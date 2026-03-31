 2026-03-31T09:06:59.496Z

Spielbericht

Kreisliga A Düsseldorf: Türkgücü am Mittwoch beim FC Büderich II

Nur beim FC Büderich II wird in der Düsselsorfer Kreisliga A schon am Mittwoch gespielt. Alle anderen Partien, auch die der beiden Top-Teams SC Unterbach und Sportfreunde Gerresheim, stehen am Gründonnerstag an. Auch im Keller muss dringend gepunktet werden.

von Sascha Köppen · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser
Türkgücü Ratingen spielt bereits am Mittwoch beim FC Büderich II.
Türkgücü Ratingen spielt bereits am Mittwoch beim FC Büderich II. – Foto: Dennis Kemmerling

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KL A Düsseldorf
SC West
Urdenbach
TuS Gerresh.
Wersten 04

Mit seit dem Sonntag nun zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter SC Unterbach scheint die Meisterschaft für die Sportfreunde Gerresheim als einzigem echten Verfolger in der Kreisliga A Düsseldorf immer aussichtsloser zu werden. Ob Platz zwei am Ende auch den Aufstieg bringt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen müssen, hier ist Daumendrücken in der Regionalliga angesagt. Allerdings hat Gerresheims Trainer Issam Haj Haddou auch nie offensiv solche Ziele ausgegeben. Gegner am Gründonnerstag ist jedenfalls der Siebte FC Bosporus.

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>>> Hier geht es zur Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Düsseldorf

Der SC Unterbach wird derweil so schnell wie möglich dafür sorgen wollen, auch rechnerisch nicht mehr einholbar zu sein. Dabei könnte das Team von Axel Bellinghausen mit einem Sieg gegen den Vierten VfL Benrath am Donnerstag den nächsten Schritt machen. Bereits am Mittwoch stehen sich der FC Büderich II und der Dritte Türkgücü Ratingen gegenüber, der noch leise Hoffnung haben dürfte, den Zweiten aus Gerresheim bei sechs Zählern Rückstand noch einholen zu können. In der unteren Tabellenregion sollte der TSV Urdenbach unbedingt bei Schlusslicht SC West punkten, um das rettende Ufer ins Visier zu nehmen. Der DSC 99 II benötigt dringend Zähler gegen Italia Hilden, während Rot-Weiß Lintorf beim KSC Tesla eine harte Nuss zu knacken hat.

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So läuft der 26. Spieltag der Kreisliga A Düsseldorf

Bereits am Mittwoch treten an:

FC Büderich II - Türkgücü Ratingen

Morgen, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich II
Türkgücü Ratingen
Türkgücü RatingenTürkgücü
19:30

Die Spiele am Donnerstag:

Tusa 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
TuS Gerresheim
TuS GerresheimTuS Gerresh.
19:30live

DSC 99 II - Italia Hilden

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
DSC 99 Düsseldorf
DSC 99 DüsseldorfDSC 99 II
AC Italia Hilden
AC Italia HildenItaliaHilden
20:00

Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - SP.-VG. Hilden 05/06

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfSchwarz-Weiß
SP.-VG. Hilden 05/06
SP.-VG. Hilden 05/06Hilden 05/06
19:30

SC Unterbach - VfL Benrath

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
VfL Benrath
VfL BenrathVfL Benrath
19:30

SC West - TSV Urdenbach

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SC Düsseldorf-West
SC Düsseldorf-WestSC West
TSV Urdenbach
TSV UrdenbachUrdenbach
19:30

SV Wersten - ASV Tiefenbroich

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SV Wersten 04
SV Wersten 04Wersten 04
ASV Tiefenbroich
ASV TiefenbroichTiefenbroich
20:00

KSC Tesla - Rot-Weiß Lintorf

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
KSC Tesla 07
KSC Tesla 07KSC Tesla 07
Rot-Weiß Lintorf
Rot-Weiß LintorfRW Lintorf
20:00

Sportfreunde Gerresheim - FC Bosporus

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
FC Bosporus Düsseldorf
FC Bosporus DüsseldorfFC Bosporus
19:30

Das sind die nächsten Spieltage

27. Spieltag
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr ASV Tiefenbroich - KSC Tesla 07
So., 12.04.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Wersten 04
So., 12.04.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - FC Büderich II
So., 12.04.26 15:30 Uhr VfL Benrath - SC Düsseldorf-West
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Unterbach - TuS Gerresheim
So., 12.04.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - DSC 99 Düsseldorf II
So., 12.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - DJK Tusa 06 Düsseldorf

28. Spieltag
Do., 16.04.26 20:00 Uhr FC Büderich II - Rot-Weiß Lintorf
Fr., 17.04.26 19:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SC Unterbach
So., 19.04.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - TSV Urdenbach
So., 19.04.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Türkgücü Ratingen
So., 19.04.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - AC Italia Hilden
So., 19.04.26 15:30 Uhr SV Wersten 04 - VfL Benrath
So., 19.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 19.04.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Bosporus Düsseldorf
So., 19.04.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - TuS Gerresheim

>>> Zum vollständigen Spielplan der Kreisliga A Düsseldorf

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