Wlodarkiewicz, Jan Albrecht (46. Syle Bajrami), Okan Yasin Yavuz, Ardian Halili, Alexandros Kiprizlis - Trainer: Sera Kaya
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Anton Bobyrew, Brian-Matthias Thivissen, Mustafa Furkan Bayraktar, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi, Leon Karl-Heinz Heser, Kai Kienast, Mohamed El Quitar, Cornelius Bulanov - Trainer: Anton Bobyrew
Schiedsrichter: Sergio Percoco - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Alexandros Kiprizlis (5.), 2:0 Oliver Wlodarkiewicz (34.), 2:1 Mustafa Cem Beydagi (40.), 2:2 Charly Klein (45.), 3:2 Oliver Wlodarkiewicz (48.), 4:2 Ardian Halili (55.), 5:2 Mohamed El Quardiji (75.), 6:2 Ardian Halili (89.)
TuS Gerresheim – VfL Benrath 1:0
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Fabian Kasten, Maximilian-Theodor Tacke, Philipp Layer, Sufian-Enis Vesal (85. Youssef Benali), Christian Kudimba, Piere Zilles, Joseph Tshunza Madimba (21. Adin Džidić), Akom Kevin Twum-Barimah, Leon Fischer - Trainer: Andre Lautermann - Trainer: Alexander Lederer - Trainer: Daniel Hummler
VfL Benrath: Hicham Dib, Thierno Barry (56. Immanuel Kwarteng), Amin Baghouse (84. Rene Schmidt), Ali Kassar, Julian Frederik Georgi, Zakari Kassar, Zakaria Bouchakai, Idriss Amadou Peki, Ouassim El Aboussi (45. Alpha Kojo Baah Tandoh), Luigi D'alterio, Kutaiba Kassar (61. Zakaria Arian) - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Akom Kevin Twum-Barimah (27.)
DJK Tusa 06 Düsseldorf – SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf 3:1
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Pierre Kerschowski, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui, Yuuki Hasegawa, Luke Rehn (88. Maximilian Kuhs), Deniz Emre Mert Akyüz (74. Robin Weyrather), Yannik Bohlmann (85. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Daniel Dix (65. Noah Rugamba), Lennart Barenbrügge, Can-Leon Leidag (65. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Jan Eggert, Bastian Wüster, Jonathan Passens, Mohamad Jeha, Yannik Toholt, Achraf-Amine El Asassi, Hiroki Mizuno, Albert Nehls, Lukas Lange, Amir Cosic, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
Schiedsrichter: Sam Zergan - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yasin Rezgui (5.), 2:0 Can-Leon Leidag (13.), 2:1 Yannik Toholt (38.), 3:1 Dominic Abdel-Ahad (52. Foulelfmeter)
Besondere Vorkommnisse: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (85.).
SP.-VG. Hilden 05/06 – DSC 99 Düsseldorf II 1:1
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Phil Horsch, Tim Schläbitz (90. Darius Wischnewski), Gianluca Ticali (69. Thomas Jarosch), Florian Heuschkel (62. Anil Kerim Yazir), Jan Laufen, Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Giacomo Russo, Jan Hallmann, Hicham Bajut (90. Jermaine Jesse Theis) - Trainer: Thomas Zak - Co-Trainer: Michael Sagorski
DSC 99 Düsseldorf II: Evgeni Zang, Ibrahim Yilmaz, Timo Bormann, Paul Schoemaker, Stephanos Alemu, Joris Themann, Samir Aouladali, Ante Katusic, Valdrin Avdiu, Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
Schiedsrichter: David Dirks - Zuschauer: 111
Tore: 0:1 Joris Themann (35.), 1:1 Jermaine Jesse Theis (90.+3)
AC Italia Hilden – FC Büderich II 0:5
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Phillip Geißler (46. Tugay Kaan Sezek), Louis Loewenau, Sascha Hofrath, Ramazan Kocak (48. Robert-Andrei Ciopeica), Jeremy Dykoff, Jason Beiler, Jannis Remhof, Philipp Schottke (56. Martin Kanke), Abderrahman Elmajjaoui (46. Robin Bondorf), Kevin Nassen (59. Marvin Kucznierz) - Trainer: Thomas Priebke
FC Büderich II: Kerem Tüfekci, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Maximilian Vijgeboom (74. Niklas Meinhard), Matthias Bogie, Benedikt Niesen, Robin Henkel, Maximilian Von der Beeck, Max Krause (82. Pablo Jülch), Simon Bulst (78. Rachad Ibrahim), Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Schiedsrichter: Connor Przibylla (Düsseldorf ) - Zuschauer: 69
Tore: 0:1 Simon Bulst (19.), 0:2 Maximilian Von der Beeck (45.), 0:3 Simon Bulst (70.), 0:4 Maximilian Von der Beeck (74.), 0:5 Rachad Ibrahim (87.)
Besondere Vorkommnisse: Jannis Remhof (AC Italia Hilden) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (6.).
Türkgücü Ratingen – Sportfreunde Gerresheim 2:1
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Burak Yildiz, Mahmut Karaca, Talha Yücelay, Berkay Özer (46. Abdul Baki Aydin), Melik Aydin, Emre Rüstü Tokat, Tim Potzler (79. Berat Sakiri), Yildiray Yarar, Arda Tokat, Johnny Schmidt - Trainer: Ali Aytekin
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Philipp Möller, Ergün Aksoy (56. Idrissa Koulibaly), Burak Bozdag, Faouzi El Makadmi, Salih Enes Çolak, Soufiane Azhil, Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (67. Yassir Daou), Nikolaos Georgiou (56. Christian Pira), Walid El Kadiri, Marco Meyer - Co-Trainer: Deniz Denizci
Schiedsrichter: Theo Agorakis (Düsseldorf) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Potzler (24.), 1:1 Faouzi El Makadmi (80.), 2:1 Mahmut Karaca (86.)
Gelb-Rot: Burak Bozdag (55./Sportfreunde Gerresheim/)
Gelb-Rot: Yildiray Yarar (70./Türkgücü Ratingen/)
Gelb-Rot: Johnny Schmidt (87./Türkgücü Ratingen/)
Besondere Vorkommnisse: Johnny Schmidt (Türkgücü Ratingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Pascal Carla (85.).
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr FC Büderich II - Türkgücü Ratingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
Do., 02.04.26 19:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - AC Italia Hilden
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Unterbach - VfL Benrath
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Urdenbach
Do., 02.04.26 19:30 Uhr KSC Tesla 07 - Rot-Weiß Lintorf
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus Düsseldorf
Do., 02.04.26 20:00 Uhr SV Wersten 04 - ASV Tiefenbroich
27. Spieltag
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07
So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04
So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
