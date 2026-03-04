Kreisliga A Düsseldorf: Türkgücü am Freitag mit Auftakt beim SC West

Eigentlich sind es inzwischen nur noch die Sportfreunde Gerresheim, die sich für den Spitzenreiter SC Unterbach in der Kreisliga A Düsseldorf wie ein echter Verfolger anfühlen müssen. Denn der dritte Türkgücü Ratingen liegt seit dem vorigen Wochenende und der 1:5-Niederlage im direkten Duell gegen den Klassenprimus als Dritter bereits 13 Zähler hinter dem SC. Das ist in 13 Spielen zwar noch aufholbar, doch wenn der Tabellenführer erst zwei von 21 Spielen verloren hat, auch nicht eben wahrscheinlich.
Fest steht aber: Wenn die Ratinger am Freitagabend beim SC West den 22. Spieltag eröffnen, ist zumindest nicht damit zu rechnen, dass es an der Spitze noch deutlicher wird. Am Sonntag dann haben die Unterbacher es daheim mit dem Fünften FC Bosporus zu tun - also die zumindest deutlich schwierigere Aufgabe auf dem Papier. Die Sportfreunde Gerresheim, die mit vier Punkten Rückstand noch Tuchfühlung zu Unterbach haben, messen sich daheim mit dem Zwölften Tusa 06. Zu einem Kellerduell kommt es zwischen dem TSV Urdenbach und dem ASV Tiefenbroich. Gewinnen die Gastgeber, könnten die Gäste aus Ratingen wieder tiefer in den Abstiegssumpf gezogen werden - denn der TSV käme dann auf zwei Zähler an den Gegner heran. Der TuS Gerresheim muss sich nach seinem Umbruch (wir berichteten hier) mit dem DSC 99 II auseinandersetzen.
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - FC Büderich II
Sa., 14.03.26 16:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - DSC 99 Düsseldorf II
So., 15.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - SC Unterbach
So., 15.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - KSC Tesla 07
So., 15.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - SC Düsseldorf-West
So., 15.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - TSV Urdenbach
So., 15.03.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - VfL Benrath
So., 15.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SV Wersten 04
So., 15.03.26 15:30 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - Sportfreunde Gerresheim
24. Spieltag
So., 22.03.26 12:45 Uhr FC Büderich II - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.03.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - Türkgücü Ratingen
So., 22.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - TuS Gerresheim
So., 22.03.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - AC Italia Hilden
So., 22.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.03.26 15:30 Uhr VfL Benrath - TSV Urdenbach
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Unterbach - ASV Tiefenbroich
So., 22.03.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - Rot-Weiß Lintorf
