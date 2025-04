Kreisliga A Düsseldorf: SSV Erkrath stellt drei Spieler in der EdW

Rather SV Rather SV

Dringend hätte der Rather SV am Donnerstagabend Punkte gegen Hilden 05/06 benötigt, und die Partie begann eigentlich optimal. Nach einem langen Abschlag, den ein Hilden Verteidiger nicht zu verteidigen vermochte, stand Hyojung Lee frei und traf zum 1:0. Und hätte Dennis Reinert in der 26. Minute einen Foulelfmeter an Keeper Pascal Carla vorbeigebracht - es wäre für die Hildener wohl schwierig geworden. Doch so drehten sie letztlich noch das Spiel. Taoufik Baouch glich in der 37. Minute aus, ehe Niklas Strunz eine Minute vor dem Spielende die Hildener noch zum Sieg schoss.

Rather SV – SP.-VG. Hilden 05/06 1:2

Rather SV: Mike Mündtrath, Luca Schimmel, Nicolas Kyrion, Cedric Giesen, Matthias Fenster (87. Alexander Herzig), Hyojung Lee, Alexander Carlos Fabis, Kevin Prümen, Lukas Schramm, Dennis Reinert, Max Arens (65. Lukas Schramm) - Trainer: Kevin Jeschke - Trainer: Daniél Harrer

SP.-VG. Hilden 05/06: Pascal Carla, Florian Müller, Phil Horsch, Giacomo Russo (83. Nathanael Ketema), Sinan Dündar (46. Tim Schläbitz), Taoufik Baouch, Alessio Cucci, Niklas Strunz (90. Babacan Citak), Leif Horsch, Jan Hallmann (70. Jason Beiler), Thomas Jarosch (62. Kingsley Onomah Annointing) - Trainer: Taoufik Baouch - Trainer: Benni Gerdau

Schiedsrichter: Toni Schmidt - Zuschauer: 57

Tore: 1:0 Hyojung Lee (7.), 1:1 Taoufik Baouch (37.), 1:2 Niklas Strunz (89.)

Besondere Vorkommnisse: Dennis Reinert (Rather SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (26.).

