Kreisliga A Düsseldorf: Türkgücü am Mittwoch beim FC Büderich II

Türkgücü Ratingen spielt bereits am Mittwoch beim FC Büderich II. – Foto: Dennis Kemmerling

Mit seit dem Sonntag nun zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SC Unterbach scheint die Meisterschaft für die Sportfreunde Gerresheim als einzigem echten Verfolger in der Kreisliga A Düsseldorf immer aussichtsloser zu werden. Ob Platz zwei am Ende auch den Aufstieg bringt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen müssen, hier ist Daumendrücken in der Regionalliga angesagt. Allerdings hat Gerresheims Trainer Issam Haj Haddou auch nie offensiv solche Ziele ausgegeben. Gegner am Gründonnerstag ist jedenfalls der Siebte FC Bosporus.

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Der SC Unterbach wird derweil so schnell wie möglich dafür sorgen wollen, auch rechnerisch nicht mehr einholbar zu sein. Dabei könnte das Team von Axel Bellinghausen mit einem Sieg gegen den Vierten VfL Benrath am Donnerstag den nächsten Schritt machen. Bereits am Mittwoch stehen sich der FC Büderich II und der Dritte Türkgücü Ratingen gegenüber, der noch leise Hoffnung haben dürfte, den Zweiten aus Gerresheim bei sechs Zählern Rückstand noch einholen zu können. In der unteren Tabellenregion sollte der TSV Urdenbach unbedingt bei Schlusslicht SC West punkten, um das rettende Ufer ins Visier zu nehmen. Der DSC 99 II benötigt dringend Zähler gegen Italia Hilden, während Rot-Weiß Lintorf beim KSC Tesla eine harte Nuss zu knacken hat.

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So läuft der 26. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag

Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07

So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04

So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II

So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West

So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim

So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II

So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf



28. Spieltag

Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf

Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach

So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach

So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen

So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden

So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath

So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich

So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf

So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

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