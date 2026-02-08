Kreisliga A Düsseldorf: Torfestival bei Türkgücü Ratingen

Spitzenreiter SC Unterbach hat durch das 1:0 mit am Ende nur noch neun Spielern am vorigen Wochenende aufgrund der Punkteteilung der Sportfreunde im Gerresheimer Derby den Vorsprung an der Tabellenspitze der Kreisliga A Düsseldorf auf vier Zähler ausgebaut. Alle Partien des 19. Spieltags sind nun für Sonntag angesetzt, die Unterbacher müssen beim Siebten SP-VG. Hilden 05/06 ran. Die Sportfreunde Gerresheim als Verfolger sind schon ganz früh um 12.45 Uhr beim FC Büderich II gefordert.
Im Verfolgerfeld der Spitztenteams kommt es derweil zu einem direkten Verfolgerduell zweier Tabellennachbarn. Der SC Schwarz-Weiß 06 als Sechster mit 30 Punkten hat es mit dem Fünften SV Wersten zu tun, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Nur der Sieger der Partie hält einstweilen den Kontakt zu den Spitzenteams.
FC Büderich II – Sportfreunde Gerresheim 0:1
FC Büderich II: Rico Ix, Lucas Wienands, Fabio Orlean, Marvin Liskatin, Benedikt Niesen, Artur Paul, Maximilian Von der Beeck, Niklas Meinhard, Max Krause, Simon Bulst, Marc Bergmann - Trainer: Kay Schmidt
Sportfreunde Gerresheim: Pascal Carla, Ergün Aksoy, Yassin Farhat, Stanley Mac-Taylor (87. Anton Felix Morgenstern), Burak Bozdag, Ayyoub Jidan (55. Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco), Faouzi El Makadmi, Soufiane Azhil, Yassir Daou (60. Thomas Kroker), Elijah Dobo-Makaya (73. Idrissa Koulibaly), Walid El Kadiri - Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou
Schiedsrichter: Alexander Hofmann - Zuschauer: 31
Tore: 0:1 Soufiane Azhil (24.)
DSC 99 Düsseldorf II – KSC Tesla 07 0:1
DSC 99 Düsseldorf II: Fabian Klaßmann, Ibrahim Yilmaz, Furkan Yasar (87. Valdrin Avdiu), Johannes Wickenkamp (80. Felix Mörike), Paul Schoemaker (74. Stephanos Alemu), Joris Themann, Samir Aouladali (61. Adam Nait Mohamed), Niklas Baetz, Emirkan Karadeniz (67. Kevin Rabe), Abel Mokonen, Oumar Bah - Trainer: Gökhan Yasar
KSC Tesla 07: Slagjan Kraljevski, Dusan Petrovic, Pavle Dragoljic, Igor Filipovic, Clinton Akyem, Stevo Sucevic, Vladimir Jaksic (72. Abubakar Mumuni), Aleksandar Savikj, Miljan Stojanovic, Ognjen Petrovic (92. Marin Loncarevic), Nikola Aleksic - Trainer: Mario Rajkovaca
Schiedsrichter: Torsten Ledor - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Igor Filipovic (75.)
Rot: Nikola Aleksic (54./KSC Tesla 07/)
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf – SV Wersten 04 2:1
SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf: Fernandes Jorge Llinas, Bastian Wüster, Jonathan Passens, Mohamad Jeha (46. Suguru Matsumoto), Oskar Schaefers, Hiroki Mizuno, Yutaro Ichimura, Adrian-Thiago Rosemund (87. Mouhriz Etemovski), Amir Cosic (52. Albert Nehls), Shunta Murakami, Kingsley Onomah Annointing - Trainer: David Breitmar
SV Wersten 04: Jakob Bongers, Dustin Hammes (87. Babacan Citak), Yaroslav Vovchuk, Devin Temur, Fred Adomako, Dylan Wackes, Patrick Trautner (46. Philipp Fey), Daniel Spanke, Jan-Tiberius Vintila, Emanuele Frasca, Bastian Adoma - Trainer: Andreas Kober
Schiedsrichter: Leonel Tsopgni (Duisburg) - Zuschauer: 112
Tore: 0:1 Bastian Adoma (42.), 1:1 Adrian-Thiago Rosemund (45.), 2:1 Kingsley Onomah Annointing (73.)
SC Düsseldorf-West – DJK Tusa 06 Düsseldorf 1:7
SC Düsseldorf-West: Erfan Hooshyar, Charly Klein, Simon Hörster, Anton Bobyrew, Vincent Aretz, Zeljko Ivanovic, Mustafa Cem Beydagi (55. Philipp Gollak), Leon Karl-Heinz Heser, Karl Alex Henning Levd Nolgren, Mohamed El Quitar (41. Mustafa Furkan Bayraktar), Jihwan Oh (55. Mats Fynn Eding) - Trainer: Anton Bobyrew
DJK Tusa 06 Düsseldorf: Ferdinand Rosen, Christopher Fuchs, Yasin Rezgui (66. José Guillermo Rivero-Hoffmann), Leon Schüler, Deniz Emre Mert Akyüz (56. Pierre Kerschowski), Noah Rugamba, Theo Morfeld (66. Luke Rehn), Darius-Valentino Paul, Lennart Barenbrügge (56. Umut Mert Akyüz), Can-Leon Leidag (70. Maximilian Schlüß), Dominic Abdel-Ahad - Trainer: Dennis Wienhusen
Schiedsrichter: Younes Lkattaoui (Düsseldorf ) - Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Dominic Abdel-Ahad (2.), 0:2 Can-Leon Leidag (13.), 0:3 Dominic Abdel-Ahad (41.), 0:4 Can-Leon Leidag (46.), 0:5 Can-Leon Leidag (49.), 0:6 Theo Morfeld (53.), 0:7 Dominic Abdel-Ahad (58.), 1:7 Zeljko Ivanovic (65.)
SP.-VG. Hilden 05/06 – SC Unterbach 0:3
SP.-VG. Hilden 05/06: Christopher Meinhold, Florian Müller, Phil Horsch, Giacomo Russo, Hendrik Pitsch, Daniel Kauffeldt (82. Gianluca Ticali), Taoufik Baouch, Niklas Strunz, Thomas Jarosch, Darius Wischnewski, Steven Joshua Jefferson (41. Jan Laufen) - Trainer: Thomas Zak
SC Unterbach: Laurin Beer, Mohamed Boussollami, Colin Koberg, Finn Twiste, Jannik Behrens, Lars Insel, Ognjen Vucic (88. Timo Bischoff), Dennis Nuha, Sasa Jovanovic, Tamer Sürmeli (68. Rachid Adda), Michael Kijach - Trainer: Axel Bellinghausen
Schiedsrichter: Bünyamin Reinhard (Ratingen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Lars Insel (8.), 0:2 Michael Kijach (78.), 0:3 Kimi Thedens (81.)
Gelb-Rot: Thomas Jarosch (84./SP.-VG. Hilden 05/06/Meckern)
AC Italia Hilden – VfL Benrath 2:2
AC Italia Hilden: Lucas Schröder, Phillip Geißler, Ramazan Kocak, Tugay Kaan Sezek, Robin Bondorf (65. Abderrahman Elmajjaoui), Jeremy Dykoff, Dominik Cikac (23. Harun Gür), Lilian Stirbu (75. Marvin Kucznierz), Jason Beiler (52. Khalid Boyraoua), Jannis Remhof, Kevin Nassen (46. Robert-Andrei Ciopeica) - Trainer: Thomas Priebke - Co-Trainer: Patrick Loewenau
VfL Benrath: Jerome Göddertz, Ryosuke Inagaki, Thierno Barry, Ali Kassar, Stefan Behnke (85. Ouassim El Aboussi), Immanuel Kwarteng, Wael Riani (85. Fouad Auragh), Zakari Kassar, Idriss Amadou Peki (53. Zakaria Arian), Luigi D'alterio (82. Julian Frederik Georgi), Kutaiba Kassar - Trainer: Ali Gürcali
Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Luigi D'alterio (63.), 1:1 Abderrahman Elmajjaoui (69.), 2:1 Marvin Kucznierz (77.), 2:2 Kutaiba Kassar (90.+3)
Türkgücü Ratingen – TSV Urdenbach 6:2
Türkgücü Ratingen: Marc Phillipp Wessner, Elyesa Kemal Baysan (80. Besim Dalmis), Mahmut Karaca, Flakrim Islami, Eren Sunman, Melik Aydin (65. Bertan Serif), Emre Rüstü Tokat (80. Talha Yücelay), Tim Potzler (75. Yildiray Yarar), Berat Sakiri, Johnny Schmidt (76. Arda Tokat), Nathanael-Victor Ndoyi - Trainer: Ali Aytekin
TSV Urdenbach: Michael Meyer, Marvin Borchers, Simon Scheer (82. Eric Falliner), Manuel De Marcos Calles (76. Luca Schneider), Patrick Popa-Zobel, Kevin Bauer, Oliwier Pacewicz, Marco Seidel, Julian Fein (65. Angelo Catgiu), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Co-Trainer: Kamil Cavallo
Schiedsrichter: Jakob Gerstung - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Potzler (19. Foulelfmeter), 2:0 Eren Sunman (29. Foulelfmeter), 3:0 Nathanael-Victor Ndoyi (58.), 4:0 Eren Sunman (76.), 4:1 Dennis Hanuschkiewitz (83.), 5:1 Nathanael-Victor Ndoyi (84.), 5:2 Dennis Hanuschkiewitz (85.), 6:2 Arda Tokat (90.)
FC Bosporus Düsseldorf – ASV Tiefenbroich 6:1
FC Bosporus Düsseldorf: Luca Pierre Meyer, Evans Werle, Osei Kwadwo Appiah (66. Enes-Malik Inci), Semih Yildiz (80. Nouridine Bah), Tijan Saidy Sally, Kevin Heise, Özgür Beser (66. Shuto Yoneyama), Bilal Mouhia, Nicklas Aduro Amoako, Sinan Korkmaz (80. Gürkan Gülten), Maximielian Prince Wayne Andam (74. Mahmoud Conde) - Co-Trainer: Ozan-Emre Emiroglu - Trainer: Muhammed Özdilek
ASV Tiefenbroich: Tim Daniel Eckert, Seedy Touray, Leon Müller, Kürsat Ceylan, Maximilian Kränzler, Mohamed El Quardiji, Syle Bajrami, Okan Yasin Yavuz, Berke Ali Turgut - Trainer: Sera Kaya
Schiedsrichter: Felix Tomasz Zakrzewksi - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Özgür Beser (38. Handelfmeter), 2:0 Kevin Heise (40.), 2:1 Mohamed El Quardiji (47.), 3:1 Sinan Korkmaz (62.), 4:1 Sinan Korkmaz (76.), 5:1 Sinan Korkmaz (79.), 6:1 Mahmoud Conde (88.)
Gelb-Rot: Maximilian Kränzler (44./ASV Tiefenbroich/)
TuS Gerresheim – Rot-Weiß Lintorf 1:1
TuS Gerresheim: Keven Darko Adu, Felix Koß, Tim Aydt, Dominik Onay, Youssef Benali, Philipp Layer, Alexander Nour, Henrik Boßmann (33. Adin Džidić), Piere Zilles, Akom Kevin Twum-Barimah (61. Ouassim Bousalah), Mohammed El Sanhouri (46. Calvin-Lee Klein) - Trainer: Michael Worbertz
Rot-Weiß Lintorf: Marcel Wallrich, Ricardo Schlösser (87. Tim Marco Meyer), Hardy Voigt (74. Eren Semiz), Jannik Decker, Sven Meyer, Robin Schwarzbach, Dominik Friebe (83. Marco Alexander Trebo), Rabbie Aurang, Andreas Ellert, Luis Kunda (68. Mehmet Yildiz), Lasana Dansoko - Trainer: Marc-Thorben Bühring
Schiedsrichter: Marcel Vincent Grandjean - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Robin Schwarzbach (52.), 1:1 Felix Koß (69.)
20. Spieltag
So., 22.02.26 12:45 Uhr FC Büderich II - TuS Gerresheim
So., 22.02.26 14:00 Uhr KSC Tesla 07 - SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr SV Wersten 04 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 22.02.26 15:00 Uhr TSV Urdenbach - FC Bosporus Düsseldorf
So., 22.02.26 15:15 Uhr ASV Tiefenbroich - Rot-Weiß Lintorf
So., 22.02.26 15:30 Uhr VfL Benrath - Türkgücü Ratingen
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Unterbach - AC Italia Hilden
So., 22.02.26 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - SP.-VG. Hilden 05/06
So., 22.02.26 15:30 Uhr Sportfreunde Gerresheim - DSC 99 Düsseldorf II
21. Spieltag
So., 01.03.26 13:00 Uhr Rot-Weiß Lintorf - TSV Urdenbach
So., 01.03.26 15:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - KSC Tesla 07
So., 01.03.26 15:00 Uhr AC Italia Hilden - SC Düsseldorf-West
So., 01.03.26 15:00 Uhr FC Bosporus Düsseldorf - VfL Benrath
So., 01.03.26 15:00 Uhr TuS Gerresheim - ASV Tiefenbroich
So., 01.03.26 15:00 Uhr SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf - Sportfreunde Gerresheim
So., 01.03.26 15:30 Uhr Türkgücü Ratingen - SC Unterbach
So., 01.03.26 15:30 Uhr DSC 99 Düsseldorf II - FC Büderich II
So., 01.03.26 15:45 Uhr SP.-VG. Hilden 05/06 - SV Wersten 04
